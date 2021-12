Antti Laine sai erikoisen idean. Hän etsii suurta arkkupakastinta, jotta voisi kömpiä sinne viilentääkseen itsensä.

Kodinkoneita voi käyttää joko perinteisesti tai sitten luovemmin. Helsingin Tapanilassa asuva Antti Laine, 37, on valinnut jälkimmäisen tavan.

Hän etsii arkkupakastinta, jossa voi jäädyttää itseään, ei esimerkiksi marjoja tai hirvenlihaa.

”Hakusessa olisi ihmisen mentävä arkkupakastin”, Laine vahvistaa.

Helsinkiläismiehen aikomuksena on täyttää laite vedellä ja kömpiä kodinkoneen uumeniin aina kun siltä tuntuu.

”Kylmä suihku ei enää riitä. Tarkoituksena on tehdä itselleni avanto arkkupakastimesta.”

Laineella on aikaisempaa kokemusta arkkupakastimien käytöstä ihmisten viilentämisessä, sillä hän on muutaman kerran kylpenyt kavereidensa kodinkoneissa. Siitä innostus kotiavantoon lähtikin.

”Opiskelen ortopedista osteopatiaa, ja kaksi koulukaveriani ovat jo ostaneet omat arkkupakastimet tähän käyttöön.”

Kyseessä ei siis ole helsinkiläismiehen oma päähänpisto, vaan tuttu juttu monelle. Arkkupakastinihmisiä löytyy ympäri maailmaa, Laine kertoo.

Lue myös: Simo Matikainen kylpee arkku­pakastimessa jäisessä vedessä aamuin illoin ja suosittelee sitä kaikille – ”Läheiset ovat sanoneet, että minusta on tullut mukavampi”

Monen esikuvana on hollantilainen Wim Hof, joka tunnetaan myös nimellä The Iceman, Jäämies. Hof on karaissut itseään äärimmäiseen kylmänsietoon.

"Olen tutustunut hänen keinoihinsa parantaa terveyttä ja lisätä vastustuskykyä ja kylmänsietoa”, Laine sanoo.

Kylmän hyödyt ovat suuret, Laine uskoo, ja tästä on myös tieteellistä näyttöä. Tutkimusten mukaan avantouintia harrastavat sairastuvat virusinfektioihin muita harvemmin, koska säännöllinen kylmäkaraisu voimistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja parantaa siten vastustuskykyä.

Myös Laineella on kokemusta avantouinnista: hän käy vedessä viikoittain ympäri vuoden, oli keli mikä hyvänsä.

”Kylmä on mielelle tosi hyvä, vähentää ahdistusta ja myös nykyajalle tyypillistä maailmantuskaa. Kehossa tuntuu paremmalta, nukun paremmin, on vähemmän kipuja.”

Lue lisää: Hyinen trendi kiihtyy espoolaisilla rannoilla: Uimarit jonottavat viimassa ensin ”igluun”, josta vajotaan sen jälkeen kylmään mereen

Koska Helsingin Tapanilassa ei kuitenkaan ole yleisiä arkkupakastimia tätä käyttöä varten eikä avantojakaan ihan naapurissa, oma pakastin tulisi tarpeeseen. Paikka on jo mietitty valmiiksi.

"Parvekkeelle ajattelin laittaa”, Laine suunnittelee.

Taloyhtiö on hyväksynyt idean.

"Kysyin ja sanottiin, että ok, kunhan en valuta vettä parvekkeen viemäriin. Täytyy sitten vaikka uppopumpulla sitä tyhjennellä.”

Ystäväpiirissä pakastimen suosio tulee olemaan taattu, Laine arvelee.

”Kyllä varmasti. Onhan se kivempaa porukalla veteen dippailla kuin yksin.”

Tulevaisuudessa Tapanilassa kokoontunee siis arkkupakastinporukka, jossa pulahdusvuorot jaetaan. Sitä ennen pitää vain löytää se pakastin. Laine on etsinyt laitetta Tori.fi-palvelusta, mutta sopivaa ei ole vielä tullut vastaan.

”Ovat olleet liian ahtaita. Pitäisi mahtua olemaan siellä rennosti eikä niin, että hartiat menevät kyyryyn.”

Mikäli joku muukin innostuu kodinkoneostoksille, Laineella on pari vinkkiä. Ensinnäkin, erityistä valmistautumista ei tarvita. Riittää, kun muistaa hengittää.

”Kun menee kylmään, ei siinä oikeastaan voi ajatella mitään. Kuuntelen sydämen sykettä ja sitä, miten se tasaantuu. Siinä mieli rauhoittuu.”

Jo parin minuutin pulahdus riittää. Jos jännittää etukäteen, voi ensi alkuun testata kylmää vikkelästi vaikka 30 sekunnin ajan.

”Jo siitä tulee tosi euforinen ja virkeä olo, aivot herää. Jos aamulla käy, se on hyvä startti päivälle.”

Lue myös: Kun kello lyö 5.30, Marko Lehtovaara pulahtaa aamu-uinnille

Kylmänpelkoisia Laine rohkaisee omalla kokemuksellaan.

”Minä olin ennen vilukissa ja tuli aina aiemmin tärinä päälle, kun olin ulkona kylmässä. Siitä olen päässyt kokonaan eroon.”

Yhden pakastearkkukäynnin vaikutukset kestävät Laineen mukaan pitkään, jopa viikon verran. Sitten haluaakin jo mennä uudestaan.

”Harvoin sitä saa mieltään näin tyhjäksi muilla konstein. Olen ammatiltani hieroja ja ostopaatti ja suosittelen asiakkaillenikin kylmähoitoa”, Laine sanoo.

Ennen pakastimeen kapuamista tulee kuitenkin huolehtia turvallisuudesta ja vetää kodinkoneesta töpseli irti.

Alla oleva video näyttää, miten arkkupakastimeen pulahdetaan. Lue lisää arkkupakastinuimari Simo Matikaisen harrastuksesta tästä jutusta.