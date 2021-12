Malmista on tehty seinäkalenteri, joka myytiin loppuun. Asukkaat rakastuivat kaupunginosaa kuvaaviin hurjiin stereotypioihin.

Kaikki meni. Tässä tapauksessa se ei ole lohduton asia ensinkään, ja helsinkiläinen Valari Tynkkynen vaikuttaa syystäkin tyytyväiseltä.

”Nopeus oli valttia. Toisaalta tarkoituskin on, ettei näitä ole kaikilla.”

Tynkkynen on Helsingin Tapanilassa asuva luovan alan yrittäjä, joka pyrkii nostamaan Koillis-Helsinkiä esiin myönteisesti ja kekseliäästi. Hänen uusin hankkeensa osoittautui suureksi hitiksi – mutta mikä vielä tärkeämpää, se sai paikalliset kokemaan kotiseutuylpeyttä asuinalueestaan.

Se on saavutus sinällään, sillä esimerkiksi Malmilla ja Jakomäellä on ristiriitainen maine. Mutta kun asuinalueiden stereotypioita hyödyntää oikein, ne kääntyvät voitoksi, Tynkkynen keksi.

Mitä Tynkkynen siis oikein teki?

"Seinäkalenterin vuodelle 2022.”

"Yritän tuoda arkielämän asioita näkyville myös taiteessa huumorin kautta. Kaikki elinympäristöt ovat rakentuneet tietynlaisiksi. Jos niistä haluaa kertoa, ei voi poimia esiin vain hienoimpia juttuja vaan on näytettävä koko kuva.”

Kalenterista löytyy muun muassa uhkaava Malmintori ja romaninainen.

Se kuva ei aina ole siloteltu, eikä tarvitsekaan. Tämän vuoksi seinäkalenterissa kuvataan muun muassa synkkä, autio ja vähän uhkaavana näyttäytyvä Malmintori ja näköalattomuudesta kertova julistus There is no future. Kuvissa esiintyy vähemmistöjä, kuten romaneja, mikä on jo itsessään kannanotto moninaisuuden hyväksi.

”Malmilla on omat ongelmansa ja ymmärrän ennakkoluulot. Mutta on hyväksi kaikille, ettei näe vain yhdenlaisia ihmisiä. Pitäisi hyväksyä, että ihmisiä on erilaisia ja he kaikki kuuluvat tänne. Sitä paitsi samat ongelmat ja epäkohdat toistuvat monissa muissakin paikoissa. Eivät ne poistu, jos niistä vaikenee”, Tynkkynen sanoo.

Tätä Tynkkysen suoruutta paikalliset rakastavat. Sanoma tuntuu olevan, että Malmilla ei tarvitse hienostella tai esittää mitään, vaan jokainen kelpaa omana itsenään.

”Asukkaat ovat olleet tosi ilahtuneita. Varmasti se kertoo jonkinlaisesta ylpeydestä, että omaa asuinaluetta kuvaava kalenteri halutaan omalle seinälle”, Tynkkynen arvelee.

Kalenteri kantaa nimeä Malmi Vice, 1980-luvulta tuttua Miami Vice -hittisarjaa mukaillen. Malmi Vicen idea syntyi kaveriporukan päähänpistosta vuonna 2005, ja Tynkkynen piirsi logon. Sana levisi.

”Malmi Vice alkoi elää ja jengi alkoi kysellä, saisiko logon myös t-paitaan.”

Vuosien varrella hanke kasvoi brändiksi, jonka ympärille Tynkkynen rakensi näyttelyitä ja tapahtumia. Vuodesta 2015 hän on ollut mukana organisoimassa Malmille vuosittaista hyväntekeväisyystapahtumaa muiden muassa Mikael Gabrielin ja JVG:n kanssa. Vuosittaisen tapahtuman tuotto ohjataan kirkon ruoka-avulle, ja näin toimitaan myös kalenterin kanssa: myyntihinnasta kymmenen prosenttia menee hyväntekeväisyyteen. Tämä on Tynkkysen tapa tehdä hyvää ja huomioida myös yhteiskunnan osattomat.

"En ole ikinä itse joutunut kärsimään tilanteesta, ettei olisi ollut ruokaa tai kattoa pään päällä. Mutta vuosien varrella olen nähnyt erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Siitä on tullut halu tehdä oma osansa”, Tynkkynen sanoo.

Malmi Vicen kuvissa sekoittuvat lähiö- ja populaarikulttuuri ja ne muistuttavat pop-taidetta. Tynkkynen sanoo, että kalenteri on myös rakkauden osoitus tutuille kulmille, joissa Tynkkynen on tallustellut koko ikänsä.

”Olen vahvasti alueen kasvatti ja viihdyn täällä perheeni kanssa”, Tynkkynen sanoo ja kehuu etenkin Malmi-talon konserttitarjontaa, arkkitehtuuria, alueen monipuolisia ruokaravintoloita ja hyviä kulkuyhteyksiä.

Tynkkysen mukaan Malmi on viime vuosina nostanut profiiliaan, sillä aluetta on alettu kehittää Helsingin kaupungin toimesta ja palveluita on parannettu.

”Malmi sisältää kaiken pienoiskoossa. Kannattaa tulla tutustumaan, tänne pääsee helposti junalla.”

Aiempina vuosina Tynkkynen on tehnyt muun muassa Malmi Vice -lenkkarit, lippiksen ja joulukalenterin. Tuotantoerät ovat olleet pieniä, sillä kyseessä ei ole leipätyö, vaan rakas harrastus. Mitä suunnitelmia on ensi vuodelle, sitä Tynkkynen ei vielä paljasta.

”En ole ammattigraafikko, mutta populaarikulttuuri on minulle loputon inspiraation lähde. Enköhän jotain keksi.”

Jos kalenteria ei ehtinyt hankkia, auttaa voi muillakin tavoin, Tynkkynen muistuttaa.

”Joulun aikaan ihmiset heräävät hyväntekeväisyyteen, mikä on tietysti hienoa. Mutta samalla unohtuu, että monella on avun tarve ympäri vuoden. Ei ole niin pientä panosta, etteikö se auttaisi, sillä se, mikä on itselle vähän, voi olla jollekin tosi paljon.”

