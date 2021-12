Tarja Halonen luotsasi Helsingin yliopistoa hallituksen puheenjohtajana neljä vuotta. Matkalle mahtui kaikenlaista koronapandemiasta Afrikan tähti -kohuun. Nyt on aika väistyä ja presidentti voi vihdoin palata yliopistolle piirtämään.

Erästä ahkeraa piirtäjää ei ole näkynyt yliopiston Piirustussalissa neljään vuoteen.

Pitkähköön taukoon on kaksi syytä. Ensinnäkin Piirustussali oli tovin suljettuna. Lisäksi piirtäjä toimi Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajana nelivuotiskauden ajan.

Kaksoisroolinsa vuoksi hän ei kehdannut käydä yliopiston tiloissa piirtämässä. Siitä olisi voinut seurata jupinaa esimerkiksi tilanteessa, jossa Piirustussalin tulevaisuuteen liittyviä asioita olisi tullut hallituksen pöydälle pohdittavaksi. Kokenut päättäjä osaa väistää sellaiset.

Nyt piirtäjä, presidentti Tarja Halonen, palaa vihdoin Piirustussaliin. Puheenjohtajakausi päättyy vuodenvaihteessa.

Presidentti ei kuitenkaan piirrä. Pian hän kertoo, miksei.

Yliopiston vuonna 1957 valmistunut Porthania-rakennus edustaa leimallisesti 1950-luvun modernismia. Sen ylimmässä rakennuksessa on legendaarinen Piirustussali. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi.

Helsingin yliopiston tyhjä Piirustussali huokuu luovuutta ja rauhallisuutta. Kipsipäät katsovat vierailijoita tyynesti, ja rennosti repsottavat taiteiluvälineet suorastaan kutsuvat luokseen.

Tilan tunnelmassa on taikaa. Sen tuntee jo sisään astuessaan.

Tänään Piirustussalin ainoa vieras on yliopiston hallituksen puheenjohtaja Halonen. Hän istuu keskellä huonetta ja vastailee hyväntuulisena kysymyksiin puheenjohtajuusajastaan.

”Oli tuossa jo vähän haikeutta tehtävän päättymisestä, mutta sitten istuin taas monituntisessa kollegion kokouksessa.”

Halosen nelivuotiskausi yliopiston johdossa ei ollut missään tapauksessa helppo.

Halonen sanoo, että hallituksen työilmapiiri olisi voinut olla parempi: yksimielisiä päätöksiä ei tahtonut välillä syntyä millään, ja kokoukset saattoivat venyä tuntitolkulla.

Toisaalta Halonen kehuu sitä, miten intohimoisesti kaikki hallituksen jäsenet ovat halunneet yliopistoa kehittää.

Keväällä 2018 hallituksen ensi askeleet olivat kenties vaikeimmat mahdolliset. Piti valita uusi rehtori nostamaan yliopisto taannoisten yt-neuvotteluiden varjoista.

Rehtorivääntö kesti kulisseissa puoli vuotta. Lopulta Halosen johtama hallitus valitsi rehtoriksi kaupunkiekologi Jari Niemelän. Halonen sanoo, että Niemelä oli kaikkien hyväksymä ”kompromissi”.

Samassa yhteydessä lisättiin vararehtorien määrää. Se oli jälkiviisaasti sanottuna oikea ratkaisu, sillä Niemelä on joutunut uusiutuneen syövän takia vaikeaan sairauslomakierteeseen. Rehtori on tälläkin hetkellä poissa ainakin tammikuun loppuun asti.

Halonen toivoo, ettei seuraavakin hallitus joutuisi heti lähtösuoralla rehtorin valintaan. Uusi puheenjohtaja on Haloselle tuttu, oikeustieteilijä ja professori emeritus Niklas Bruun.

Jälkikäteen tarkasteltuna on selvää, mikä oli yliopistolle kaikkein suurin haaste Halosen puheenjohtajuuskaudella.

