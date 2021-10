Jokisuuntiellä on pieni pätkä katua, johon ei saa pysäköidä.

Kuvassa vasemmalla oleva pysäköintialue Jokisuuntiellä on kaupungin mukaan viheraluetta. Alueella pysäköiminen on kiellettyä, mutta tien toiselle puolelle saa pysäköidä.

Päivä voi alkaa näinkin kivasti: mukava syyspäivä luonnossa, patikoimista pitkospuilla ja lintujen kuvaamista kaislikossa.

Paluu pysäköintialueelle ja tömähdys maanpinnalle. Auton tuulilasissa odottava ikävä yllätys pilaa päivän: pysäköintivirhemaksu.

Näin kävi helsinkiläiselle Anne Porevirralle elokuussa Vanhankaupunginkosken ja Lammassaaren ulkoilualueiden läheisyydessä Jokisuuntiellä.

”Olin jättänyt autoni parkkipaikalle, joka mielestäni oli aivan samanlaista aluetta kuin ympärilläkin.”

Porevirran auto oli parkkeerattu Katariina Saksilaisen kadun ja Jokisuuntien risteyksen läheisyyteen, pohjoiseen menevän tien läntisellä reunalla olevalle levikkeelle.

Itse hän ei ymmärtänyt, miksi pysäköinnistä sakotettiin. Olihan ympärillä muitakin autoja, ja maa oli samanlaista hiekkasoraa kuin muutkin paikat tien vieressä. Missään ei näkynyt kieltomerkkiäkään.

Porevirta päätti reklamoida 60 euron pysäköintivirhemaksusta.

Pian kaupungilta tuli vastaus.

”Sain viestiä, että koska tämä alue on kaavassa viheraluetta, niin paikka on sakkopaikka. Kyseessä oli laiton maastopysäköinti.”

Porevirta on asiasta edelleen ymmällään.

Jos kadunvarsi näyttää täsmälleen samalta kuin ympäröivätkin tienpientareet, miten tavallinen kansalainen voisi tietää, että alue on viheraluetta?

Porevirta on kuullut, että myös muut ovat saaneet sakkoja paikalta.

”Tämä on kaupungilta törkeää kiusantekoa, kun keräävät tahallaan rahaa.”

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut yksikön päällikkö Lauri Uski tunnistaa heti kyseisen tienosuuden.

”Valitettavan tuttu paikka”, hän parahtaa puhelimessa.

Kyseisellä paikalla Katariina Saksilaisen kadun ja Jokisuuntien risteyksen läheisyydessä on Uskin mukaan aiemmin ollut viheralue, joka on kuitenkin vetäytynyt, koska siihen on pysäköity niin tiuhaan.

”Koska se ei ole tiealue vaan maastoa, paikka pitää arvioida maastoliikennelain mukaan”, Uski kertoo.

Maastoliikennelain mukaan maastossa ei saa pysäköidä ilman haltijan suostumusta. Ja vaikka kyseisellä paikalla auton onnistuisikin pysäköimään maaston sijaan tielle, sekin olisi kiellettyä:

”Katariina Saksilaisen kadun puolella on useampi liikennemerkki, jotka kieltävät pysäköinnin paikalla”, Uski sanoo.

Ongelmana on siis se, että pysäköinnin kieltävä kyltti on asetettu niin kauas, että autoilijat eivät huomaa Jokisuuntien kyseisten paikkojen olevan kiellettyjä pysäköintipaikkoja.

Miten autoilija voi siis tietää, mihin auton saa pysäköidä?

”Kyllähän se on ihan perusoletus, että pysäköintikielloista otetaan selvää”, Uski sanoo.

”Tässä tapauksessa voi argumentoida, onko liikennemerkki liian kaukana.”

Tällä hetkellä Jokisuuntien keskustelua herättäneelle osuudelle ei ole suunnitteilla erillistä pysäköinnin kieltävää kylttiä.

Lauri Uskin mukaan alueella alkavat tietyöt lähitulevaisuudessa.

”Aluetta selkiytetään entisestään.”