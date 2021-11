Main ContentPlaceholder

Helsinki | HS Helsinki

”Et tule koskaan pärjäämään tässä ammatissa sukupuolesi takia” – Nämä sanat kuultuaan Ina Niiniketo ryntäsi vessaan itkemään, mutta päätti sen jälkeen näyttää kaikille

Tukholman tähtikeittiöissä vuosia työskennellyt Ina Niiniketo on uuden helsinkiläisravintolan Sikke’sin keittiömestari. Hänellä on rohkeutta puhua suoraan ravintola-alan työpaikkakiusaamisesta. Niiniketo on itse kokenut, miltä vähättely sukupuolen takia tuntuu.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Henkilökunnan lounas nautitaan ennen ravintolan avautumista. Kuvassa Roni Kerttula, Thomas Beemster, Aura Vanhanen ja Ina Niiniketo.

Eirassa Tehtaankadulla Sikke’s-ravintolassa valmistellaan avajaisia. Maljakoissa on kukkia, ja kynttilät odottavat sytyttäjää. Uuden ravintolan keittiömestari Ina Niiniketo kertoo olleensa edellisenä viikonloppuna tuomarina Vuoden kokki 2021 -kilpailussa.