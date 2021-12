Nora Helanto-Woodbridge pitää second hand -sisustusliikettä Malminkartanossa Helsingin luoteisnurkassa. Ison osan asiakkaistaan hän tavoittaa verkossa.

Nora Helanto-Woodbridge hankkii myytäväksi esineitä, jotka häntä itseään viehättävät. Osa on designia 1950-luvulta, osa niitä halvempia kauniita esineitä 2000-luvultakin.

Iso puolikuu ikkunassa kiinnittää ohikulkijan huomion Malminkartanon Kehruutiellä. Ikkunasta on näkymä kiinnostavan oloiseen sisustusliikkeeseen. Fleastyling on second hand -liike, eli kaikki sisustustavarat ovat käytettyjä.

Puolikuu ei ole sattumalta Nora Helanto-Woodbridgen toissa kesänä perustaman liikkeen ikkunassa.

”Ostin puolikuun eräältä yksityishenkilöltä Pohjois-Haagasta. Silloin minulla oli vasta ajatus, että voisin perustaa oman liikkeen. Puolikuu oli viimeksi ollut rekvisiittana jossakin teatteriproduktiossa ja sitä ennen musiikkivideolla”, Helanto–Woodbridge kertoo.

Puolikuuta hän ei ole vielä halunnut myydä, vaikka asiakkaat ovatkin kysyneet. Siitä on tullut eräänlainen maskotti.

Suuri puolikuu näkyy ikkunalta niin ulos kuin sisälle.

Liikkeessä näyttää viihtyisältä ja kauniilta, sopivan avaralta. On tiikkipöytiä, ranskalainen taulu ja peilejä, hevosaiheisia koriste-esineitä, Moskovan kaupunkikuvilla koristeltu venäläinen lamppu ja perulainen nahkalla päällystetty kuvioitu pöytä, erilaisia messinkiesineitä ja lasinen sohvapöytä.

Metallinen vesikannu Lähi-idästä toimii liikkeessä korkeana lattiavaasina. Katossa roikkuu valaisimia, niitä on myös pöydillä ja jalkalamppu lattialla.

”Nämä ovat kotimaisten lamppuvalmistajien Valinten, Itsun ja Ornon valaisimia 1950-luvulta”, Helanto-Woodbridge esittelee.

Kattovalaisin, jossa on punainen pienireikäinen varjostin, taas on suomalaisen muotoilijan Lisa Johansson-Papen kädenjälkeä.

”Johansson-Papen valaisimet ovat tosi suosittuja. Tiettyjä valaisimia ostavat ulkomaalaisetkin asiakkaat.”

Yksi liikkeen arvokkaimpia esineitä on ruotsalaisen Hans-Agne Jakobssonin suunnittelema vihreä pöytävalaisin. Jakobssonin lampun vieressä on toinen designaarre: kuvanveistäjä Jussi Mäntysen Ilves-patsas, jonka hinta on 3 000 euroa.

Sisustusmyymälän valikoimassa on tavaroita pienistä koriste-esineistä huonekaluihin.

Myymälässä on muun muassa tiikkihuonekaluja.

Vaikka liikkeessä on designaarteita, kaikki ei ole kallista eikä edes vanhaa.

”En kutsu liikettäni vintage-liikkeeksi, koska minulla on myynnissä myös 1990- ja 2000-lukujen esineitä.”

Jos esineessä on se jokin, joka kiehtoo Helanto-Woodbridgea, hän hankkii sen. Iso osa hänen ajastaan kuluukin hankintareissuilla. Hän kiertää kierrätyskeskuksia ja asioi kuolinpesiä ostavien yritysten kanssa Uudellamaalla.

Hän ottaa hyllystä pienen messinkisen jalkapallon, jolla on ruohikko alla.

”Minusta tämä on hellyttävä. Tässä oli kirjoitettuna teksti: ’Tehdystä työstä 1958’. Näen jo, miten seuraava ihminen saa tämän lahjaksi jostakin tehdystä työstä.”

Tähän messinkiseen jalkapalloon Nora Helanto-Woodbridge ihastui. Pallon mukana oli teksti: ”Tehdystä työstä 1959”.

Kauppa on auki vain kolmena päivänä viikossa: keskiviikkona, torstaina ja lauantaina – ja silloin, kun asiakkaan kanssa on sovittu. Ison osan asiakkaista Helanto-Woodbridge on tavoittanut internetissä, jossa hän markkinoi tuotteitaan eri kanavilla ja kommunikoi muiden kanssa.

