Selma Palmu perusti omaa nimeään kantavan liikkeen Kallioon lähes 70 vuotta sitten, ja hänen tyttärensä jatkoi sen toimintaa. Tänä syksynä kaupan tulevaisuus joutui vaakalaudalle.

Raili Häkkinen ehti pitää äitinsä perustamaa liikettä pitkään. Hän kuoli tämän vuoden lokakuussa 87-vuotiaana. Kuva on vuodelta 2010.

Perinteikäs kivijalkakauppa Selma Palmu on saanut uudet yrittäjät. He allekirjoittivat kauppakirjan perjantaina 10. joulukuuta, ja heti sen jälkeen legendaarisen liikkeen ovet Kalliossa olivat taas auki asiakkaille.

Porista Helsinkiin muuttanut Selma Palmu perusti omalla nimellään niin kutsutun lyhyttavarakaupan Neljännelle linjalle Suonionkadun kulmaukseen vuonna 1953. Lyhyttavarakaupassa on myytävänä kaikkea mahdollista vetoketjuista kalsareihin ja korsetteihin.

Palmun jälkeen yrittäjävastuun otti hänen tyttärensä Raili Häkkinen. Häkkinen teki viimeisen työpäivänsä samassa paikassa 68 vuotta toimineessa liikkeessä syyskuussa. Hän kuoli lokakuussa 87-vuotiaana.

Lue lisää: Legendaarisessa liikkeessä oli vain harvojen tuntema käytäntö – Jos miesasiakas turhaan häpeili ostostaan, kannusti Raili Häkkinen "puhumaan reilusti”

Liikkeen 45-vuotisjuhlissa vuonna 1988 perustaja Selma Palmu (vas.), hänen tyttärentyttärensä Tiina Puolamäki ja tytär Raili Häkkinen.

Kun 26 vuotta kampaamoyrittäjänä Kalliossa toiminut Mari Liimatainen kuuli Häkkisen kuolemasta ja Selma Palmun sulkemisesta, hän ajatteli, että perinteinen liike pitää pelastaa.

”Otin yhteyttä ystävääni Mia Terrakseen, joka esiintyy burleskitaiteilijana nimellä Mimmy Snowflake. Hän oli Railin tuttuja ja semmoinen persoona, joka voisi olla kaupan keulahahmona”, Liimatainen kertoo.

Terras oli ajatellut aivan samaa: Selma Palmu pitää pelastaa.

Naiset pohtivat, että yksin Selma Palmun yrittäjyyteen lähteminen olisi iso hyppy ja ehkä kahdestaankin. Siksi mukaan pyydettiin myös ideasta innostuneet Heini Liimatainen ja Tarja Kanervisto.

”Tarja on monitoimi-ihminen, joka on ollut muun muassa Hakaniemen kauppahallissa töissä. Kaikilla meillä on Kallio-kytkös, minulla Simonetta-parturikampaamo ja muillakin juuret tai menneisyys Kalliossa”, Mari Liimatainen kertoo.

Alussa naiset katsovat viikko kerrallaan, kuka pääsee parhaiten irrottautumaan Selma Palmun tiskin taakse. Mari Liimatainen voi jo nyt yrittäjänä sovitella aikataulujaan, ja kokopäiväisen myyntityön järjestäminen sovitaan myöhemmin.

Selma Palmu sijaitsee Neljännellä linjalla Suonionkadun kulmauksessa. Kuva on vuodelta 2010.

Raili Häkkinen valtakunnassaan vuonna 2010.

Naiset ovat myös käsityöihmisiä, joten Selma Palmusta saa vastaisuudessakin ompelupalvelua eli korjausompelua ja vaikka verhojen lyhennystä.

Uudet yrittäjät haluavat kunnioittaa Selma Palmun ja Raili Häkkisen työtä, ja kauppa säilytetään pitkälle ennallaan.

”Katsomme, mitä kaikkea varastossa onkaan, siellä nimittäin on kaikenlaista. Seuraamme myös, mitä ihmiset haluavat ostaa ja mitkä tuotteet eivät niin mene kaupaksi.”

Uusiakin ajatuksia naisilla on, mutta niitä he eivät vielä halua paljastaa.

Jo ensimmäisenä viikonloppuna liikkeessä kävi myös ihmisiä pelkästään kiittämässä kulttuuriteosta, että perinteinen kivijalkamyymälä sai jatkajat.

”On ollut jo Raili Häkkisen ajan tapaan istuskelijoitakin. Yksikin herra halusi tulla muistelemaan vanhoja Selma Palmu -muistoja”, Liimatainen kertoo.