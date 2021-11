Jos Linnan juhlat voidaan tänä vuonna järjestää, kutsutuille terveydenhuollon ammattilaisille on luvassa palveluja täysin maksutta. Kaikki sai alkunsa helsinkiläisen meikkaajan ideasta.

Juhlameikki ja -kampaus nolla euroa, mekko lainaksi, hotelliin ilmaiseksi ja maksuton kyyti perille Linnan juhliin.

Tämä konsepti on tarjolla niille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka presidentti on tänä vuonna kutsunut itsenäisyyspäivän juhliin. Idean takana on helsinkiläinen Laura Andersson.

Andersson työskentelee myyntipäällikkönä ja meikkaajana Helsingissä. Hän teki hiljattain sosiaalisen median kanaviin Linkediniin ja Facebookiin avauksen, jossa ilmoitti tarjoavansa maksuttoman juhlameikin Linnan juhliin kutsutuille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Laura Andersson on jo pitkään meikannut Linnan juhliin menijöitä.

Samalla Andersson haastoi mukaan kaikki muutkin meikkaajat ja kampaajat sekä vaatesuunnittelijat, hotelli- ja ravintola-alan ja kuljetusalan.

”Olen meikannut ihmisiä Linnan juhliin 20 vuotta ja tiedän, että meikki ja kampaus ovat aikamoinen kuluerä. Halusin osoittaa tukeni hoitohenkilökunnalle, joka on ollut valtavassa puristuksessa pandemian aikana ja saanut liian vähän kiitosta”, Andersson kertoo nyt HS Helsingille.

Hänen kirjoituksensa on saanut paljon huomiota sosiaalisessa mediassa. Linkedinissä se on kerännyt jo noin 6 000 tykkäystä tai muuta reaktiota ja lähes 200 kommenttia.

Kenties pari muutakin yrittäjää innostuu ajatuksesta, Andersson toivoi. Näin todella kävi. Kädenojennukseen tartuttiin ympäri Suomen, ja mukaan ilmoittautui paitsi lukuisia kampaajia ja meikkaajia myös taksiyrittäjiä, pukuvuokraamoja ja hotelleja.

”Tämä kasvoi nopeasti, kaikki haluavat vain hyvää hoitohenkilökunnalle. Olemme pystyneet tarjoamaan majoituksen ja kuljetuksen Helsingin päässä kaikille tarvitsijoille”, Andersson sanoo.

Andersson korostaa, että ideana ei ole, että mukaan ilmoittautuneet yrittäjät tekevät koko päivän ilmaista työtä, vaan että osallistua voi tekemällä vaikka yhden kampauksen tai tarjoamalla yhden kyydin.

”Meidänkin ala ollut yksi pandemian kärsijöistä”, Andersson huomauttaa.

Linnan juhlien tilanne on toistaiseksi auki. Koronatilanne on pahentunut nopeasti ja vielä torstaina aamupäivällä ei ollut tullut uutta tietoa siitä, voidaanko juhlia järjestää.

Mikäli itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto pidetään, se tulee olemaan täysin toisenlainen kuin aiemmin.

Viime viikolla presidentti Sauli Niinistö tiedotti, että tänä vuonna mukaan kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä terveyden ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi koronapandemian aikana. Kutsuvieraiden määrä on pieni, tällä hetkellä alle 200 henkilöä, mukaan lukien kutsuttujen puolisot. Lähes kaikki kutsutut ovat ensikertalaisia.

