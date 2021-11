Anu Mäkinen menetti konkurssissa paljon, mutta perusti pian uuden yrityksen – Nyt sen suosio on yllättänyt kaikki

Mäkinen joutui aloittamaan kaiken alusta konkurssin takia. Tarkan pohdinnan jälkeen hän uskalsi perustaa uuden yrityksen, ja sillä on mennyt paremmin kuin hän osasi haaveillakaan.

Käytetty body kaksi euroa, talvipipo viitosen. Aletangolla roikkuu asuja vielä tätäkin halvemmalla. Asiakkaalle kierrätetty vaate on usein järkevä ostos, mutta kuinka kannattavaa moinen bisnes on yrittäjälle?

Erittäin, toteaa Anu Mäkinen myymälänsä tiskin takaa Helsingin Herttoniemessä. Hän avasi pienen second hand -lastenvaatemyymälän Hertsin ostoskeskukseen viime helmikuussa. Jo muutama kuukausi sen jälkeen Mäkelä päätti, että on aika kasvaa: ensi vuoden alussa avautuvat liikkeet Myyrmäkeen Myyrmanniin ja Espoonlahteen Lippulaivaan.

Tahti on hurja. Erityisen vauhdikkaalta se tuntuu, kun ottaa huomioon Mäkisen taustan: hänen edellinen yrityksensä teki konkurssin vain vuosi sitten. Velat olivat sen verran suuret, että koti pantiin myyntiin.

”Muutimme vuokralle ja aloitin alusta. Onneksi minulla on työssä käyvä puoliso, joka tuki minua ja meillä sattui olemaan varallisuutta asunnon muodossa. Sen turvin saatoimme selviytyä tilanteesta”, Mäkinen sanoo.

Ipanainen-liike sulkeutui viime vuonna konkurssin takia.

Asiat ovat edenneet nopeasti, sillä vielä viime vuonna tähän aikaan Mäkinen oli työtön. Hän oli juuri sulkenut Ipanainen-lastenvaateliikkeensä Helsingin Hakaniemessä, itketti. Oli painavaa haudata unelma, joka oli tuonut leivän pöytään yli kuuden vuoden ajan.

”Sanotaan, että oma yritys on kuin lapsi. Elämän vaikeimpia hetkiäni oli, kun piti laittaa myymälän ovet kiinni. Alkuajat menivät sumussa.”

Kuluttavinta oli epävarmuus: Mitä ihmettä tekisin nyt? Jotainhan sitä ihmisen pitää tehdä. Mäkinen ajeli pyörällä ympäri Helsinkiä ja yritti sanoittaa itselleen, miltä konkurssi tuntui.

”Koin pelkoa, turvattomuutta, suruakin. Olin ollut kiireinen, ja yhtäkkiä ei ollutkaan muuta kuin vapaa-aikaa. Se oli pelottavaa: piti pysähtyä ja miettiä, kuka olen ja mitä haluan tehdä.”

Ajatus uudesta yrityksestä ei käynyt mielessäkään. Sen sijaan Mäkinen yritti tarmokkaasti hakea töitä, kuten projektinhallinnan, markkinoinnin ja verkkokaupan tehtäviä. Se oli helpommin sanottu kuin tehty.

”Työnhaku oli hirveää. Kaikkiin hakemuksiini ei vastattu ja koin vaikeana etsiä omaa työkokemustani vastaavaa työtä. Turhauduin.”

Vielä vuosi sitten Anu Mäkinen oli työtön ja haki töitä. Tulevaisuus näyttäytyi epävarmana. ”Koin pelkoa, turvattomuutta, suruakin.”

Ehkä en haluakaan olla kenelläkään muulla töissä, Mäkinen lopulta päätti. Uskaltaisinko perustaa uuden yrityksen, jos tekisin tällä kertaa kaiken toisin?

Uusi alku tuntui mahdolliselta, sillä aloituspääomana olisi mahdollista käyttää kodin myynnistä saatuja varoja. Mäkinen pani tuulemaan, ja jo viikon päästä kalusteet uuteen myymälään oli hankittu. Kierrätettyinä, totta kai.

Tärkein työ piti kuitenkin tehdä pään sisällä: miten varmistan, ettei konkurssi toistu?

Mäkisen uusi resepti on yksinkertainen: karsitaan kuluja ja tarjotaan asiakkaille arkea helpottavia ratkaisuja.

"Ipanaisen liiketila oli valtava, oli isot wc-tilat ja asiakaskeittiö ja neliöiden vuoksi jättimäinen vuokra. Kidian liiketila on pieni, hukkaneliöitä ei ole.”

