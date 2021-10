Helsingin keskelle nousee lähiö, joka on sinnitellyt lähes vuoden ilman palveluita – Tällainen on 12 000 ihmiselle rakennettavan alueen ensimmäinen kauppa

HOK-Elannon Alepa lämmittää myös asukkaiden koteja.

Postipuistossa avattu HOK-Elannon Alepa on viimeisin Helsingin seudun 218:sta brändin alla toimivasta elintarvikeliikkeestä, ja ensimmäinen ruokakauppa Postipuiston asukkaille.

Helsingin Ilmalan ja Metsälän väliin rakentuvan Postipuiston kaupunginosan asukkaat saivat vihdoin ruokakaupan. Yhdessä Helsingin uusimmista, pitkälti vasta rakenteilla olevista asuinalueista, asukkaat ovat valitelleet palveluiden puutetta, kun esimerkiksi päivittäistavarat on haettava kauempaa, eivätkä kulkuyhteydet ole nekään vielä valmiit.

Helsingin Sanomat kirjoitti viime vuoden joulukuussa siitä, kuinka Postipuisto sijaitsee keskellä Helsinkiä, vaikkei siltä tunnu. Lähellä ei ole kauppaa, ei kouluja, eikä mitään. Uutta asuinaluetta mainostettiin ”kylätunnelmalla”, mutta sitä se tuntui olevan vain yhdessä suhteessa: niin kuin kyläkaupat ovat Suomesta lähes kadonneet, tuhansille asukkaille rakenteilla olevaan Postipuistoon sellaista ei tuntunut olevan tulossakaan.

Postipuisto ei ole tässä suhteessa pääkaupunkiseudulla ongelmaltaan ainutlaatuinen. Esimerkiksi uudessa kaupunginosassa Kruunuvuorenrannassa kipuiltiin pitkään kaupan puuttumista. Palveluita on kaivattu myös suurin suunnitelmin rakentamaan lähdetyssä Espoon Suurpellossa. Ongelma on yhtäläinen muuallakin: asukkaat tulevat uusille asuinalueille ensin, palveluiden saapuminen laahaa perässä.

”Kyllä varmasti”, vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki HOK-Elannosta sanoo.

Hän on kauppayhtymässä ihminen, joka osaltaan vastaa HOK-Elannon pyrkimyksestä paitsi tehdä bisnestä ihmisten ruokahalulla, tai pikemmin välttämättömällä tarpeella, myös että yhtymä osaltaan vastaa tulevaisuuden vaatimukseen fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvien päästöjen vähentämisestä jos ei nollaamisesta.

Mutta eipä mennä vielä siihen.

Viime vuoden joulukuussa HS:n haastattelema alueen uusi asukas, tuolloin 27-vuotias Jaakko Selander, oli ostanut ensimmäisen asuntonsa. Hän toivoi Postipuistoon paitsi palveluita, myös yhteisöllisyyttä. Kaksion hommannut Selander eli muiden tapaan koronapandemian aiheuttamaa etätöiden aikaa ja olo etäällä palveluista varmasti moninkertaisti yksinäisyyden tunnetta.

Vaikka Postipuistossa oli hänen edelliseen, Meilahdessa sijainneeseen yksiöönsä nähden enemmän asuintilaa, hän oli jäänyt kaipaamaan yhteisöllisyyttä.

”Kävin siellä itsekseni heittelemässä, ja yhtenä päivänä siellä oli porukka, joka pyysi minua mukaan pelaamaan”, Selander kertoi koripalloharrastuksestaan takapihalla HS:lle.

”Tuli puheeksi, että voisimme useamminkin heitellä yhdessä. Rupesimme tekemään kaikkea muutakin, esimerkiksi pelaamaan pesäpalloa ja järjestämään lautapeli-iltoja.”

Tämä yhteisöllisyys puuttui Postipuistosta. Tämä oli ymmärrettävää, valmiina oli Pohjois-Pasilaan jopa 12 000 asukkaalle rakentuvassa, 15 korttelin Postipuistossa eli Pohjois-Pasilassa sijaitsevassa entisen maaliikennekeskuksen alueella vasta kaksi kerrostaloa.

