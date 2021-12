Peter Steer toteutti Helsingissä pitkäaikaisen unelmansa juustokaupasta. Unelmaa avittaa suomalainen vaimo, jonka hän tapasi Lontoossa neljä vuotta sitten.

Näyttää niin ranskalaiselta. Pieni juustokauppa ja tiskin takana hyväntuulinen juustokauppias raitapaidassa.

Paitsi että juustokauppias Peter Steer on paljasjalkainen englantilainen ja hänen Töölössä sijaitsevan juustokauppansa nimi Rolling Cheese kertoo pitkästä englantilaisesta juustonvalmistuksen perinteestä.

Rolling Cheese on monta sataa vuotta vanha festivaali Brockworthin kylässä lähellä Gloucesterin kaupunkia Koillis-Englannissa. Festivaalin päätähti on juustokiekko, jonka seremoniamestari laittaa vierimään jyrkältä Cooper’s Hill -kukkulalta.

”Vuosittain tuhannet osallistujat juoksevat jyrkkää rinnettä alas eri kilpailusarjoissa, ja luitakin on murtunut, kun kilpailijoita on kaatunut kovassa vauhdissa. Ensimmäisenä maaliin saapuneen sanotaan voittaneen juuston”, Steer kertoo hullusta perinteestä.

Bristolin yliopistossa antropologiaa opiskellut Peter Steer on ollut aina kiinnostunut ruoasta ja juomasta sekä niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Nelli Grönroos Steer on oppinut mieheltään juustoista valtavasti, ja nyt hän lukee koko ajan lisää juustotietoutta.

Aikoinaan Töölössä on ollut juustokauppa. Nyt naapurustossa on iloittu, että Steer elvytti vanhan perinteen ja perusti juustokaupan Museokadulle kesällä. Rolling Cheese on pääkaupunkiseudulla harvinaisuus. Sen lisäksi kauppahallien ulkopuolella on vain yksi juustokauppa. Vanhassa kauppahallissa toimivalla Juustoansalla on Tapanilassa juustokauppa, joka avattiin viime vuoden marraskuussa.

Rolling Cheesen noin 70 juustomerkin valikoimassa on luonnollisesti englantilaisia juustoja, mutta myös ranskalaisia, italialaisia ja sveitsiläisiä. Englantilainen juustoperinne voikin olla suomalaisille asiakkaille niistä se tuntemattomin.

”Vuohen- ja lampaanmaidosta tehtyjä juustoja en voi vielä Brexitin takia tuoda Englannista. Englannissa kuten Ranskassakin lehmänmaidosta tehdyt juustot ovat ilmaston takia laadukkaita”, juustot itse maahan tuova Steer kertoo.

Seuraavana päivänä hän odottaa 500 kilon lähetystä. Juustot tuodaan Steerin kauppaan italialaisten ja ranskalaisten välittäjien kautta.

Juustotarjottimen anti vasemmalta oikealle: Etivaz on gruyère-tyylinen juusto Sveitsistä ja Montgomery taas kaksivuotias cheddarjuusto Somersetistä. Sitten tulevat perinteinen englantilainen sinihomejuusto Shropshire blue ja punahomejuusto Rollright Oxfordista.

Mutta mistä maineikkaassa yliopistokaupungissa Oxfordissa varttunut englantilainen sai päähänsä perustaa juustokaupan Suomeen?

Kaiken takana on tälläkin kertaa nainen. Steer oli töissä juusto- ja viinikaupassa Bristolissa ja niiden maahantuontiyrityksessä Lontoossa, ja Lontoossa hän tapasi suomalaisen Nelli Grönroosin. Tapaamisesta on neljä vuotta.

Pari rakastui ja meni kaksi vuotta sitten naimisiin. Sitten Steer ehdotti, että he voisivat muuttaa Suomeen.

”Minä vastustin ensin ajatusta”, Nelli Grönroos Steer kertoo.

Aviomies oli sitkeä, ja maaliskuussa 2020 Steerit muuttivat Suomeen ja Töölöön. 14 vuotta juustoalalla olleen Peter Steerin mielessä kyti unelma omasta juustokaupasta.

