Dieselmoottori kuorsaa kilpaa Paul Youngin kanssa, joka laulaa autoradiossa: ”Come back and stay for good this time!”

Vedämme auton ovet kiinni. Ne lävähtävät kuin peltikatto. Kolmestaan kyydissä on ahdasta, koska tämän avolava-auton takapenkki on piskuinen ja epämukava.

”Mutta ette te varmaan mukavaa autoa tulletkaan katsomaan”, sanoo auton omistaja Jani Sormunen toimittajalle ja kuvaajalle.

Takatilaa ei ole tarkoitettu aikuisen ihmisen matkustuspaikaksi. Siellä kuljetetaan työkaluja. Raskaita ja isoja työkaluja, joilla tehdään raskaita ja likaisia ruumiillisia töitä. Jotkut tällaisten autojen omistajat kuljettavat siellä toisenlaisia työkaluja, kuten kiväärejä, sinkoja ja miinoja.

Alla on vuoden 1998 Toyota Hilux. Me lähdemme sillä tänä iltana pimeässä, viimaisessa pakkaslumisateessa metsälle leikkimään riuskoja ihmisiä niin kuin pikkupojat, jotka haluavat heitellä järveen suuria kiviä.

Vuonna 1968 lanseeratulla Toyota Hilux -automallilla on maine.

Esimerkiksi Autovahinkokeskuksen mukaan Toyota Hiluxin moottori ei hajoa käytännössä ikinä.

Ehkä syy kestävyyteen on siinä, että ainakin näissä vanhempien Hiluxien moottoreissa on paljon varmuuskerrointa: 2,4-litrainen moottori on iskutilavuudeltaan iso, mutta se kehittää vain 90 hevosvoimaa.

Siksi se ei joudu äärirajoille, kuten monet nykyajan pienet ja kireät moottorit, jotka saattavat olla iskutilavuudeltaan litran, mutta tehoja on enemmän kuin tässä Hiluxissa.

Tällä moottorilla on ajettu 423 000 kilometriä. Hilux-mittakaavalle se on siis sopivasti sisään ajettu.

”Tekniikka on niin yksinkertaista kuin olla ja voi, ja viidenkymmenen vuoden aikana valmistetut osat ovat niin koeponnistettuja”, Sormunen analysoi Hiluxin kestävyyttä ratin takana.

Hän pitää ohjauspyörästä tiukasti kiinni, sillä auto vetelee jostain syystä vasemmalle.

”Pääsee mettään välillä. Ajattelin, että kunhan yhden kerran elämässä on ollut tällainenkin auto”, Jani Sormunen sanoo Hiluxin ratissa.

Mainetta on tullut myös autoiluohjelma Top Gearin jaksosta, jossa testattiin, miten paljon runtelua ”tuhoutumaton” Toyota Hilux kestää.

Auto hukutettiin ja se pudotettiin nosturista asfaltille. Sen päälle pudotettiin asuntovaunu, sitä runneltiin purkumoukarilla ja se sytytettiin tuleen. Hilux sai paljon vammoja, mutta se selvisi kurmotuksesta ajokuntoisena.

Viimeisenä Hilux vietiin 23-kerroksisen rakennuksen katolle, ja rakennus räjäytettiin auton alta. Kun Hilux löytyi rakennusjätteen seasta, sen moottori käynnistyi edelleen, ja sillä pystyi ajamaan.

Maineensa ansiosta Toyota Hilux on laajasti ammattikäytössä. Suomen puolustusvoimat on luottanut pitkään Toyota Hiluxiin.

Yhdysvaltain ulkoministeriö lähetti Syyrian diktaattoria Bashar Al-Assadia vastaan taistelevalle Vapaan Syyrian armeijalle Hiluxeja vuonna 2014, ja vuonna 2017 samoja autoja vietiin kurdien vapautusliikkeelle.

Tämä kyseinen auto, jolla huristamme kohti mahdollisimman raakaa metsikköä, on ollut aiemmassa elämässään käytössä kaivoksella.

Sormunen on asiantuntijatehtävissä Metso Outotecilla ja matkustaa paljon. Hän on huomannut, että ääriolosuhteissa Hiluxiin luotetaan.

”Olin vähän aikaa sitten Saudi-Arabiassa, niin siellä oli pelkästään Toyota Hiluxeja ja Land Cruisereita. Myös Sotkamossa oli todella paljon Hiluxeja.”

Suomessa Toyota Hilux on ollut vuodesta toiseen eniten rekisteröity avolava-auto.

Hiluxin konepellin alta paljastuu miltei tuhoutumaton moottori.

Olemme saapuneet määränpäähän.

Tien vieressä on entinen hiekkakuoppa, jonka jäätynyt maaperä ei ole töyssyinen eikä kuoppainen vaan ennemminkin reikäinen.

Sormunen astuu autosta ulos pakkaseen, koska pitää laittaa neliveto päälle. Tässä Hiluxissa se ei onnistu ohjaamossa olevasta napista, vaan napalukot pitää kääntää renkaiden keskiöistä päälle.

Sormunen tulee takaisin autoon, laittaa alennusvaihteen silmään ja kääntää auton tieltä penkereen yli hiekkamontulle.

