Viikin kirjaston sisällä on vuoden ajan piilotellut upea näky: oliivi-, sitruuna- ja laakeripuut sekä pensasportulakat ja rönsyliljat säilytettiin ja ehostettiin.

”Roomalainen puutarha on ollut osa Viikin kirjastoa Infokeskus Korona -talon vuoden 1999 avajaisista lähtien. Kun talo meni remonttiin, osalla asiakkaista oli huoli, että menetetäänkö puutarha. Ei menetetty, vaan sitä parannettiin”, Anki Mölläri kertoo.

”Esimerkiksi iso muratti oli ongelmallinen. Siitä syntyi hajuhaittoja ja se poistettiin.”

Mölläri on Viikin kirjaston kirjastonjohtaja. Helsingin kaupungin kirjastoverkostoon kuuluva toimipiste oli suljettuna reilun vuoden Viikin kampuksella sijaitsevan Infokeskus Koronan peruskorjauksen takia. Se avattiin remontin jälkeen lokakuun alussa.

Graafikko ja kuvataiteilija Kirsti Maulan teokset ovat osa Viikin kirjaston uusittua dekoraatiota.

Viikin kampus on osa Helsingin yliopistoa. Monitieteiselle, Vanhankaupunginlahden läheisyydessä sijaitsevalle kampukselle ovat ominaisia avarat pellot ja vehreät metsät, jotka ovat kaupunkilaisten keskuudessa suosittuja ulkoilu- ja virkistysalueita.

Viikin kampuksella toimivat Viikin yleisen kirjaston lisäksi yliopistokirjasto sekä tieteenaloina muun muassa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta sekä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

”Roomalainen puutarha on rauhoittumisen paikka. Siellä kasvavat sitruuna-, oliivi- ja laakeripuut, pensasportulakka ja rönsylilja”, Mölläri kertoo.

Roomalaisen puutarhan lisäksi Infokeskuksesta löytyvät myös Niilin puutarha sekä Japanilainen puutarha, joissa voi saada aistimuksen kaukomaiden kasvustosta.

Innogreen-yhtiö on osaltaan sisustanut Viikin kirjaston Roomalaisen puutarhan sitruuna-, oliivi- ja laakeripuilla sekä pensasportulakalla ja rönsyliljalla.

Kirjasto, kuten sen naapuri Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjasto, toimivat kumpikin 1990-luvulla valmistuneessa, arkkitehtitoimisto Ark-housen suunnittelemassa Infokeskus Koronassa. Sen lasinen, Lahdenväylälle avautuva, kaareva julkisivu lienee kaikille moottoritien käyttäjille tuttu. Sisällä rakennuksessa lasi ja betoni kohtaavat alueen vihreyden.

”Kirjastotilaa elävöittävät Kirsti Maulan upeat luontokuvitukset. Luonto ja tiede näkyvät paitsi sisustuksessa myös kirjaston tapahtumissa. Näin kirjasto liittyy entistä tiiviimmin osaksi vihreää Viikkiä”, Helmet-verkkosivulla kerrotaan.

Helmet on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen kaupunginkirjastojen verkosto.

”Täällä on todella vehreä tunnelma. Kun remonttia suunniteltiin, tilankäyttöä katsottiin nykytarpeen ja tulevaisuuden näkökulmasta”, kirjastonjohtaja Anki Mölläri sanoo.

Mitä se tarkoittaa?

”Meillä on nyt paljon varattavia tiloja, on pelihuoneita, on tiloja rennompaan oleskeluun, yhdessä työskentelyyn, opiskeluun ja etätyöskentelyyn.”

Viikin kirjaston vaikutusalueella asuu paljon lapsiasiakkaita, jotka heidätkin on huomioitu, kun kalustusta uusittiin.

”Viikin kirjaston vaikutusalue on iso. Alue on todella lapsikeskeinen ja lähistöllä on isoja kouluja. Kehittelemme esimerkiksi tapahtumia, jotka voisivat kiinnostaa alueen asukkaiden lisäksi myös opiskelijoita”, Mölläri toteaa potentiaalisesta kirjaston käyttäjäkunnasta.

Kampus ja kirjasto sijaitsevat Viikin kaupunginosassa, mutta asiakkaat tulevat laajemmalta, esimerkiksi Latokartanon peruspiirin alueelta tai vielä suuremmalta koilliselta suurpiiriltä, joka ulottuu Viikinrannasta esimerkiksi Pihlajamäen, Pukinmäen, Malmin ja Tapanilan kautta aina Suutarilaan, Puistolaan ja Jakomäkeen saakka, Vantaan rajalle.

Piirit ovat Helsingin kaupungin luomia osa-alueita, joiden avulla kartoitetaan ja rakennetaan helsinkiläisten tarvitsemia erilaisia palveluja.

Remontin myötä on myös avattu uusi sisäänkäynti, josta pääsee suoraan Viikin kirjastoon. Näin ollen kirjaston löydettävyys paranee.

”Aiemmin asiakkaan piti mennä sisään yliopiston rakennukseen, jonka uumenista löytyi yleinen kirjasto”, Mölläri sanoo.

”Marraskuussa käynnistämme kirjaston omatoimikäytön eli asiakkaat pääsevät käyttämään kirjastoa Helmet-kortilla myös aukioloaikojen ulkopuolella.”