Kaupassa käynti voi olla monelle yksi päivän päätapahtumista, siellä kun tapaa ihmisiä. Nyt se on Postipuistossakin mahdollista, kun asuinalueella avattiin kauppa. Eikä vain mikä tahansa putiikki, vaan energiataloudeltaan ”nollapäästöinen” ellei peräti ”hiilinegatiivinen”.

Mitä se tarkoittaa?

”Postipuiston kiinteistö on erinomainen kiertotalousratkaisu, joka lämmittää, viilentää, ja tuottaa lämpöä kiinteistön tarpeisiin hiilineutraalisti. Se tukee myös koko S-ryhmän tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuonna 2025”, vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki sanoo HOK-Elannon tiedotteessa.

Puhelinhaastattelussa Kattilamäki ottaa esiin ”win-win -käsitteen”, joka tarkoittaa kahden osapuolen molemminpuolista hyötymistä ja voittoa: ”Kierrätämme ja otamme talteen kylmälaitteiden tuottaman hukkalämmön. Olemme jo pitkään kehitelleet tätä mahdollisuutta, ja Postipuiston Alepa on ensimmäinen kohde, jossa olemme päässeet suunnittelemaan tekniikkaa uuteen taloon sen rakentamisen suunnittelemisen alusta saakka.”

HOK-Elannon Alepat sijoittuvat Helsingin seudun kuntiin. Yhteensä Alepoja on 128. Postipuiston Alepa on eräänlainen pioneeri HOK-Elannon suunnitelmassa. Aiemmin samaa kierrätysteknologiaa on toteutettu Munkkiniemessä sijaitsevassa Alepassa, Postipuistossa kauppayhtymä sai kiinteistöosakeyhtiön lisäksi mukaan energiayhtiö Helenin sekä rakennuttajana toimivan Ilmarisen.

Munkkiniemessä kivijalassa toimivan Alepan taloyhtiö vaihtoi energiaremontissa kaukolämmön maalämpöön. Ohjaamalla Alepan kylmälaitteiden tuottama lauhdelämpö osaksi lämmitysjärjestelmää saatiin taloyhtiön ja samalla myös myymälän sähkönkulutusta vähennettyä.

Tämä sama toteutuu nyt Postipuistossa, mihin Kattilamäki viittasi ”win-win -käsitteellä”, ja sillä, että paitsi Postipuiston Alepa ja innovaatio lämmittävät ihmisten mieliä myös koteja:

”Kylmälaitteiden tuottama hukkalämpö ohjataan kerrostalon kivijalassa sijaitsevan kaupan ja myös kerrostalon asukkaiden käyttöön. Mieltä lämmittää paitsi lämpö itse, myös sen tuottama helpotus yhtiövastikkeisiin”, Kattilamäki sanoo.

Tämä tarkoittaa, että kun HOK-Elanto on kiinteistössä vuokralainen, se ei ”laskuta” tuottamastaan lämmöstä suoralla rahalla, vaan saa voiton, siinä missä kiinteistöosakeyhtiö itse ja sen asukkaat, alenevan yhtiövastikkeen eli vuokrakulujen muodossa.

Helsingin seudun pienimmät Alepat ovat kooltaan noin sataneliöisiä ja suurimmat noin 800-neliöisiä. Kattilamäen mukaan Postipuiston Alepa sijoittuu keskikastiin.

Postipuiston asuinalueen rakentuminen on osa dominoilmiötä, joka Helsingissä alkoi siitä, kun Vuosaareen päätettiin rakentaa satama ja Jätkäsaaren sekä Sompasaaren satama-alueet vapautuivat asuinrakentamiselle. Dominoyhtälöön kuului myös Itä- ja Länsi-Pasilan rata-alueiden sekä Vallilan konepaja- ja veturitallien vapautuminen.

HS kertoi Helsingin kautta aikain suurimmasta ja kaupunkia mullistavimmasta dominoilmiöstä viime vuoden joulukuussa.

Rakentamismyräkkä jatkui koko Helsinginniemen lävitse ulottuen Jätkäsaaresta Kalastaman ja Vallilan kautta Pasilaan, Ilmalaan sekä Etelä- ja Pohjois-Postipuistoon. Alueelle suunniteltuun 12 000 asukkaan lukuun päästään 2030-luvulla.