Kun päivän viimeinen asiakas on sulkenut oven ja astellut ostoksineen Ison Roobertinkadun marraskuiseen pimeyteen, kierrätysmyymälä Fidan myyjät Heini-Maria Hynynen ja Meri-Maria Hakola panevat oven lukkoon. Sitten he alkavat tyhjentää myymälän toista näyteikkunaa vaatteista ja tavaroista.

Keskiviikkoiltana, monien jo loikoillessa kotona, tämä kaksikko keräilee yhteensopivia vaatteita ja esineitä somistusvarastosta. Niistä he sommittelevat uuden asetelman myymälän ikkunoiden taakse.

Näyteikkunoita on kaksi: pieni ja suuri. Hynynen ja Hakola vaihtavat niiden sommitelmat yhdessä vuoroviikoin.

Pienen ikkunan somistus rakentuu huonekalujen ja sisustustekstiilien ympärille, ja se voi lähteä muotoutumaan näyttävästä nojatuolista tai värikkäästä verhosta. Ison ikkunan asetelma puolestaan keskittyy vaatteisiin ja asusteisiin neljän muotinuken yllä.

Fida on avustus-, lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, jonka kierrätysmyymälöiden tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen. Kauppoja on Helsingin lisäksi Espoossa ja Vantaalla sekä monissa muissa kaupungeissa ympäri Suomen.

Heini-Maria Hynynen ja Meri-Maria Hakola vaihtavat parin viikon välein tavarat ikkunassa illalla, kun asiakkaita ei enää ole.

Myymälään tulee lahjoitettujen vaatteiden, kenkien ja tavaroiden kuorma aina tiistaisin. Liikkeen työntekijät keräävät tulleesta kuormasta asuja, asusteita ja esineitä muun työn ohessa somistusvarastoon.

Ison Roobertinkadun myymälässä uusi somistus syntyy keskiviikkoisin iltayhdeksän jälkeen.

Hynyselle, joka on opiskellut vaatesuunnittelua ja muodin historiaa ja valmistunut taiteen maisteriksi, juuri ikkunan somistaminen on kierrätysmyymälän töistä se mieluisin.

”Tässä pääsee toteuttamaan itseään. Eikä asujen valikoima ole perustylsää, mitä vaatekaupoissa usein on, vaan eteen tulee sekalaisesti kaikenlaista”, vintage-muodista, kierrätyskulttuurista ja visuaalisuudesta kiinnostunut Hynynen kertoo.

”Tässä pääsee hulluttelemaan, siitä pidän. Koko ajan tulee mielenkiintoisia tavaroita, joiden esillepanossa voi käyttää omaa luovuuttaan.”

Meri-Maria Hakola on työskennellyt Fidassa kolmisen vuotta. Hän otti somistamisen niksit haltuun mestari-kisälliopissa aiemmin liikkeessä työskennelleeltä kierrätysmuodin asiantuntijalta Outi Pyyltä, joka on suunnitellut asuja Linnan juhliinkin. Pyyn kirjoittamassa Trashion!-kirjassa (Atena 2012) neuvotaan, miten vanhoista vaatteista saa muokattua uusia lempivaatteita.

Hakolan mielestä on hauskaa somistaa myymälää nimenomaan yhdessä työparin kanssa.

”Työ lähtee liikkeelle siitä, että jotain mageeta osuu silmään”, hän kertoo.

”Jotain mageeta” voi olla upeanvärinen ryijy, yksilöllinen vaatekappale tai 1980-luvun oranssi kasettisoitin. Hakolan mieleen on jäänyt erityisesti vaaleansininen nahkatakin ja -housujen setti.

Myymälän pienemmän ikkunan somistaminen alkaa usein jostakin huonekalusta tai tekstiilistä.

”Ikkunan somistaminen on tarinankerrontaa, satuilua. Työ on herkullista, koska meille tuleva tavara on niin uniikkia.”

Marraskuun ensimmäisellä viikolla kaksikko vaatettaa ison ikkunan neljä mallinukkea. Työ lähtee usein taustatekstiileistä, niin nytkin.

”Olemme valinneet pohjaksi sinisävyisen maton ja lisäksi hieman kultaista ja sinistä”, Hakola sanoo.

”Meillä on henkareissa paljon vaatteita, joita valitsemme nukkejen ylle eri yhdistelminä. Somistus rakentuu viimeiseen hetkeen saakka flow’n myötä.”

Valmista tulee usein iltayhdentoista aikoihin.

” ”Ikkunan somistaminen on tarinankerrontaa, satuilua.”

Ikkunassa olevia vaatteita ja esineitä voi varata esilläoloaikana ja käydä ostamassa myymälästä sen jälkeen, kun somistus puretaan. Ikkunasta on tarkoitus tehdä sellainen, että se houkuttelee sisään myymälään ostamaan nimenomaan kierrätettyjä tuotteita uusien sijasta.

”Kiinnostava ikkuna voi parhaimmillaan innostaa ohikulkijaa pitämään hauskaa pukeutumisessa”, Hakola sanoo.

Somistusta vaihdellaan myös myymälän sisällä. Myyjät asettelevat vaihtuviin asetelmiin erivärisiä tavaroita ajankohtaisten juhlien ja vuodenaikojen mukaan. Keväällä siis keltaista, syksyllä oranssia ja mustaa, itsenäisyyspäivän tienoilla sinivalkoista, pikkujoulukaudella kultaa ja kimalletta. Joulukuuta varten on pantu jemmaan joulutavaroita.

Hakolan mielestä paras palkinto työstä on se, kun ihminen porhaltaa näyteikkunaa katseltuaan sisään ja haluaa varata vaatteen, jonka on itse nukelle valinnut ja asetellut.

Hiljattain hänelle kävi juuri näin.

"Olin juuri kassalla, kun asiakas tuli luokseni ja sanoi, että haluaa yhden nuken päällä olevan näyttävän hameen. Hän sanoi minulle, että hänen on saatava se, maksoi mitä maksoi.”

Meri-Maria Hakola (vas.) ja Heini-Maria Hynynen yrittävät somistaa näyteikkunan siten, että se houkuttelee tulemaan sisälle myymälään.