Kävelyllä uusilla kotikulmilla Steerit huomasivat, että Museokadulla oli vuokrattavana juuri sopivan kokoinen liiketila, jossa oli aikaisemmin ollut kauneushoitola.

Peter Steerin juustokaupassa on noin 70 erilaisen juuston valikoima.

Nyt pariskunnalla on myös koti saman talon kolmannessa kerroksessa. Nelli Grönroos Steerillä on oma markkinointi- ja viestintätoimisto. Hän käy auttamassa miestään juustokaupassa ja hoitaa yrityksen markkinoinnin ja näkyvyyden muun muassa sosiaalisessa mediassa.

”Tämä on minun kruununjalokiveni, koska voin toteuttaa täällä kaikki markkinointi-ideani. Iltaisin luen juustokirjoja: minusta on tullut jo melkoinen juustosnobi”, Grönroos Steer sanoo.

Aviomiestä naurattaa.

Peter Steer on aina ollut kiinnostunut ruoasta. Hän opiskeli antropologiaa Bristolin yliopistossa ja perehtyi silloin ruoan merkitykseen yhteiskunnassa. Opiskeluaikana hän myös aloitti työt juustokaupassa.

”Juustoja on tehty jo 8 000 vuotta sitten. Britanniassakin niitä on valmistettu jo Rooman valtakunnan aikana. Englantilaisista juustoista luultavasti cheddaria on tehty pisimpään samalla tavalla.”

Englantilaiset syövät Steerin mukaan cheddaria joka paikassa. Toisen maailmansodan jälkeen Britannian hallitus määräsi, että maan juustontuotanto pitää keskittää isojen cheddarjuustojen valmistukseen.

Sodasta kärsinyt kansa piti saada ruokittua.

Englantilaista Stilton-sinihomejuustoa. Stilton-juustoja valmistetaan Leicestershiren, Nottinghamshiren ja Derbyshiren kreivikunnissa.

”Hallituksen päätöksen takia perimätieto monien muiden juustojen valmistuksesta katosi. Vanhoja juustoreseptejä alettiin elvyttää uudelleen 1970–1980-luvuilla”, Steer kertoo.

Nokkosenlehdissä kypsytettävä puolikova, mieto Cornish Yarg -juusto on esimerkki englantilaisesta juustosta, jota alettiin valmistaa taas vuosien tauon jälkeen.

Juustovalikoima vaihtelee jonkin verran myös kausittain.

”Kesällä vuohenjuusto on herkullista. Vuohet syövät tuoretta ruohoa, ja se maistuu juustossa raikkaana makuna. Kovat juustot, kuten ranskalainen Beaufort, taas ovat hyviä talvella. Raikasta ruohoa syöneen lehmän maidosta tehty juusto on juuri silloin sopivasti kypsynyt.”

Peter Steer ja Nelli Grönroos Steer suosittelevat asiakasta ostamaan juustoa vain sen verran kuin tulee syötyä ja tulemaan sitten ostamaan lisää.

Koska Steer oli jo Bristolissa ja Lontoossa töissä juustoliikkeissä, joissa myytiin viiniä, hän pystyy antamaan asiakkaille viinisuositukset kullekin juustolle. Tosin monien englantilaisten juustojen pariksi hän suosittelee viinin sijaan olutta tai siideriä.

”Esimerkiksi cheddar on parasta siiderin kanssa. Samalla seudulla, jossa valmistetaan cheddaria, tehdään myös hyvää siideriä. Leicesterin lähellä valmistettu Red Leicester -juusto puolestaan on hyvää oluen kanssa.”

Englannin maaseudun pubeissa oluen kanssa on usein tarjolla juustotarjotin, jossa on lisäksi leipää ja kinkkua. Juustotäytteiset sandwichit taas ovat lähes kansallisruokaa.

Steer sanoo, että juustokauppiaan työ on palkitsevaa. Saa esitellä tuotteita, joista pitää, ja olla ihmisten kanssa tekemisissä.

”Meille tulee usein asiakkaita nälkäisinä ja vihaisina. He lähtevät pois iloisina”, Nelli Grönroos Steer sanoo.

Se saa juustokauppiaan iloiseksi.