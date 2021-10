HS sai haltuunsa sähköpostin, jossa valtiotieteellisen tiedekunnan henkilökunta ottaa tiukasti kantaa viestinnän opiskelijoiden kiusaamiseen ja vähättelyyn.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tehdyn kiusaamiskyselyn mukaan viestinnän opiskelijat ovat joutuneet muiden opiskelijoiden kiusaamisen kohteeksi.

Keväällä 2021 toteutettu kysely oli opiskelijajärjestöjen yhdessä tekemä, ja siinä erityisesti nousi esiin yksi opintosuunta, politiikka ja viestintä. Lähes puolet 118 vastaajasta oli juuri viestinnän opiskelijoita. Viestinnän opintosuunta on erityisen naisvaltainen ala.

Vastaajien mukaan koulutusohjelman tieteenaloista juuri viestintä sai osakseen runsaasti vähättelyä ja sukupuoleen liittyviä negatiivisia stereotypioita. Vastaajat kertoivat myös, että viestinnän opiskelijat joutuvat kokemaan seksuaalista häirintää opiskelijatapahtumissa.

Tieteenalan ja koulutusohjelman johto otti asiaan kantaa tiistaina sähköpostilla, joka lähetettiin tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja henkilökunnalle. Viestissä vedottiin ”kaikkiin tiede- ja opiskeluyhteisömme jäseniin toisia kunnioittavan, yhdenvertaisen ja kannustavan ajattelu- ja toimintatapojen ylläpitämiseksi”. HS on nähnyt sähköpostiviestin.

Viestin ovat allekirjoittaneet tieteenalavastaava maailmanpolitiikan yliopistonlehtori Riikka Kuusisto, politiikan ja viestinnän kandiohjelman johtaja viestinnän yliopistonlehtori Janne Matikainen, politiikan ja viestinnän maisteriohjelman johtaja yleisen valtio-opin professori Mikko Mattila ja tieteenalavastaava viestinnän professori Esa Väliverronen.

”Haluamme korostaa, että Polvissa [politiikan ja viestinnän ohjelma] kaikki tieteenalat ja opintosuunnat ovat yhtä tärkeitä, eikä niitä pidä erityispiirteidensä tai suosionsa perusteella arvottaa. Kaikki tieteenalat tuottavat tärkeää tietoa omalta alaltaan ja ovat olennainen osa Polvi-ohjelmia”, sähköpostissa kirjoitettiin.

”Erityisen vahvasti tuomitsemme opintosuunnan valintaan liittyvän sukupuolisen vähättelyn. Tällainen vähättely ei kuulu vastuullisten ja ajattelevien ihmisten ja yhteisöjen toimintaan.”

Sähköpostivetoomuksessa korostetaan, että kaikenlainen vähättely on täysin yliopiston hengen vastaista.

”Valtiotieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa kriittisesti ajattelevia ja vastuullisia kansalaisia. Kriittiseen ajatteluun ei kuulu kiusaaminen tai vähättely, esimerkiksi poliittisen mielipiteen, sukupuolen tai opintosuunnan vuoksi.”

Sähköpostin opiskelijoille lähettänyt politiikan ja viestinnän kandiohjelman johtaja Janne Matikainen kertoo HS:lle, että henkilökunnan on ollut vaikea puuttua opiskelijoiden keskinäisiin jännitteisiin, ja sen vuoksi asiaan päätettiin vaikuttaa kannanotolla.

”Otamme tilanteen vakavasti”, Matikainen kertoo.

Hän kehottaa jokaista kiusaamista kokenutta ottamaan viipymättä yhteyttä henkilökuntaan, tiedekunnan työhyvinvointi- ja tasa-arvoryhmään tai yliopiston yhdenvertaisuusvastaavaan.

Matikainen kertoo, että kiusaamiskyselyn tulosten taustalla on tiettävästi sitä, että pienempi oppiaine on jäänyt laitoksia yhdistäessä isompien varjoon. Lisäksi viestintää on pidetty ”pehmeämpänä tieteenä” kuin muita politiikan opintosuuntia. Hänen käsityksensä mukaan kiusaamiseen on vaikuttanut myös se, että viestinnän opiskelijoista suuri osa on naisia.

Ennen henkilökunnan kannanottoa kiusaamiskyselyn tulokset otettiin esiin Valtio-opin opiskelijat ry:n ainejärjestölehti Policyssä. Juttu julkaistiin toukokuun lopulla.

Policyn kannanoton mukaan yleisesti suurin syy kiusaamiselle on se, että opiskelee viestintää. Lehti kertoo, että viestinnän opiskelijoita vähätellään muita tyhmemmiksi ja huonommiksi. Lehden mukaan kyselyn vastauksista kävi ilmi, että viestinnän opiskelijat ovat joutuneet muun muassa vähättelyn, seksististen kommenttien tai muiden epäasiallisten sanomisten kohteeksi.

Kiusaamisen alustoja ovat esimerkiksi Whatsapp, Jodel ja Instagram.

”Polvin sisällä on hyvin laajalle levinnyt ja ajoittain hankalasti havaittavissa oleva juoruilukulttuuri”, lehti kirjoittaa.

Policy-lehti nostaa kiusaamisen syiksi muun muassa poliittiset kannat ja erityisesti sukupuolen naisvaltaisella viestinnän alalla.

”Viestinnän vähättelyyn liittyy selkeästi naisviha. Viestinnän opiskelijoita on nimitelty muun muassa bimboiksi ja blondeiksi.”