Alepan myyjä Brenda Lindenberg lopetti työnsä Katajanokalla, ja asiakkaat tulivat sen takia sankoin joukoin kaupalle. ”Kyllä siinä liikutuin”, Lindenberg sanoo.

Jos Helsingin Katajanokalla pitäisi äänestää kaupunginosan lempi-ihmistä, 23-vuotias Brenda Lindenberg saisi epäilemättä valtavan äänisaaliin.

Hän on Alepan kassa – tai oli viime sunnuntaihin asti. Silloin oli Lindenbergin viimeinen työpäivä Merisotilaantorin myymälässä. Ja mitä tekivät asiakkaat? Tulivat sankoin joukoin kaupalle ja hukuttivat Lindenbergin halauksiin ja kukkapuskiin. Lapset olivat tehneet piirustuksia, jotka esittivät hymyilevää Lindenbergiä.

”Moni sanoi, että tulee ikävä ja toivotti hyvää jatkoa. Kyllä siinä liikutuin”, Lindenberg sanoo.

Ei ole ihan tavallista viedä kaupan kassalle kukkia Helsingissä saati jäädä ikävöimään häntä. Ovatko katajanokkalaiset poikkeuksellisia asukkaita, vai onko Lindenberg vain itse niin ihana?

Lindenberg naurahtaa.

”Katanokka on pieni paikka, vähän kuin oma kylänsä, ja täällä on ihania ihmisiä.”

”Tiesin kyllä, että minusta tykättiin. Minusta kuulemma huokuu positiivisuus ja ystävällisyys. Ja välillä joku sanoi, että tuli parempi päivä, kun tuli kauppaan ja jutteli mun kanssa”, Lindenberg sanoo.

Lindenberg muutti Katajanokalle kuusivuotiaana perheensä kanssa ja kävi Alepassa asiakkaana lukuisia kertoja pikkutytöstä lähtien. Kouluikäisenä hän haki lähikauppaan tet-jaksolle ja myöhemmin kesätöihin.

Vartuttuaan aikuiseksi Lindenbergistä tuli Alepan myyjä. Vuosien varrella monet asiakkaat tulivat niin tutuiksi, että sukunimet saattoi hylätä.

”Tosi usein hyllyjen välistä kuului, että Brenda, tuletko auttamaan. Ja jos vaikka olin viikon lomalla, niin kollegoiltani kyseltiin, missä Brenda on ja ei kai hän ole lähtenyt pois.”

Kehujen runsaus tuli silti yllätyksenä. Erityisesti kiiteltiin Lindenbergin ystävällisyyttä, hyvää palvelua sekä sitä, että hän on luonut kauppaan lämpimän tunnelman. Monelle Lindenberg oli ”se paras kaupantäti”, kuten 3-vuotiaan Tarmon antamassa piirustuksessa lukee.

Muissakin lapsiperheissä häntä tullaan luultavasti kaipaamaan.

”Eräs äiti sanoi kerran, että lapsi ei olisi millään halunnut lähteä päiväkodista kauppaan, mutta suostui, kun äiti sanoi, että mennään katsomaan, onko Brenda siellä.”

” ”Moikkasin jokaista asiakasta iloisesti ja jos joku kysyi, miten päiväni on mennyt, vastasin ja kysyin takaisin. Saatoin kysyä vaikka, mistäs olet tulossa tai mitä kuuluu.”

Parasta myyjän työssä oli, kun sai vaihtaa asiakkaiden kanssa kuulumisia, Lindenberg sanoo. Hän hymyili kaikille ja auttoi aina tarvittaessa. Ehkä sellaiseen välittömyyteen ei ole totuttu, ja siksi se ilahduttaa, hän miettii.

”Kun käyn itse kaupassa asiakkaansa, olen huomannut, että myyjä ei välttämättä edes tervehdi. Minä ajattelen, että myyjä on asiakaspalvelija. Moikkasin jokaista asiakasta iloisesti ja jos joku kysyi, miten päiväni on mennyt, vastasin ja kysyin takaisin. Saatoin kysyä vaikka, mistäs olet tulossa tai mitä kuuluu.”

Lindenbergille itselleenkin lähtö on haikeaa. Niinpä hän teki viimeisen työpäivänsä jälkeen Katajanokan kaupunginosaryhmän Facebook-sivuille päivityksen, jossa kiitti asiakkaita kuluneista viidestä vuodesta. Postaukseen on reagoitu tykkäyksillä yli 300 kertaa, ja se on kerännyt kymmeniä kommentteja.

Yhdessä Facebook-kommentissa kiitellään reipasta kaupan myyjää, joka ”juoksi myös varkaat kiinni”.

Lindenberg hymähtää.

”Joo se oli yksi perjantaipäivä, kun olin vuorossa ja lähdin juoksemaan myymälävarkaan perään. Asiakas on kai sitten nähnyt tämän. Ei niin kai olisi saanut edes tehdä, mutta tuli vain sellainen olo, että kauppa on mulle kuin toinen koti ja sieltä ei viedä tavaraa.”

Lindenberg lopetti myyjänä, sillä aloittaa työt päiväkodissa Laajasalossa. Tuttua Alepaa hän ei kuitenkaan aio jättää, se on selvä.

"Vaikka muutin Herttoniemeen vuonna 2017, perheeni perhe asuu Katajanokalla edelleen. Varmasti tulen käymään siellä”, Lindenberg suunnittelee.

Osa asiakkaista pysyy Lindenbergin elämässä myös siksi, että heistä on tullut toisilleen ystäviä siviilissä.

”Joidenkin kanssa on muodostunut tosi lämpimät välit. Kerran esimerkiksi yksi perheenäiti antoi minulle puhelinnumeronsa, ja menimme yhdessä viinille ja viettämään iltaa”, Lindenberg sanoo.