”Asiakkaat noutavat tavarat täältä Malminkartanosta, tai sitten mieheni kanssa kuljetamme ne pääkaupunkiseudulla asuville.”

Helanto-Woodbridgea hymyilyttää, kun hän kertoo turkulaisista asiakkaista, jotka ihmettelivät sisustusliikkeen sijaintia. Miten kukaan löytää sisustuskaupan Luoteis-Helsingin lähiöstä?

”Olivathan hekin löytäneet ja ajaneet tänne Turusta.”

Usein asiakas sanoo, että tästä hänen pitääkin vinkata ystävälleen.

Malminkartanon-liike on sekä kauppa että eräänlainen showroom esitellä tuotteita. Se on sopiva kuvausympäristö esineille, joista Helanto-Woodbridge laittaa kuvia esimerkiksi Facebookiin houkuttamaan asiakkaita.

”Sisustan täällä koko ajan fantasiakotiani. Oikeassa kodissani ei tietenkään näytä aivan tältä.”

Nora Helanto-Woodbridge valmistui media-alalta Cardiffin yliopistosta Walesista ja asui sen jälkeen vielä Brightonissa, Englannissa. Koti englantilaisen miehen kanssa on nyt Maununnevalla, josta on lyhyt matka Malminkartanon-liikkeeseen.

Tosin oman kodin sisustamisesta unelma sai alkunsa. Helanto-Woodbridge ja hänen englantilainen miehensä rakensivat talon Helanto-Woodbridgen lapsuuden pihapiiriin Maununnevalle.

”Äitini asuu rintamamiestalossa samassa pihassa.”

Uusi koti piti tietysti sisustaa.

”Meillä ei ollut hirveästi rahaa, parin kapsäkin kanssa tulimme Englannista. Säästimme, kun hankimme rakennustarvikkeita laatoista alkaen purkutyömailta ja kalusteita kierrätysliikkeistä.”

Helanto-Woodbridge oli kyllä jo kolunnut ihania kierrätysliikkeitä vanhassa kotikaupungissaan Brightonissa. Hän lähti Britanniaan vuonna 1999 opiskelemaan media-alaa Cardiffin yliopistoon Walesiin. Siellä hän myös tapasi englantilaisen miehensä, joka oli palannut Britanniaan Ranskan Alpeilla viettämiensä vuosien jälkeen.

”Tein Brightonissa asiakaslehtiä kauneusaiheista.”

Vuonna 2006 pariskunta päätti tulla joksikin aikaa Suomeen, ja sillä reissulla he ovat edelleen.

Alkuvuodet Suomessa Helanto-Woodbridge oli tuotanto- ja toimituspäällikkönä Mediaplanet-yrityksessä, joka tuotti teemaliitteitä eri lehtien väliin, kuten silloin Taloussanomiin. Myöhemmin hän perusti parin ystävänsä kanssa oman yrityksen, joka teki liitteitä.

Unelma omasta sisustuskaupasta ei kuitenkaan jättänyt häntä rauhaan.

Fleastyling-sisustusmyymälä on auki kolmena päivänä viikossa ja sopimuksen mukaan, kun asiakkaat tulevat hakemaan internetissä näkemänsä esineen.

Helanto-Woodbridgen aviomies on sähköasentaja. Hän on vaihtanut sisustusliikkeen lamppuihin nykystandardien mukaiset kiinnitykset.

”Joskus ostan kunnostusta vaativia huonekaluja ja hiomme ja ehostamme niitä.”

Malminkartano on monestakin syystä sopiva paikka kaupalle. Helanto-Woodbridgen kotoa Maununnevalta on sinne vain kymmenen minuutin matka. Jos asiakas haluaa tulla hakemaan ostostaan vaikka tiistai-iltana, matkaan ei mene kauan.

Malminkartanossa liiketilan vuokra on huomattavasti edullisempi kuin Helsingin keskustassa. Siellä liikettä olisi pakko pitää auki joka päivä, että se kannattaisi. Silloin Helanto-Woodbridgellä taas ei olisi aikaa kierrellä hankkimassa uutta myytävää tavaraa.

Asiakkaita hänellä on laidasta laitaan erilaisista sosioekonomisista luokista.

”On ollut mielenkiintoista huomata, miten erityyppiset ihmiset aivan erilaisista elinympäristöistä ovat pitäneet samasta esineestä. Meillä ihmisillä on sittenkin paljon yhteistä.”