”Ajetaan pieni lenkki.”

Jani Sormunen tilasi keväällä työsuhdeauton, joka on Audin täyssähköinen Q4 eTron. Vastapainoksi hän ajatteli hommata kesäksi jonkun ihan toisenlaisen auton, vaikka avoauton.

Mutta edessä oli erinäisiä remontteja ja siivousprojekteja, joten avoautounelma vaihtui Toyota Hiluxiin. Puoliso ei ollut valintaan tyytyväinen.

”Hän ei ole koskenut tähän autoon pitkällä tikullakaan”, Sormunen sanoo. Myöhemmin puoliso korjaa Sormusen todistusta: hän on kerran potkaissut autoa.

Jos ihan totta puhutaan, ei sitä remonttia ja muuta tarvetta ihan hirveästi ollut, joskin puukuormia ja 30 jätesäkin lasteja on ollut vaivatonta liikutella tällä autolla. Pääosin Hilux on ollut leikkikaluna, tai ”terapiatraktorina”, kuten Sormunen sanoo.

Hiluxin viehätys on siinä, että se on autojen kurahaalari: sellainen yllään ei tarvitse välittää, jos joutuu vähän möyrimään. Teknologian, varusteiden tai digitaalisten järjestelmien epäkuntoon joutumista ei tarvitse pelätä – sellaisia hienouksia autossa ei ole.

”Ikinä en ole jäänyt jumiin tämän kanssa”, sanoo Sormunen autostaan vaikeakulkuisessa maastossa.

Auto rämisee lumisateessa jäisten monttujen yli ja keinuu ylös ja alas ja sivuille kuin laiva aallokossa.

Sormunen hoksaa mäennypylän ja ajaa Hiluxin sen harjalle. Sitten tullaan alas, ja auto on niin vinossa, että se tuntuu pian heittävän voltin nokan yli katolleen, kunnes perä romahtaa taas tasaisemmalle maalle.

Naurattaa.

Valot ovat sen verran huonot, että pimeässä lumisateessa ei meinaa nähdä kovin pitkälle. Se ei ole suuri ongelma, koska auto menee läpi oikeastaan mistä vaan.

”Ikinä en ole jäänyt jumiin tämän kanssa tai onnistunut hajottamaan sitä.”

Edessä on tiheä männikkö, jossa kasvaa pientä metrin mittaista puuta. Sormunen ajaa siitä läpi. Näyttää absurdilta, kun edessä olevat puut lakoavat auton alle.

”Männyt vaan suurenee!”, huutaa valokuvaaja takapenkiltä. Puut alkavat olla aikuisen ihmisen korkuisia, mutta ne nöyrtyvät Hiluxin edessä.

Sormunen ohjastaa autoa rauhassa ja katsoo eteenpäin. ”Onhan tää aika hölmöä”, hän sanoo. Vaikka auto on hauska leikkikalu, sillä on ollut niin vähän käyttöä, että Sormunen on nyt myymässä autoa.

Hiluxin kestävyys on ajanut Toyotan kiusalliseen tilanteeseen.

Kauppalehden mukaan Toyota Hilux on ollut terroristien suosiossa jo ainakin vuosikymmenen, ja jo 1970-luvulla Somaliassa sortajien joukot ajelivat Hiluxeilla.

Ääri-islamilainen Taleban-järjestö suosii Toyota Hiluxia, ja Isis-terroristijärjestö on levittänyt kuvia, joissa sen jäseniä aseineen kärrätään Hilluxeilla.

Lue lisää: Toyota tekee niin hyviä autoja, että siitä tuli ongelma – Terroristit hamstraavat japanilais­valmistajan malleja, koska ne kestävät melkein mitä vain

Hiluxissa on aseellisten konfliktien ammattilaisille paljon kätevää. Se sopii esimerkiksi erinomaisesti Kalašnikov-rynnäkkökiväärin liikkuvaksi telineeksi, ja sen lavalle saa helposti 50 kaliiperin konekiväärin.

Sormusella ei ole tarvetta aseille, vaan toimintavarmuudelle.

”Ikinä ei ole ollut huolta, että auto ei käynnistyisi, vaikka se olisi seissyt pari viikkoa kylmänä”, Sormunen sanoo.

Lenkki on ohi ja palaamme tielle. Männyt ovat taittaneet auton sivupeilit sisään, ja asetamme ne käsin taas asianmukaiseen asentoon. Sormunen ihmettelee, kuinka auto tuntuu olevan vähän kallellaan oikealle.

”Perkele, ei kai rengas mennyt? Sitä vähän turtuu, kun ajaa tällä, että se ei hajoa mitenkään, mutta renkaat ovat kuitenkin ihan tavalliset ilmarenkaat, kyllähän ne puhki saa.”

Sormunen menee autosta ulos ja tarkastaa tilanteen. Renkaat ovat kunnossa – tie sattui vaan olemaan vähän kallellaan. Mukaan on kuitenkin tarttunut yllätys: helman väliin on kiilautunut kookas kuusi.

Sormunen repii sen irti. ”Vaikka tuskin se olisi menoa haitannut.”

