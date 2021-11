Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat avanneet kukin oman latuosuutensa. Pisin latu löytyy Vantaalta.

Hiihtokausi on käynnistynyt pääkaupunkiseudulla. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat kukin avanneet yhden hiihtoladun.

Helsingin Paloheinässä ensimmäinen latuosuus avattiin sunnuntaina. Latu on tällä hetkellä noin puolen kilometrin mittainen.

Laduista vastaava tiimiesimies Mircos Kienanen Helsingin kaupungilta kertoo, että metsässä kulkevien osuuksien tykitys on parhaillaan käynnissä. Tiistaina pitäisi päästä hiihtämään kilometrin lenkkiä.

”Lumetusta jatketaan koko ajan. Yritetään saada 1,8 kilometrin reitti valmiiksi, mutta siihen menee vielä ainakin tämä viikko”, Kienanen sanoo.

Vantaalla latu on avattu Petikkoon. Latu on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun pisin, noin kaksi kilometriä. Lisäksi Hakunilan latujen tykitys on käynnissä, Vantaan liikuntapaikkamestari Juha Savolainen kertoo.

”Muualle latuja tulee sitten, kun sataa luonnonlunta.”

Lumen tykitys on aloitettu myös Vantaan Hakunilassa.

Espoon Oittaalla 800 metrin mittainen latu avattiin jo viime viikon tiistaina, 23. marraskuuta.

Espoolainen Tapio Häivä oli haistelemassa tunnelmia heti seuraavana päivänä.

”Oli kaunis aurinkoinen päivä ja tunnelma huipussaan. Ei ollut porukkaa ruuhkaksi asti, eikä varsinkaan laturaivoa näkyvissä”, Häivä kertoo.

Ladut eivät toivon mukaan tule sulamaan ihan heti, sillä lämpötila pysyy Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan pakkasen puolella ainakin koko tulevan viikon.

Ajantasaiset tiedot laduista saa ulkoliikuntakartasta tai Ladulle.fi -palvelusta. Ulkoliikuntakartasta selviävät myös auki olevat luistelukentät.