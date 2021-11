Miten vain vuodessa maisteriksi lukeneen superopiskelijan saavutus on mahdollinen? Aivotutkija listaa neljä kadehdittavaa valttia

Lotta Yli-Hukkala-Siira valmistui runsaassa vuodessa oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. HS kysyi kasvatustieteen professori Minna Huotilaiselta, millaiset ominaisuudet mahdollistavat tällaisen suorituksen ja kävi läpi pikavalmistumisen edellytyksiä.

21-vuotias Lotta Yli-Hukkala-Siira suoritti oikeustieteen opinnot maisteriksi asti runsaassa vuodessa Helsingin yliopistossa.

Suorituksessa mikään ei ollut tavallista. Ei opiskeluiden kesto, ei määrä eikä arvosanat. Yli-Hukkala-Siiran lukio-opiskelukin oli jo samanlaista: tuloksena oli yhdeksän laudaturia.

Nuoren iän lisäksi Yli-Hukkala-Siiran opintotahti on käynnistänyt kiivaan keskustelun: miten moinen ponnistus oli ylipäänsä mahdollinen?

HS otti yhteyttä aivotutkijaan ja Helsingin yliopiston kasvatustieteen professoriin Minna Huotilaiseen ja kysyi, millaiset ominaisuudet yhdistyvät ihmisessä, joka pystyy vastaavanlaiseen suoritukseen. Huotilainen on erikoistunut muistin ja oppimisen tutkimukseen.

Lotta Yli-Hukkala-Siira kuvattuna ylioppilaaksi valmistumisensa vuonna 2019.

Aivotutkija Huotilaisen ensireaktio Yli-Hukkala-Siiran suoritukseen on se, että maisteriksi valmistuminen vuodessa ei ole monessakaan muussa oppiaineessa edes mahdollista. Tapaus on eittämättä poikkeuksellinen.

Lisäksi hän korostaa, että yliopisto-opiskelu vaatii paljon muutakin kuin ulkoa opettelua ja hurjaa tahtia tenttien läpäisyssä: esimerkiksi yhteistyötaidot ja hidas kypsyminen asiantuntijaksi ovat toinen osa opiskelua.

Huotilainen tietää, että tällaiset uutiset herättävät ihmisissä riittämättömyyden tunnetta ja ärsytystä. Ihmiset haluavat usein ohittaa asiat, joihin he eivät koe itse pystyvänsä. Kyynisyys on oiva suojakilpi. Huotilainen lisää, ettei kenenkään kannata verrata itseään ääritapaukseen.

Sitten aivotutkija pysähtyy itse asian äärelle. Millaisista ominaisuuksista tällainen poikkeustapaus voisi rakentua? Se on oikeastaan aika kiehtovaa.

Huotilainen jakaa kokonaisuuden neljään osaan.

1. Lukemisen taito

Aivotutkija Huotilaisen mukaan erityinen opintomenestys ei onnistu ilman lukemisen taitoa.

Se tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy esimerkiksi lukemaan 600-sivuisen kirjan, joka vilisee uusia käsitteitä. Moni ei siihen pysty.

Lukemisen pitää olla myös ”ymmärtävää”. Huotilainen korostaa, ettei pelkkä mekaaninen selaaminen riitä syvälliseen oppimiseen.

Jotta lukeminen sujuu, siihen pitää liittyä uteliaisuutta ja kiinnostusta tekstiin. Jotkut osaavat kiinnostua asioista paremmin kuin toiset.

Huotilaisen mukaan lukeminen on opittava taito, johon vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon on lapsena lukenut tai kuunnellut lukemista. Ne, joilla on hyvät lukemisen taidot, lukevat yleensä runsaasti läpi elämänsä.

Juuri tällä tavalla Yli-Hukkala-Siira itseään kuvaakin: hän sanoo rakastavansa lukemista ja aina lukeneensa paljon. Tälläkin hetkellä on kesken kaksi kirjaa: Kacen Callenderin nuorten romaani Felix Ever After ja Nokia-johtaja Olli-Pekka Kallasvuon Puhelin soi öisin -tietokirja. Lapsena hänen suosikkejaan olivat Neiti etsivä -kertomukset.

