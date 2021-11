Arvoalueella Helsingissä yksi talo kylpee valossa, kun muut hukkuvat pimeyteen – Mistä on kyse?

Yli satavuotias kerrostalo Katajanokalla on valaistu ympäristöönsä verrattuna hyvin kirkkaasti.

Marraskuun loppusuoralla aurinko laskee Helsingissä puoli neljän aikoihin iltapäivällä. Pimeys tuskin jää keneltäkään huomaamatta.

Yhtä varmasti pitkin Katajanokan Kanavarantaa pimeällä kulkevan silmiin osuu eräs rakennus: vanhan talon seinä on valaistu niin intensiivisesti, että koko muu kortteli hautautuu mustuuteen.

Keskellä julkisivua kaikkein kirkkaimpana hohtaa osoite: Kanavaranta 9.

Miksi juuri tämä talo on ansainnut näin suuren määrän valoa?

Rakennuksen julkisivun valaistusta ohjaavat sensorit, jotka havaitsevat ulkopuolelta tulevan valon.

Kiinteistö-oy Helsingin Kanavaranta 9:n toimitusjohtaja Reijo Rauhala kertoo, että valaistus on suunniteltu rakennuksen arvolle sopivaksi.

Myöhäisjugendilaisen rakennuksen on suunnitellut Waldemar Aspelin. Se on valmistunut vuonna 1906 ja toiminut makasiinirakennuksena. Nykyään se on toimistokäytössä.

”Varmaan voisi myös ajatella, että onko ympärillä olevat rakennukset valaistu riittävästi”, Rauhala sanoo.

Julkisivun valaistus toimii automaattisen ohjausjärjestelmän varassa. Sensorit reagoivat ulkona olevan valon määrään.

Valaistus saattaisi siis olla himmeämpi, jos muut rakennukset olisi valaistu kirkkaammin.

Vasemmanpuoleista asuinrakennusta ei tosin olisi perusteltua valaista. Sen sijaan tiilirakennus talon oikealla puolella on niin ikään vanha ja vaikuttava makasiinirakennus, jossa toimii nykyään ravintoloita.

Sen valaisua voisi kuvailla kesyksi viereisen rakennuksen rinnalla.

Helsingin kaupunki on laatinut julkisivujen valaisemista koskevat ohjeet. Niiden sekä erillisten alueellisten valaistussuunnitelmien perusteella arvioidaan kunkin rakennuksen valaistuksen sopivuus.

”Tämäkin valaistus on läpikäyty ja hyväksytty. Kaikki on kaupungin viranomaisten päätettävissä. Jos tästä tulee häiriötä, pitää arvioida tilannetta”, Rauhala sanoo.

”Kerran valaistusta on jouduttu himmentämään, se oli aikaisemmin todella kirkas.”

Kaupungin ohjeessa todetaan, että valojen avulla kaupunkinäkymää voidaan muokata ja luoda tunnelmaa sellaisiin paikkoihin, joissa on iltaisin toimintaa.

Varsinaisen suunnittelukohteen lisäksi valosuunnittelussa on otettava huomioon ympäröivän alueen valaistustaso ja -tapa.

