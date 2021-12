Wide ContentPlaceholder

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Pekka Tuominen jälkiruokakahvilla Kontulan ostoskeskuksen afganistanilais-iranilaisessa ravintolassa. Tutkijana hän on erityisesti kiinnostunut siitä, mistä Kontulan huonomaineisuus rakentuu.

Helsinki | Helsingin yliopisto

Suomen Monaco

Miksi Kontulalla on niin huono maine? Tutkija Pekka Tuominen on etsinyt kysymykseen vastausta menetelmällä, jota monet haukkuvat epätieteelliseksi. Kontula-tutkimus on kuitenkin saattanut avata jo jotain, mikä koskettaa koko Suomen tulevaisuutta.

Kontulalla on huono maine. Sen tietävät kaikki. Erityisen hyvin sen tietää tutkijatohtori Pekka Tuominen Helsingin yliopistosta. Tuominen on nimittäin keskittynyt tutkimuksessaan Kontulaan sekä sen maineeseen. Helsingin Kontula on Mellunkylän kaupunginosan osa-alue.