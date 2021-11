Remontti Punavuoressa on suistumassa farssiksi: Katto­laastit putosivat asukkaan niskaan, kun hän oli lähdössä puku päällä töihin

Isolla Roobertinkadulla ullakkohuoneistojen rakentaminen vanhaan taloon on aiheuttanut mittavaa harmia ylimmän kerroksen asukkaille. Kattojen rappaukset ovat irronneet, ja lämpötila on laskenut.

Punavuorelaiseen kerrostaloon rakennettavien ullakkohuoneistojen työmaa on aiheuttanut poikkeuksellista harmia ylimmän kerroksen asukkaille.

Iso Roobertinkatu 41:n asukkaille on tarjottu sijaismajoitusta Omena-hotellista, sillä asunto-osakeyhtiö arvioi asumisturvallisuuden vaarantuneen.

HS on nähnyt asukkaiden välistä viestinvaihtoa sekä isännöitsijälle ja rakennuttajalle osoitettuja valituksia.

Viesteissä meteliä kuvaillaan niin kovaksi, että se ”resonoi läpi kehon”. Usean asunnon katosta on lohkeillut suuria paloja rappausta, huonekalut ovat laastipölyn peitossa ja asuntoihin valuu vettä sisälle.

”Olen saanut suuren palan kattolaastia niskaani, kun olin lähdössä puku päällä töihin. Elokuusta lähtien asuminen on ollut käytännössä lähes mahdotonta”, kertoo ylimmässä kerroksessa asuva Kaj Kalin.

Elokuussa rankkasateet läpäisivät katolle asennetun sääsuojan, ja vettä päätyi viidennen kerroksen asuntojen lattioille.

Rakennuttaja Loftmen oy:n toimitusjohtaja Jan Saxén kertoi tuolloin HS:lle, että lattioille valui maltillinen määrä vettä, ehkä joitakin ämpärillisiä. Hän kuvaili tapausta ”myrskyksi vesilasissa”.

Lue lisää: Sadevettä valui remontoitavan punavuorelaisen talon ylimpiin asuntoihin – Ullakkotöitä tekevä rakennuttaja yllättyi kritiikistä: ”Myrsky vesilasissa”

Kaj Kalinin parketti on kärsinyt kosteudesta ja kylmyydestä.

Valitusten jälkeen Asunto-osakeyhtiö Iso-Roobertinkatu 41 lähetti lokakuun lopulla B-rapun ylimmän kerroksen huoneistojen asukkaille sähköpostiviestin, jossa tarjotaan sijaismajoitusta viereisestä Omena-hotellista.

HS:n näkemässä sähköpostiviestissä todetaan, ettei rakennuttaja ole pystynyt takaamaan viidennen kerroksen asukkaiden asumisturvallisuutta.

Asukkaille tarjottiin mahdollisuutta sijaismajoitukseen myös elokuussa. Loftmenin oli tarkoitus vastata väliaikaisen majoituksen ”kohtuullisista kustannuksista”. Lopulta väliaikaiselle majoitukselle ei ollut tarvetta.

Nyt sijaismajoitusta on tarjottu asukkaille yhden kuukauden ajaksi. Tarjolla on yhden ja kahden hengen huoneita, joista löytyy suihkullinen kylpyhuone, taulutelevisio, jääkaappi, hiustenkuivain, vedenkeitin ja mikroaaltouuni.

Asuminen hotellissa olisi pitänyt kustantaa itse.

Eräs ylimmän kerroksen asukkaista on vuokrannut perheineen väliaikaisen asunnon lähialueelta.

Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska haluaa varjella perheensä yksityisyyttä. Muuttaminen oli hänen mukaansa ainoa vaihtoehto.

”Kun katosta alkoi irrota yli metrin kokoisia levyjä, koti ei ollut enää lapsiperheelle turvallinen. Viimeisenä päivänä ennen muuttoa katosta putosi pala suoraan aamiaispöytään”, asukas kertoo.

Asuminen Omena-hotellissa olisi hänen mukaansa ollut järjetön ratkaisu.

”Eihän siellä voi laittaa ruokaa tai pestä pyykkiä. Emme olisi saaneet vaatteita tai leluja mihinkään.”

Ylimmässä kerroksessa asuva Eeva Jännes sanoo, ettei aio todellakaan muuttaa hotelliin.

Hän osti asunnon keväällä ja oli tietoinen tulevasta remontista. Remontti on saanut hänenkin asuntonsa lämpötilan laskemaan tuntuvasti. Jännes tekee töitä kotona, ja meteli on välillä estänyt työnteon kokonaan.

Hänen mukaansa suurin ongelma on kuitenkin ollut viestinnän puute.

”Esimerkiksi eilen olin täällä yöpaita päällä, kun jotkut miehet kävelivät ovesta sisään katsomaan kattoja.”

Ovikelloa soitettiin, mutta Jännes ei ehtinyt avaamaan. Tarkastuksesta ei ollut hänen mukaansa ilmoitettu etukäteen.

”Nämä asiat olisi helpompi hyväksyä, jos niistä olisi tiedotettu etukäteen.”

Loftmenin toimitusjohtaja Saxén kieltäytyy kommentoimasta tämänhetkistä tilannetta ja pyytää ottamaan yhteyttä taloyhtiöön.

Myöskään sijaismajoitusta koskevan sähköpostiviestin lähettänyt isännöitsijä ei halua kommentoida asiaa vaan kehottaa kääntymään rakennuttajan ja asunto-osakeyhtiön hallituksen puoleen.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Karhulahti sanoo, ettei hän voi kommentoida hallituksen sisäisiä asioita.

Iso Roobertinkatu 41 on ollut remontissa keväästä 2021 asti. Ullakolle rakennetaan uusia asuntoja.

Rakennuttaja Loftmen oy on erikoistunut ullakkoasuntojen rakentamiseen ja on vastuussa kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja myymisestä. Yhtiö on rakennuttanut ullakkohuoneistoja useisiin kohteisiin Helsingin kantakaupungissa.

HS:n tietojen mukaan ongelmia on esiintynyt myös muiden hankkeiden kanssa. Ne ovat liittyneet rakentamisen laatuun sekä taloyhtiöiden ja yrityksen väliseen kommunikaatioon.

Nyt Isolle Roobertinkadulle rakennettavat asunnot ovat kooltaan 34–136 neliötä.

Rakentaminen on aloitettu keväällä 2021, ja asuntojen on määrä valmistua kevääseen 2022 mennessä. Oikotien mukaan asunnot on myyty. Kalleimman asunnon hintapyyntö oli 1,5 miljoonaa euroa.