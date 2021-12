Korkeavuorenkadulla sijaitseva suosikkiravintola Maxill täyttää pian 30 vuotta. Avokadopastastaan tunnetun Alexander Gullichsenin mukaan sen salaisuus piilee asiakaskunnan monipuolisessa kirjossa.

Finnairilla työskennellyt naisporukka on kerääntynyt 12 vuotta Maxilliin joululounaalle.

Taidemesenaatti ja Artekin perustaja Maire Gullichsenin pojanpoika Alexander Gullichsen, 58, kerää rokkarit ja vuorineuvokset Korkeavuorenkadun olohuoneeseen. Rakastettu ravintola Maxill täyttää ensi vuonna 30 vuotta.

”Opin vanhemmilta, että vain paras on tarpeeksi hyvää”, sanoo ravintoloitsija Alexander Gullichsen.

Ravintola Maxillin pöydät ovat täynnä naurua ja ihmisiä. Puhe kuplii ilmassa. Ravintoloitsija Gullichsen istuu salin perällä ja pohtii ravintolan perusajatusta.

”Ravintola on neutraali paikka, jossa voi rauhassa tuijottaa ihmisiä. Lukea lehteä tai seurata ihmisten toimintaa. Ravintolaa voi pitää olohuoneena tai käyttäytyä kuin vieras. Tai voi vain syödä, jos on nälkä. Roolin voi valita.”

Ennen kuin Gullichsen ryhtyi ravintoloitsijaksi, hänellä oli selkeä käsitys hyvästä ravintolasta.

”1980-luvulla ravintoloilla oli fiinit nimet ja kulissit, mutta todellisuudessa niistä sai huonoa ruokaa ja surkeaa palvelua. Mietin, että kun perustan oman ravintolan, sen pitää näyttää helposti lähestyttävältä mutta ruoan ja palvelun on ylitettävä odotukset.”

Alexander Gullichsen kaataa punaviiniä Maxillin baarin pullorivistön edessä, mutta espresso on hänelle sydämenasia.

Gullichsenin kaikki ravintolat – Safka, Rafla, Maxill ja Alexanderplats – panostavat laatuun.

”Siitä saa kiittää isää ja äitiä. ’Älä tyydy vähempään kuin parhaaseen’, he vastasivat, kun me lapset mietimme tulevaisuutta. Paras kuulosti silloin aika hämärältä, mutta vanhempana sen merkitys kirkastui.”

Nuorena Alexanderin ja kuvataiteilijana tunnetun isoveljen Alvar Gullichsenin mielestä parasta oli rockmusiikki.

”Alvar rakensi jo pienenä rumpusettejä. Hän teki molemmille omat, joten kodin vintillä rämisi aika railakkaasti.”

Meteli koetteli korvia ja hermoja, mutta vapaaseen kasvatukseen uskoneet vanhemmat olivat pitkämielisiä.

”Vietnamin sodan ja diktatuurien vastustaminen, yleinen pasifismi ja hippifilosofia olivat 1960-luvun juttuja. Ja musiikki. Faija toi Beatlesin levyjä Englannista ja uppoutui myöhemmin jazziin. Isän arkkitehtitoimiston porukka heilui barrikadeilla ja vaati asumisen laadun parantamista.”

Viime maaliskuussa kuollut arkkitehti Kristian Gullichsen oli tunnettu modernisti, joka toteutti muun muassa tavaratalo Stockmannin laajennuksen.

Lue lisää: Kristian Gullichsen oli sukupolvensa merkittävimpiä arkkitehteja, jonka töitä harva tuntee

Design on Artekin perustajan pojanpojalla verissä. Baarin naulakot ovat italialaisen Alessin.

Gullichsenin isoäiti oli Alvar ja Aino Aallon lähipiiriin kuulunut taidemesenaatti Maire Gullichsen, vuorineuvos Walter Ahlströmin tytär. Maire perusti vuonna 1935 miehensä Harryn ja Aaltojen kanssa huonekaluliike Artekin.

Maire Gullichsenin koti ja Ahlströmin edustusasunto, Alvar Aallon suunnittelema modernistisen arkkitehtuurin suunnannäyttäjä Villa Mairea, valmistui Porin Noormarkkuun vuonna 1939.

”Maire kapinoi modernismilla liikemiesisäänsä vastaan. Hän ei ollut lihapullia paistava mummo, hänen syliinsä ei menty, eikä häntä halattu. Hän oli kuitenkin mitä iloisin ja vieraanvaraisin ihminen. Hän istui kotona sohvalla täydessä tällingissä korkokengät jalassa”, Alexander Gullichsen muistelee.

”Hän kuuli, että olemme kiinnostuneet musiikista, ja meni porilaiseen musiikkiliikkeeseen kysymään, mitä nuoriso kuuntelee. Levyt olivat tietysti ihan vääriä, mutta ele oli kaunis.”

Gullichsenin perhe vietti pääsiäisiä ja jouluja Villa Maireassa.

”Juoksimme pylväiden välissä ja kisailimme ihan Picassojen ja Modiglianien vieressä. Yläkerrassa oli Andy Warholin tekemä Kiinan puhemies Maon muotokuva. Maire piti Maon ajatuksista.”

