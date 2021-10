HS haastatteli kolmea opiskelijaa, jotka kertovat yhteneväisesti tapauksesta.

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa selvitetään syrjintätapausta.

Kyse on tapauksesta, jossa tiedekunnalla työskentelevä henkilö on etsinyt islamin opettajaa eteläsuomalaiseen kouluun.

Henkilö on soittanut maanantaina läpi islamin opettajaksi opiskelevia opiskelijoita, ja kertonut heille, että hän soittaa ihmisille, joilla on suomenkielinen sukunimi, jotta tehtävään ei oteta liian tunnustuksellista islamin opettajaa. Lain mukaan uskonnon opetus ei saa olla tunnustuksellista.

HS on haastatellut kolmea Helsingin yliopiston islamin opettajaopiskelijaa, jotka ovat pedagogisissa opinnoissaan samassa vaiheessa. He kertovat tapauksesta yhteneväisesti.

Haastatelluista kaksi – he, joilla on suomenkielinen sukunimi – kertovat, että työelämäpalveluista soitettiin heille ja sanottiin, että heille on soitettu nimenomaan sukunimen vuoksi.

Kolmas haastateltava – jolla on ei-suomenkielinen sukunimi – sanoo, ettei häneen ole oltu lainkaan yhteydessä.

HS ei julkaise opiskelijoiden nimiä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

HS tavoitti teologisen tiedekunnan dekaanin Antti Räsäsen kommentoimaan tapausta. Hän kertoi olevansa tietoinen asiasta, mutta asian sisäinen selvitys on vielä kesken.

”Jos näin on käynyt, on se erittäin eriarvoistavaa toimintaa, jota ei pitäisi tapahtua”, Räsänen sanoo.

Myöhemmin Räsäseen ei saanut enää yhteyttä, mutta tiedekunnan Twitter-tilillä julkaistiin anteeksipyyntö ja vastine. Tiedekunta myönsi, että opiskelijoihin oltiin yhteydessä sillä perusteella, että heidän sukunimensä ”kuulostivat suomalaiselta”.

”Pahoittelemme tilannetta ja ja teemme kaikkemme, ettei tällaista jatkossa tapahtuisi!” twiitissä kirjoitettiin.

”Toimintatapa on ollut ehdottomasti väärä ja teologinen tiedekunta pyytää sitä anteeksi. Opiskelijoita ei missään tilanteessa saa kohdella eriarvoisesti nimen tai minkään muun ominaisuuden perusteella. Eriarvoistava toimintakulttuuri ei kuulu teologiseen tiedekuntaan.”

Opiskelijoille soittanut henkilö ei halunnut kommentoida tapahtumien kulkua HS:lle.