Myös henkilökuntaa on vähemmän – Ipanaisessa myyjiä oli useita, Kidiassa heitä on tällä hetkellä kolme.

Olennaista on myös sijainti: Kidia nököttää ostoskeskuksessa Prisman vieressä, kun taas Ipanainen sijaitsi itsekseen Pitkänsillan kupeessa. Sinne piti lähteä varta vasten, mutta Kidiassa voi piipahtaa muun asioinnin lomassa.

”Olemme siellä, missä ihmiset liikkuvat muutenkin, päivittäisten kulkureittien varrella. Meille on helppo tulla autolla ja julkisilla.”

Strategia puri. Heti avajaispäivänä helmikuussa myymälään Herttoniemessä oli kymmenien metrien jono usean tunnin ajan. Kun Kidia oli ollut pystyssä runsaan kuukauden, kaikki myyntitavoitteet ovat ylittyneet.

”Minulla on tosi tarkka näkemys siitä, mitä teen ja miten. Pohjana on järkevä liikeidea ja tarkat laskelmat siitä, että yritys on varmasti kannattava.”

"Suunnittelin, että ehkä parin vuoden päästä voin avata uuden myymälän, jos silloin menee hyvin. Nyt on kulunut 11 kuukautta, ja avaan kaksi uutta myymälää.”

Suosio ylitti silti kaikki odotukset. Vaikka Mäkisen haaveissa oli alusta pitäen ketjuyritys, hän ajatteli, että tämä toteutuisi vasta paljon myöhemmin.

Kidian onnistumista selittänee sekin, että fokus on selvä: myydään vain käytettyjä vaatteita. Ipanaisessa enemmistö tuotteista oli uusia, mikä toi taloudellista painetta – tavarat pitää saada myytyä.

Käytetyn tavaran kanssa samaa painetta ei ole, sillä Kidialle vaatteita myyntiin toimittava asiakas maksaa myyntiajasta joka tapauksessa. Lisäksi Mäkinen saa osuuden jokaisesta myydystä tuotteesta.

Ja koska vaatteiden hinnat ovat edullisia, vaatteet myös liikkuvat: Mäkisen mukaan tähän mennessä on myyty melkein 80 000 tuotetta.

”Lähes 80 prosenttia kaikesta tavarasta, mikä tulee myyntiin, myydään. Asiakkaille jää myös tuottoa – koko Kidian historian aikana vain kahdeksan myyjää on jäänyt miinukselle”, hän sanoo.

Kovat luvut ovatkin valaneet Mäkiseen luottoa niin, että tuleva laajennus ei pelota.

”Uskon Exceliin, ja minulla on liiketoimintaosaamista. Jo ensimmäinen tilikautemme on voitollinen, ja Kidia on jo nyt täysin velaton yritys. Pystyn avaamaan uudet myymälät ilman velkaa.”

Tällä kertaa Mäkinen toimii yksin, Ipanaisessa yrittäjiä oli kaksi.

”On helpointa, kun kaikki on omissa käsissäni. Päätöksenteko on vaivatonta ja nopeaa, kun pitää keskustella vain itsensä kanssa”, Mäkinen sanoo ja naurahtaa.

Anu Mäkinen kuvattuna Kidian liikkeessä Herttoniemessä tämän vuoden maaliskuussa.

Uutena valttikorttina voi nähdä myös aiemman konkurssin, Mäkinen kokee. Vuodet lastentarvikeyrittäjänä opettivat hänet näkemään, minkälaista on lapsiperheen kulutus ja mistä jokaisessa perheessä on pulaa.

”Yhteistä kaikille lapsiperheille on se, että aikaa on liian vähän. Sen vuoksi ostosten teon pitää olla helppoa. Jos se on työlästä, se ei ole bisnesmielessä järkevää.”

Mäkinen mieltää, että on onnistunut tavoitteessaan, kun yritys nivoutuu osaksi ihmisten arkea: myymälässä piipahdetaan matkalla jumppaan tai kauppakäynnin yhteydessä.

”Voi olla tyytyväinen, kun asiakas sanoo, että katsoo ensin meiltä, löytyykö kurahousut, ja jos ei, ostaa ne vasta sitten uutena.”

Tämä on myös ekologista, mikä on Mäkiselle tärkeää: Kidian arvoihin on listattu merkityksellinen ja vastuullinen liiketoiminta.

Asiakas hyötyy ideologiasta myös, sillä hän pääsee vaivatta eroon itselleen tarpeettomasta.

"Huojennus siitä, kun asiakas tuo tavarakassit meille, on usein valtava. Parasta hänelle voi olla se, ettei kotona ole enää tavaraa.”

