Tässä on Helsingin asuntomarkkinoiden hätkähdyttävin pommi: Herttoniemessä myydään 300 000 euron taloa, jossa on vaarallista asua

”Harvoin tarjolla” ja ”tulevaisuuden potentiaali”, sanoo kiinteistönvälittäjä.

Länsi-Herttoniemi lukeutuu niihin helsinkiläisiin asuinalueisiin, joilla etenkin perheasunnot tekevät nopeasti kauppansa. Yksi kohde Oravatiellä, vuonna 1947 rakennettu rintamamiestalo, ei ole kuitenkaan houkutellut ostajia.

Tämä ei ole varsinaisesti mikään ihme, sillä myynti-ilmoituksen mukaan talossa asumista ei suositella. Sitä ei myöskään saa purkaa. Lisäksi myynti-ilmoituksessa todetaan ykskantaan, ettei talon peruskorjaaminen ole kannattavaa eikä luultavasti edes mahdollista. Tontille ei myöskään saa rakentaa.

Mitä ihmettä siis? Sekä asuminen, purkaminen, rakentaminen ja kunnostaminen on joko kiellettyä tai hölmöksi todettua, mutta talo on kuitenkin kaupan.

Kyseessä on todellakin hyvin poikkeuksellinen asunto-yksilö, myöntää kaupantekoa hoitava kiinteistönvälittäjä Sven Schlegel.

”Kukaan ei ole vielä lähtenyt sitä katsomaan”, Schlegel sanoo.

Schlegelin mukaan asumista talossa ei suositella siksi, että kuntotarkastuksissa talo on todettu erittäin huonokuntoiseksi. On ilmeistä, että huoneistossa oleskelevat altistuvat erittäin todennäköisesti haitallisille olosuhteille, kuten kosteus- ja mikrobivaurioille.

"Taloon on tehty kolme eri kuntotarkastusta. Tarkastusten mukaan asunto on purkukuntoinen. Purkulupaa on haettu, mutta sitä ei ole toistaiseksi saatu”, Schlegel vahvistaa.

Purkukielto selittyy sillä, että talo sijaitsee alueella, joka on kaavoituksessa määritetty kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi. Tämän alueen rakennuksia ei saa purkaa ilman lautakunnan lupaa.

Rakennuskielto puolestaan johtuu siitä, että vanhan Herttoniemen asemakaavaa uudistetaan. Kun uusi kaava on vireillä, koko alueelle tulee aina rakennuskielto. Rakennuskielto on voimassa 11.2.2022 saakka.

Korjaamistakaan ei suositella, sillä kuntotarkastuksissa asunnon on katsottu edellyttävän niin laajaa peruskorjausta, että korjausaste olisi yli 90 prosenttia. Myynti-ilmoituksessa todetaan, että tämä ei ole taloudellisesti kannattavaa, sillä korjauskustannukset todennäköisesti ylittävät vastaavan uudisrakennuksen kustannukset.

”Vastaavia asuntoja on tosi harvoin tarjolla”, Schlegel sanoo.

Tämä on helppo uskoa.

Jotain hyvääkin sentään on: ainakin myynti-ilmoitus on rehellinen. Mahdolliselle ostaja-ehdokkaalle kerrotaan kaiken yllä mainitun lisäksi se, että wc on huonokuntoinen ja kylpyhuoneen rakenteet ovat märkiä. Myöskään keittiön kuntoa ei kaunistella vaan todetaan, että keittiö on kauttaaltaan huonokuntoinen ja astianpesukone ei toimi.

”Sen verran pitää mahdollista ostajaa ajatella, että oli pakko laittaa inhorealistinen kuvaus mieluummin kuin vaaleanpunaisin lasien läpi katsottu”, Schlegel sanoo.

Nyt etsitään siis klassisesti ostajaa, joka haluaa ”haasteita” ja vähän tavallista isomman projektin.

”Ostaja ei voi olla kuka tahansa, sillä tämä vaatii ammattitaitoa ja pääomaa, että lähtee omin rahoin kunnostamaan. Mutta ehkä löytyy joku remonttitaitoinen visionääri, joka näkee tässä tulevaisuuden potentiaalin.”

Projektin myyntihinta on messevät 299 000 euroa. Schlegelin mukaan tämä on noin puolet siitä, mitä vastaavanlaisista asunnoista alueella tavallisesti pyydetään.

”Alueenahan vanha Herttoniemi on haluttu. Jos on hyväkuntoinen ja täysin remontoitu rintamamiestalo, hinta on siinä 500 000–600 000 euron paikkeilla, vaikka olisi vuokratontti. Ja täältä on myyty hyvinkin huonokuntoisia asuntoja, joista on maksettu välillä koviakin hintoja”, Schlegel sanoo.

Pommikuntoinen asunto tuli myyntiin noin viikko sitten.

”Talo ei ole ollut tyhjillään pitkään. Kyselyitäkin on tullut kymmenkunta. Varmasti tämä tekee vielä kauppansa, mutta ehkä hinnassa joudutaan tulemaan vastaan”, Schlegel sanoo.