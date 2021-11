Munkkiniemenrannan mattolaiturin huonokuntoiset puuosat ja niiden alla olevat teräsrakenteet on purettu. Nyt kaupunki kertoo, mitä tilalle tulee.

Helsingin Munkkiniemen vanha mattolaituri on purettu, sillä puurakenteisen laiturin käyttöikä tuli tiensä päähän.

Munkkiniemenrannan, Laajalahdentien ja Saunalahdentien risteyksen lähellä rannan kävelyreitin varrella sijainnut mattolaituri on ollut ihmisille enemmän kuin matonpesupaikka.

Siihen on pysähdytty hellepäivinä syömään jäätelöä, ja laituri on ollut suosittu kuvauspaikka varsinkin auringonlaskun aikaan. Ja toki monella sukupolvella on muistoja, joihin sekoittuvat meriveden, mäntysuovan, räsymaton ja juuriharjan tuoksut.

Tänä syksynä Munkkiniemenrannassa ulkoilleet panivat merkille, että vanha mattolaituri on saanut väistyä ja kaivinkone on tehnyt töitä sen läheisyydessä myös hiekkaisella kevyen liikenteen väylällä.

Kaivinkoneenkuljettaja Kari Litmanen on ollut tänä syksynä purkamassa ja rakentamassa mattolaituria Munkkiniemessä.

Kaivinkoneenkuljettaja Kari Litmanen kertoo, että Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara on tilannut laiturin purku- ja rakentamistyön TerraWise-yhtiöltä.

”Puisen laituriosan alla olleet, suolavedessä huuhtoutuneet teräspalkit olivat jo korroosion pahoin syömiä ja purimme teräsrakenteen”, Litmanen kertoo.

Mereen valetut vanhat betonianturat sen sijaan jätettiin paikoilleen.

”Täytimme kivilouheella suurin piirtein vanhan puulaiturin kokoisen alueen. Se on nyt louhepenkkana tehty ja päätyyn panimme koristeeksi kaksi kivipaasia.”

Mattoja kuivumassa kesällä Munkkiniemen matonpesupaikalla.

Helsingin kaupungin rannoilla on 12 matonpesulaituria ja yksi kuivan maan matonpesupaikka Pukinmäessä.

Kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että ”uusia matonpesuun tarkoitettuja laitureita ei rakenneta. Nykyiset laiturit voivat kuntonsa puolesta palvella tarkoitustaan vielä useita vuosia”.

Miten mattolaiturin siis käy?

Litmasen käsityksen mukaan kivilaiturin päähän on ensi kesänä tulossa kelluva, puinen matonpesulaituri. Ainakin työt on tehty niin, että se on mahdollista.

”Kivipaasien puoleiseen päätyyn on asennettu yksi porraskivi sitä varten, että siihen voi panna kulkusillan, josta pääsee kivilaiturin perään tuotavalle, ponttonien päällä kelluvalle mattolaiturille.”

Vastaava työnjohtaja Arto Saastamoinen Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Starasta kertoo, että kelluva mattolaituri tuodaan penkereen eteen keväällä.

”Se hinataan aina talven ajaksi Lauttasaareen turvaan, koska muuten jäät rikkovat sen”, Saastamoinen sanoo.

”Myös kuivaustelineet ja mankeli tulevat takaisin. Ne tulevat kivilaituriosioon.”

Korjaustyön yhteydessä on tasoitettu myös kevyen liikenteen väylää laiturin läheisyydessä.

”Korjattiin ne vedensyömät railot, niistä ei ollut puhetta, mutta ajateltiin, että ne menee siinä samalla, kun kone kerran oli vieressä”, kaivinkoneenkuljettaja Litmanen kertoo.

