KFC avaa huomenna Suomen ensimmäisen pikaruokaravintolansa Helsingin Itikseen. Joku on odottanut sitä vesisateessa jo pari päivää.

Itiksen edustalla on ollut teltta jo maanantaista saakka.

Sataa vettä.

Itäkeskuksen Tallinnanaukiolla näyttää märältä ja surkealta, kun ihmiset kiiruhtavat kauppakeskukseen ja metrotunneliin.

Seinustan vieressä tönöttää kuitenkin jotain, mikä ei paikalle normaalisti kuulu: ruskea teltta.

Onko siellä ketään paikalla?

Sosiaalisessa mediassa on viime päivien aikana jaeltu kuvia Itiksen edessä nököttävästä teltasta.

Facebookissa teltan on arveltu johtuvan siitä, että joku on saanut päähänsä leiriytyä juuri kauppakeskuksen eteen. Uuden KFC-pikaruokaravintolan avajaisia on arveltu syyksi.

Miksi ihmeessä joku haluaa telttailla kovalla laatoituksella ja vesisateessa? HS Helsinki kävi paikan päällä kysymässä.

Teltasta kuuluu ääniä. Joku on selvästi kotosalla.

Nuorehko miesääni tervehtii toimittajaa – ei varsinaisesti kyllästyneellä äänellä, mutta ei innoissaankaan.

Joku muukin on tainnut kysellä syitä hulluun tempaukseen. Olisikohan telttaan voinut kurkistaa sisälle?

”Haluan säilyttää salaisuuteni”, mies sanoo.

Jutellaan sitten telttakankaan läpi, näkemättä toisiamme.

Telttailija kertoo tulleensa paikalle jo maanantaina. Nyt on keskiviikko, joten mies on nukkunut kaksi yötä teltassa, keskellä Tallinnanaukiota.

”Pakkasta on ollut. Ensimmäinen yö oli hyvin kylmä, jalat olivat jäässä”, mysteerimies kertoo.

Telttakin on jo vähän kastunut.

Ulkopuolisen silmin teltta näyttää hieman lörähtäneeltä, tiukemminkin sen olisi voinut varmaan pingottaa.

”Teltta on kyllä ihan hyvä, keväällä sen kanssa on menty Haltille saakka”, mies vakuuttaa.

Marraskuisessa vesisateessa teltta oli kuulemma kastunut hieman läpi.

Nimeään mysteerimies ei halua paljastaa. Iäksi mies paljastaa sen, että on päälle 20-vuotias.

Koska telttaan ei voi tällä kertaa kurkistaa, täytyy siis vain luottaa miehen sanaan. Minkälaista teltassa on?

”Täällä on makuupussi, läppäri ja kaikkea mahdollista. Olen voinut tehdä omia projektejani täällä”, mies kertoo.

Jonkinlaista ruokaakin teltassa on ollut, pitäähän sitä ihmisen syödä. Millaista ruokaa mies on viime päivät nauttinut?

”En halua paljastaa liikaa.”

Sitten pääsemme tärkeimpään kysymykseen. Miksi ihmeessä kukaan haluaa telttailla tällaisella paikalla, marraskuisessa vesisateessa?

Syynä on kuin onkin ravintola Kentucky Fried Chicken eli KFC.

Suomen ensimmäinen KFC avataan torstaina Itiksen kauppakeskuksessa, itse asiassa mysteerimiehen teltasta aivan muutaman askeleen päässä.

Ensimmäinen henkilö avajaisjonossa palkitaan ilmaisilla KFC-kanoilla vuodeksi.

”Kanoista tykkään. Kuka muu olisi niin hullu, että olisi täällä näin pitkään”, mies sanoo.

Aikooko mies tosiaan syödä seuraavan vuoden pelkkää kanaa?

”Saa nähdä, se vaatii paljon ajattelua. Näitä hulluja extreme-ihmiskokeita on tehty aikaisemminkin”, hän pohtii, ja viittaa esimerkiksi amerikkalaiseen Super Size Me -dokumenttiin, jossa mies söi 30 päivän ajan ainoastaan McDonald’sin ruokaa.

”Nyt olen kyllä jo paljastanut paljon, ehkä jätetään tämä tähän.”

Vieressä sijaitsevassa KFC:n ravintolassa on käynnissä viimeiset valmistelut. Siivousta, järjestelyä ja sen sellaista tohinaa.

KFC:n franchising partnerin toimitusjohtaja Janne Einola kertoo, että ravintola odottaa suurta kiinnostusta avajaispäivänä. Ravintola on varautunut Einolan mukaan niin ihmisryntäykseen kuin koronavirukselta suojautumiseenkin.

”Huomenna on luultavasti paljon enemmän jonoa. Toivotaan, että ilmat paranevat”, hän toteaa.

Entä mystinen telttailija, onko hänen voittonsa jo sinetöity?

”Joskushan voi käydä niin, että ihminen vielä luovuttaa loppusuoralla. Katsotaan, voittaako telttailija vai joku muu.”

HS ei saanut keskiviikkona aamupäivällä vahvistettua, voiko kyseessä olla ravintolan oma tempaus tai onko telttailijalla joku muu motiivi kuin kananhimo.

Lue lisää: Suomeen saapuva pika­ruoka­ketju KFC haluaa kattaa koko maan – Aikoo jatkossa avata yli kymmenen ravintolaa vuodessa

Lue lisää: Lidlin 15 euron lenkkitossuista taisteltiin ”hysteerisissä tunnelmissa” Kontulassa – ”Turvaväli, turvaväli!” epätoivoiset myyjät huusivat