Gullichsen kertoo, että isoäiti oli illanistujaisissa viimeisenä pystyssä ja aamulla ensimmäisenä valveilla kirjoittamassa kirjeitä ja järjestämässä taidenäyttelyitä.

”Hän oli mitä energisin ihminen ja rakastettu pomo, joka osasi hyödyntää asemaansa.”

Maxillin taide on rakennuksen aikakauteen sopivasti 1930-luvun henkistä. Simo Salmisen tekemä reliefi viimeistelee baarin tyylin.

Ennen kuin Gullichsenista tuli kokki, hänen oli vältettävä armeijaan joutuminen. Sen hän teki opiskelemalla Tekniska Läröverketin laivanrakennusinsinöörilinjalla.

”Siviilipalvelun lakimuutos oli vasta tulossa, joten päätin kuluttaa aikaa koulussa. Siellä minua ärsytti eniten kanssaopiskelijoiden intoilu ruuvien ihmeellisyydestä. Minä en saanut niistä mitään fiilistä.”

Gullichsen mietti, mitä hän osaisi tehdä, ja vastaus oli ruoka. Kiinnostus alaan oli intohimoisesti suhtautuneen äidin ja nirson maun tulos.

” ”Olin ja olen yhä ruoan suhteen äärimmäisen ronkeli.”

”Olin ja olen yhä ruoan suhteen äärimmäisen ronkeli. Söin lapsena enimmäkseen paahtoleipää ja join O’boy-kaakaota. Pystyin hyvin olemaan syömättä kolme päivää ja ahmaisemaan 20 täydellistä lihapullaa, kun niitä oli tarjolla”, hän kertoo.

”Äitini Peggy oli kehittänyt isoa perhettä varten vaihtuvien ruokalajien systeemin, joten jossain vaiheessa se tuotti hyvien ruokien listalla olevaa pastaa ja wieninleikettä. Seisoin mutsin vieressä pallilla keittiössä, koska halusin tietää täsmälleen, mitä ruokaan laitetaan.”

Samalla Gullichsen oppi kokkaamaan. Kiinnostus kasvoi isän kanssa Ranskan Alpeilla vietetyillä hiihtolomilla.

”Perunagratiini ja paistettu makkara olivat yksinkertaisuudessaan fantastisia.”

Korona-aika on lisännyt Maxillin lounaan suosiota.

Kokiksi Gullichsen valmistui ravintolakoulu Perhosta syvimmän laman aikaan vuonna 1991. Työt olivat tiukassa, joten hän lähti Etelä-Ranskan Grasseen opiskelemaan kieltä ja ruokakulttuuria.

”Suomessa ruoan raaka-ainemarkkina oli suojattu muun muassa juustokiintiöllä. Suomalaisuutta korostettiin hehkuttamalla suomalaisten vihannesten maailman parhautta. Ranskassa tajusin, että minua oli jymäytetty.”

” ”Ranskassa tajusin, että minua oli jymäytetty.”

Gullichsenin ensimmäinen oma ravintola oli lapsuudenkodista tuttuja makuja tarjoava Safka Kruununhaassa. Suomen gastronominen seura valitsi Safkan Vuoden ravintolaksi 1995, ja se on myös saanut Micheliniltä Bib Gourmand -merkinnän.

”Kouluruoka pilaa suomalaisten maun jo pienenä, ja alan opetus on myös pielessä. Perhossa oli puhuttu, ettei lounaaseen kannata satsata, koska se on vähäpätöinen asia. Minä ajattelin, että jos ruokaan suhtautuu intohimoisesti, myös lounaaseen kannattaa panostaa.”

Björn Hammar avasi Maxillin 28. joulukuuta 1992. Samaan aikaan avautuivat muun muassa Helmi, Corona ja Bar 9. Hammar ja Gullichsen päätyivät yhteistyökumppaneiksi, mutta vuonna 2001 Maxill siirtyi Gullichsenin omistukseen.

Gullichsenin Rafla-ravintolassa työskennellyt kokki Henry Espo tuli käymään Maxilliin. ”Klassinen ranskalainen ruoka on minun mieleeni.”

Vuonna 2013 Alexander Gullichsen joutui julkisuuteen, sillä hänen avokadopastareseptistään tuli huiman suosittu ympäri maan.

”Se oli ihmeellistä. Jokaisen kaupan ovella oli pino avokadoja, joiden viereen oli printattu resepti. Pecorino-juusto oli leikattu valmiiksi 30 gramman paloiksi.”

Avokadopasta hurmasi arkisten ruoanlaittohuolien kanssa kamppailevat ihmiset professoreista kassoihin.

”Reseptit toimivat kaikilla, koska ne oli testattu ihmisillä, jotka eivät harrasta ruoanlaittoa. Ihmiset tulivat sanomaan, että olen pelastanut heidän arkensa. Oli palkitsevaa tuottaa iloa ihmisille, ja sitä samaa on myös ravintoloitsijana toimiminen.”

