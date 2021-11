Maanalaisesta laitoksesta tunkeutuva ilmiö muutti kodin asuin­kelvottomaksi Sörnäisissä: ”Tämä on ollut aivan hirveää"

Energiayhtiö Helenin mukaan kaukojäähdytyspumpun aiheuttama meteli on nyt korjattu. Jevgenij Jeprintsevin kotona kuitenkin kuuluu yhä jatkuva jylinä.

Vilhonvuorenkujalla Sörnäisissä on koteja, joihin kuuluu jatkuva jylinä. Kuva otettu talvella 2021.

HS Helsinki uutisoi viime helmikuussa helsinkiläisestä miehestä, jonka kotia piinasivat matalat ääniaallot.

Jevgenij Jeprintsevin Vilhonvuorenkujalla sijaitsevaan yksiöön kuului tasaista jylinää, joka oli lähtöisin viereisen Katri Valan puiston alla toimivasta energiayhtiö Helenin tuotantolaitoksesta.

Melu kuulosti jatkuvasti päällä olevalta kuivausrummulta ja vaikeutti Jeprintsevin elämää. Esimerkiksi nukkuminen jatkuvassa jyskeessä oli mahdotonta.

Lue lisää: ”Mä olin ihan loppu”, sanoo helsinkiläismies, joka ei saa nukuttua matalien ääniaaltojen takia – Sörnäisissä on valloillaan merkillinen fysikaalinen ilmiö

Tapausta on nyt selvitelty kahdeksan kuukauden ajan.

Mihin asia on edennyt?

Jevgenij Jeprintsev kertoo, että korvatulpat eivät meteliin auta, sillä värähtely tulee seinien kautta. Kuva on otettu talvella 2021.

Näennäisesti on tapahtunut paljonkin.

Keväällä Helenin tilaama ulkopuolinen asiantuntija paikansi Jeprintseviä häiritsevän äänen lähteeksi kaukojäähdytyspumput.

Helenin mittauksissa havaittiin tuolloin yksittäisiä hetkiä, jolloin ääni ylitti asumisterveysasetukset Jeprintsevin kodissa.

Asunnon keskiäänitasot ylittivät Helenin mukaan 25 desibelin toimenpiderajan yhdellä desibelillä kahdessa käyttötilanteessa, muissa tilanteissa melutasot eivät ylittäneet toimenpiderajaa. 20–30 desibelin ääniä vastaa esimerkiksi kellon tikitys.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut totesi kuitenkin tammikuussa valmistuneessa tarkastuksessaan, että Jeprintsevin ja hänen naapurinsa asuntojen olosuhteet olivat melun takia sellaiset, että niistä saattoi aiheutua terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa.

Helen päätyi keväällä ratkaisuun, jossa laitoksen kaukojäähdytyspumput eristettiin kallioperästä.

Korjaustöitä on tehty kevään, kesän ja alkusyksyn ajan.

”Viimeisimpien mittausten mukaan asuntojen äänitasot eivät ylitä viranomaisten asettamia rajoja”, kertoo Helenin tuotannon ja omaisuuden johtaja Timo Aaltonen.

Tällä hetkellä Helen laajentaa toimintaansa Katri Valan puiston alla.

”Suunnittelussa on otettu huomioon Katri Valasta kantautuvat runkomeluäänet. Uusien laitteiden pedit ja rakenteet on suunniteltu siten, että niistä ei kantaudu ääntä kallioon”, Aaltonen sanoo.

Selvityksen ja korjaustöiden ajaksi Helen vuokrasi Jeprintseville tilapäisasunnon, jota Helen ei enää lokakuun jälkeen tarjoa Jeprintseville.

”Kun mittaustulokset alittivat asetetut äänitasot, katsottiin väistömajoituksen tarpeen poistuneen”, Aaltonen kertoo.

Helenin mukaan asia on siis kunnossa.

Jeprintsev on tyrmistynyt.

Helenin korjaustöistä huolimatta Vilhonvuorenkujan kodissa kuuluu edelleen sama meteli ja värinä.

Jeprintsev palasi omaan asuntoonsa lokakuun lopussa.

”Kotona on edelleen sellaiset olosuhteet, että ei siellä voi asua normaalisti”, hän kertoo.

”Aika huonosti olen pärjännyt, koska hiljaisuutta ei ole. Korvatulpat eivät auta, sillä värähtely tulee seinien kautta.”

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen kertoo, että Jeprintsevin asunnosta yhdellä tarkastuksella mitatut melutasot ovat asumisterveysasetuksen melua koskevien toimenpiderajojen tuntumassa.

”Terveyshaitta-arviota ei voida tehdä tämän yhden lyhytaikaisen mittauksen tietojen perusteella”, Vepsäläinen sanoo.

Seuraavia mittauksia kaupunki aikoo toteuttaa asunnossa lähiaikoina. Mitä metelille voitaisiin tehdä?

”Melun vaimennustoimenpiteitä tulee laitoksen osalta tarvittaessa jatkaa”, Vepsäläinen kertoo.

” ”Helenin toiminta on kuin kiusaamista.”

Taistelu metelistä on harmittanut Jeprintseviä.

Pahinta on ollut se, miten yksittäistä asukasta on kohdeltu.

Jeprintsevin tiedossa on, että samassa rakennuksessa kyseinen melu kuuluu myös ainakin yhdessä toisessa asunnossa.

”Tämä on ollut aivan hirveää. Tässä on jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta. Helenin toiminta on kuin kiusaamista.”