Tenttikirjat ovat muun kirjallisuuden ohella Yli-Hukkala-Siiralle nautinto.

2. Jäsentämisen kyky

Huotilainen sanoo, että oppimisen kannalta olennaista on se, miten tietoa pystyy jäsentämään.

Jäsentäminen tarkoittaa sitä, että hahmottaa asioiden välisiä yhteyksiä ja ymmärtää, miksi ja mihin tiettyjä käsitteitä käytetään. Tietysti pitää ottaa selvää myös siitä, mitä käsitteet semanttiselta sisällöltään tarkoittavat.

Aivotutkija sanoo, että monia helpottaa jäsentämisessä erilaisten miellekarttojen ja alleviivausten tekeminen. Isoa tekstimassaa pitää saada lohkottua, jotta sitä voi ymmärtää. Kunkin lohkon ymmärtämisen jälkeen pitää saada rakennettua itselleen kokonaisuus.

Yli-Hukkala-Siira kertookin käyttävänsä useita jäsentämismenetelmiä opiskellessaan. Hänen opiskelumetodejaan ovat esimerkiksi aktiivinen kuunteleminen, opittujen asioiden selittäminen kavereille, värikoodaus ja käsitelistaukset. Lisäksi hän pitää muistiaan synnynnäisesti hyvänä – ja se on kehittynyt matkan varrella.

”Olen opetellut näitä taitoja jo lukiosta asti”, Yli-Hukkala-Siira sanoo.

Minna Huotilainen sanoo uskovansa siihen, että oppimisen kyvyt ovat opeteltavissa. Se on kasvatustieteiden kantava ajatus.

3. Sitkeys

Minna Huotilainen nostaa esiin myös sitkeyden merkityksen.

Valtavasta opintomäärästä selviytyminen ei onnistu ilman sitkeää puurtamista. Yli-Hukkala-Siira puhuu itse ”ahkeruudesta”, hänelle ei ole ominaista löysäillä tai luovuttaa.

Huotilainen avaa sitkeys-asiaa siten, että hyvä oppija osaa sietää tai jopa hyödyntää kielteisiä tunteita. Sitkeä ihminen ei ahdistu helposti tenttikirjapinoista tai turhaudu suuresta työmäärästä.

”Kaikkia ihmisiä ajaa eteenpäin oivaltamisen ja oppimisen ilo. Mutta joitain ihmisiä kannustaa eteenpäin myös turhautumisen tunne: se, että tästä haasteesta haluan selvitä”, Huotilainen sanoo.

Sitkeys on Huotilaisen mukaan sitä, että ihminen uskoo siihen, että ahkerasti työskentelemällä ongelmat ratkeavat. Mielenlaadun pitää olla sellainen, että murehtimisen sijaan käärii hihat. Sitkeyskin on usein lapsuudesta opittu tapa, esimerkiksi vanhemmilta on voitu saada mallia ja kannustusta ahkeruuteen.

Yli-Hukkala-Siira sanoo, että hän tekee opiskeluissaan lukusuunnitelman, jota hän määrätietoisesti ja sitkeästi noudattaa. Siitä ei poiketa kepein perustein.

Yli-Hukkala-Siira kirjoitti lukiossa lopulta yhdeksän laudaturia.

4. Arjen- ja ajanhallinta

Neljäntenä asiana Huotilainen mainitsee arjen- ja ajanhallinnan. Jotta vuodessa voi valmistua oikeustieteen maisteriksi, täytyy almanakassa olla rivien suorassa.

Yli-Hukkala-Siiran ponnistusta helpotti se, että koronaviruspandemia karsi läsnäolopakot minimiin, joten etäopinnoissa kurssien päällekkäisyys onnistui tavallista paremmin. Opiskelija sai myös räätälöityä kurssipalapelin palaset poikkeuksellisesti sopimaan toisiinsa ja aikatauluihin. Esimerkiksi notaarin ja gradun tekeminen samana vuonna vaatii erikoisjärjestelyä ja omatoimisuutta.

