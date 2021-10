Leo Mirala, 83, on ”vanha ukko”, joka nauttii vedestä ja uimisesta – Sitten ”jumalaton meteli” pilasi Kontulan uimahallin

Miksi vesivoimistelutunteja täytyy ohjata huutamalla ja mikrofoneja käyttämällä, Leo Mirala kysyy.

Kontulan uimahallissa on neljä 25 metriä pitkää rataa.

Helsinkiläinen Leo Mirala rakastaa uimista.

Tai ehkä se on hieman liian voimakkaasti sanottu.

Joka tapauksessa, 83-vuotias eläkeläinen uskoo, että uinti pitää kunnossa. Sen takia hän on käynyt jo vuosikymmenien ajan vähintään kaksi kertaa viikossa Kontulan uimahallissa harjoittelemassa.

Aluksi hän saunoo, sitten vuorossa on puolen tunnin vesijuoksutreeni, sillä:

”Vesijuoksu on parasta mahdollista liikuntaa. Koko kroppa on veden varassa ilman painetta”, Mirala tietää.

Sen jälkeen Mirala ui 20 minuuttia matkaa.

Miralalle päivän uimahalliretki on aina ollut paitsi kuntoilua, myös rauhoittumista.

”Jos aurinko sattuu paistamaan, sen valo kimaltelee vedenpinnassa. Monta kertaa siinä on tullut filosofoitua, kuinka hienoa on, että tässä maailmankaikkeudessa on syntynyt elämää”, Mirala kertoo.

”Vesi on kaiken alku, ja siinä minä, vanha ukko nautin.”

Viime aikoina rauhalliset uintihetket ovat kuitenkin olleet pilalla.

Syynä siihen on ollut ”jumalaton meteli”, kuten Mirala asian pukee.

Kontulan uimahallissa järjestetään ohjattuja vesivoimistelu- ja hydrobic-tunteja lähes päivittäin.

Aiempina vuosina jumpat eivät Miralaa häirinneet, sillä:

”Siinä sivuradalla mummit hyppelehti ja musiikki oli tavallista humppaa. Ohjaaja puhui altaan reunalla”, Mirala kertoo.

Tällä hetkellä liikuntaohjaajat kuitenkin käyttävät mikrofonia, ja ääni toistetaan kaiuttimista Miralan mukaan tarpeettoman kovaäänisesti.

Myös musiikkia soitetaan kovalla volyymillä.

”Siitä tulee jumalaton meteli. Ohjaaja huutaa mikrofonin välityksellä, ja taustalla soi koko ajan jotain musiikkia”, Mirala harmittelee.

Uimahallissa äänet kaikuvat, joten mökää kuuluu Miralan mukaan joka suunnasta.

Miksi ohjaajalta ei otettaisi mikrofonia kokonaan pois, Mirala kysyy.

Uimahallit OY:n liikuntapalveluiden ja markkinoinnin toimialajohtaja Eija Holmala kertoo, että ohjattujen liikuntatuntien tarkoitus ei tietenkään ole pitää kovaa meteliä.

Sekin on tiedossa, että iäkkäät asiakkaat eivät pidä kovista äänistä.

”Ohjaajat tietävät, että volyymitasojen täytyy olla järkeviä. Uimahallissa saattaa kaikua, emmekä halua häiritä muita”, Holmala kertoo.

Olisikohan Kontulan uimahallissa ollut joku uusi ohjaaja tai sijainen, jos ääni on ollut liian kovalla, Holmala pohtii.

Jatkossa äänenvoimakkuutta tarkistetaan Kontulan uimahallissa, mutta mikrofonien käytöstä ei kuitenkaan luovuta.

Täytyyhän asiakkaiden kuulla, mitä liikuntaohjaajat neuvovat.