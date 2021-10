Juho Pihlajaoja kertoo, että hänen asiakaskuntansa on hyvin monipuolinen. ”Oikeastaan ainoa ryhmä, joka ei ole asiakkaana, on yli 50-vuotiaat naiset. He kääntyvät kantapäillään samantein, kun tulevat sisään. Yli 50-vuotiaat miehet kyllä käyvät, ja alle 50-vuotiaat naiset ovat iso asiakaskunta.”