Lisäksi Yli-Hukkala-Siira tukeutui pienessä osassa opintojaan avoimen yliopiston kursseihin. Muuten 583 opintopisteen saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Opintosuoritusotteen mukaan 69 opintopisteen edestä hän teki kursseja jo alkuvuodesta 2020.

Loput yli 500 opintopistettä hän suoritti normaaliin tapaan tiedekunnasta käsin runsaan lukuvuoden puitteissa – se vaati selkeää käsitystä käytettävissä olevasta ajasta, omasta osaamisesta ja yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista sekä suoritusta rajoittavista säännöistä. Opintoja on muiltakin aloilta kuin oikeustieteistä.

Tämän lisäksi tenttejä pystyi suorittamaan koronavuonna etänä, mikä monen mukaan helpotti joidenkin kurssien läpäisyä, kun lukumateriaalit olivat suoritustilanteissa saatavana. Se ei kuitenkaan selitä poikkeuksellista suoritusta, sillä toista vastaavaa ei ole nähty.

Huotilainen sanoo, että arjenhallinnan osalta kaikki seikat eivät välttämättä ole opiskelijan itsensä käsissä. Yli-Hukkala-Siiralla ei esimerkiksi ole huollettavia lapsia, taloudellisia pulmia tai vaikeita sairauksia, mikä mahdollistaa täysimääräisesti opintoihin keskittymisen. Läheisten terveydestä Yli-Hukkala-Siira on kuitenkin joutunut kantamaan lapsuudessa ja lukioaikana huolta.

Huotilaisen mukaan jotkut lapset omaksuvat erinomaisia arjenhallinnan taitoja, kun heillä on jo varhaisessa vaiheessa paljon harrastuksia koulunkäynnin lisäksi. Tiukat aikataulut ja monet innostavat sisällöt kannustavat siihen, että asioihin tartutaan ja ne hoidetaan mahdollisen aikaikkunan puitteissa. Yli-Hukkala-Siira on harrastanut ikänsä esimerkiksi pesäpalloa ja pyöräilyä.

”Se on tietynlainen paradoksi, että paljon harrastavat lapset kuitenkin menestyvät usein koulussa”, Huotilainen sanoo.

Huotilainen lisää myös, että lahjakkaan oppijan pitää oppia myös lepäämään ja palautumaan. Stressiä pitää sietää ja unen päästä täytyy saada kiinni, jotta oppiminen onnistuu. Usein taitavat arjenhallitsijat esimerkiksi torkahtavat pidemmillä bussimatkoilla, jos tekemistä on muuten paljon.

Jotkut ihmiset oppivat toimimaan niin, etteivät he murru kuormituksen ja paineen alla. Silloin on mahdollisuus suorittaa pitkiäkin aikoja tasolla, jota sanotaan ylisuorittamiseksi.

”Minulta on koko elämäni kysytty, milloin saan burnoutin. Olen itsekin alkanut ihmetellä, missä se on”, Yli-Hukkala-Siira sanoo.

Helsingin yliopiston nuorimmat maisteriksi valmistuneet 2000-luvulla 21-vuotiaita: 18 henkilöä 20-vuotiaita: 6 henkilöä 19-vuotiaita: 1 henkilö 18-vuotiaita: ei yhtään 17-vuotiaita: 1 henkilö Edellä mainitut tiedekunnittain eroteltuna: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: 19 henkilöä Humanistinen tiedekunta: 4 henkilöä Oikeustieteellinen tiedekunta: 1 henkilö Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: 1 henkilö Valtiotieteellinen tiedekunta: 1 henkilö Lisäksi yliopiston opetuksen toimialalta kerrotaan, että noin vuodessa tapahtuneet pikavalmistumiset ovat mahdollisia, mutta erittäin harvinaisia. Tarkkoja tilastotietoja opintotahdista ei ole HS:n tiedossa. Lähde: Kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta / Helsingin yliopiston opintorekisteritiedot