Maxill on erilainen ruokaravintola ja korttelikapakka. Samassa salissa saattaa istua oluella merellä ryvettynyt purjehtija ja karonkkaan matkalla oleva herraseurue frakeissa sekä isoäidit kuohuviineineen kuukausittaisessa tyttöjentapaamisessa.

”Eräs pankkiiri sanoi minulle Maxillin pysyvän hyvänä niin kauan kuin hinnat ovat normaalit. Hän sanoi, että rikkaita pankkiireja kutsutaan aina fine dining -paikkoihin, joissa ei tapahdu mitään. Maxillissa on hyvä miksaus erilaisia ihmisiä, joista syntyy hedelmällinen jännite.”

Gullichsenin luottomies on ravintolapäällikkö André ”Anttu” Ahlbäck, joka on ollut Maxillissa vuodesta 1999. Vasemmalla tarjoilija Nicola Hoyer.

Kanta-asiakkaita on Gullichsenin mukaan noin 500.

”Joku asuu Italiassa ja käy kaksi kertaa vuodessa, joku käy joka päivä.”

Kun ihmisten kanssa puhuu, käy ilmi, että Maxillissa käyvät ”kaikki” Elina Valtosesta Peter Nymaniin ja kirjansa ravintolassa kirjoittaneesta Juha Siltasesta Jorma Uotiseen.

Gullichsen kertoo, että vuonna 1998 Aatos Erkko istui usein baarissa ja jutteli tarjoilijoiden kanssa.

”Ravintola Safka kuului myös hänen suosikkeihinsa. Kun hän tuli ensimmäistä kertaa Safkaan, en tiennyt, kuka hän oli. Laitoin Erkon varauksen huonoimpaan pöytään seinän viereen. Pöytä nimellä Erkko, hän kuiskasi tullessaan sisään. ’Ai Erkko’, minä huusin. Hän selvästi tykkäsi siitä, että häntä kohdeltiin kuin ketä tahansa. Kun remontin jälkeen Maxillissa vaihdettiin ovi, hän ilmoitti, ettei hän tule tänne enää.”

Maxillin baarissa istuva Pekka Salakka kertoo asuvansa Maxillin naapurissa. Kun tytär kasvoi, vanhemmille jäi enemmän aikaa käydä ravintolassa.

Maxillissa käydessä saattaa myös törmätä erikoisiin välikohtauksiin.

”Mainostoimistolla oli Saksasta vieras, jolle haluttiin esitellä Helsinkiä. Kun he tulivat Maxilliin, isäntä mainitsi vieraalle, että eteiseen sammunut mies oli osallistunut euroviisuihin. Kun vieras katsoi kadulle, Andy McCoy potkunyrkkeili siellä jonkun ohikulkijan kanssa.”

Päivisin rokkari McCoyn saattoi toisaalta tavata baarin puolella keskustelemassa sujuvasti ruotsiksi iltapäivälehden otsikoista paikallisten finanssialan ammattilaisten kanssa.

”Kun hän muutti vuonna 2003 vastapäiseen taloon, hän kotiutui meille. Ankkarockin jälkeen pojilla oli niin paljon rahaa, että tarjoilijalle annettu tippi oli usein 50 euroa. Myöhemmin kun rahaa ei ollut niin paljon, päädyimme piikkijärjestelmään. Joskus Andy tilasi vaimolleen noutoruokaa ja unohtui baariin viideksi tunniksi.”

Maxill sijaitsee Simpun korttelissa Helsingin Ullanlinnassa, Korkeavuorenkadun ja Jääkärinkadun kulmassa. Arkkitehti Jalmari Peltosen vuonna 1935 suunnitteleman talon korkeaikkunainen kulmahuoneisto näyttää ulkopäin kutsuvalta. Näkymä takaseinän peilistä.

Gullichsen sanoo, että kanta-asiakkaat ovat tärkeitä bisnekselle ja elintärkeitä tunnelmalle.

”Ikävää on aika, sen mukana osa kuolee pois.”

Hänen mukaansa vaateputiikki Big Timen omistaja Risto Rahkola istui aina samassa pöydässä ikkunan vieressä. Kapteeninkadun liike oli yksi ensimmäisiä, jotka toivat italialaisia vaatteita Suomeen. Nyt Rahkola on jo edesmennyt.

”Hän rakasti ruokaa ja söi aina hitaasti ja nautiskellen”, Gullichsen muistaa.

”Kun Juhani Palmulla oli galleria viereisellä kadulla, hän istui usein täällä. Kun hän oli huipulla, Seiskan auto päivysti ulkopuolella ja raportoi, kenen seurassa taiteilija istui.”

Gullichsen on huomannut, että alkoholin nauttiminen on ajan kuluessa järkevöitynyt.

”Tavallaan on ristiriitaista, että ravintoloitsijana haluaa ihmisten juovan. Mutta tiettyyn pisteeseen asti. Kun ongelmia ilmenee, tuntuu kuin tekisi pirun kanssa kauppoja. Umpikännissä istuminen on kuitenkin selvästi vähentynyt. Ravintolalle se on hyvä asia, koska alkoholilla ei voi erottua muista, mutta ruoalla voi.”