Keväällä 2020 yli 40 000 ihmisen tiedeyhteisö siirtyi muun maailman mukana etätöihin. Halosen mukaan koronaoperaatio oli yliopistolla ”pakotettu digiloikka”, joka oli monelle varsin vaikea. Asiat tapahtuivat hetkessä, ja vaikutuksia oli mahdotonta ennakoida.

”Loppujen lopuksi se meni paremmin kuin pelkäsimme”, Halonen sanoo.

Hän arvioi, että koronaviruspandemiasta muodostui tutkitulle tiedolle eräänlainen mainoskampanja: tieteen ja koulutuksen merkitys ”selvisi koko yhteiskunnalle yhdessä hujauksessa”. Halonen uskoo mullistusten heijastuvan tulevaisuudessa positiivisella tavalla esimerkiksi tiederahoitukseen.

Muutenkin presidentti näkee jo tieteen arvostuksessa yhteiskunnallista muutosta. Presidentti kehuu esimerkiksi Supercell-johtajien asennetta tiedettä kohtaan – se on erilainen kuin takavuosien patruunoilla. Lisäksi hän arvelee, että koronapandemian jälkihoidossa ihmistieteiden arvostus nousee yhä vahvemmin luonnontieteiden rinnalle.

Koronan toinen puoli on tietysti negatiivisempi. Koko yliopiston toimintamalli piti keksiä hetkessä uudelleen.

Nopeita tilanteita oli erittäin hankala ennakoida. Kun opetus siirtyi videopuheluihin, monen opiskelijan opiskelutahti tehostui muun elämän kuihtuessa. Samaan aikaan osa opiskelijoista putosi opintokelkasta.

Etätyöskentely sopi toisille paremmin, toisille huonommin. Yliopiston omien selvitysten kokonaistulos oli silti lohduton: kaikkineen työhyvinvointi heikkeni.

Halosta harmittaa erityisesti se, mitä pandemia on aiheuttanut niille nuorille, jotka ovat aloittaneet opintonsa poikkeusaikana. Nuorten yliopistoaika ei saisi presidentin mukaan olla pelkästään opiskelua, vaikka kuinka tehostettaisiin järjestelmää ja turvattaisiin terveyttä.

”Laumautuminen ja verkottuminen ovat välttämättömiä asioita paitsi opiskelulle myös aikuistumiselle. Sitä on jäänyt tapahtumatta.”

Presidentti Tarja Halonen sanoo Helsingin yliopiston olevan kansainvälisissä yliopistovertailuissa sikäli epäreilussa asemassa, että ne tehdään pitkälti englannin kielen ehdoilla. Suomalaisessa yliopistossa on panostettava myös suomenkieliseen tutkimukseen.

Joulukuinen harmaus Piirustussalin suurissa ikkunoissa muuttuu hiljalleen pimeydeksi. Tavallisesti ateljeetilojen ikkunat osoittavat pohjoiseen, mutta täällä ne avautuvat poikkeuksellisesti etelään.

Puhe presidentin kanssa kääntyy siihen, millaisena yliopisto-opiskelijoiden arki tänä päivänä näyttäytyy. Mitä ylioppilaat tänään, sitä kansa huomenna, sanotaan.

Tällä hetkellä korkeakouluihin liittyvää julkista keskustelua dominoivat epätasa-arvon, rasismin, mielenterveysongelmien ja ilmastonmuutoksen kaltaiset teemat. Halonen sanoo nuorten tulevaisuusoptimismin heikentyneen erityisesti ilmastohuolien vuoksi.

Vähemmistö- ja tasa-arvoaktivismista Halosellakin on pitkä kokemus. Hän oli esimerkiksi 1960-luvulla perustamassa Setan edeltäjää Sexpoa. Halonen sanoo näkevänsä nykyisessä keskustelussa toisintoa takavuosista.

”Itsekin olin aikanaan yhden asian liikkeistä hyvin kiinnostunut. Halattiin tavallaan hengiltä koko maailmaa. Nostimme erilaisten ihmisryhmien asemaa, ja nyt sitä tehdään taas, kuten pitääkin.”

Kiihtyvässä keskustelussa valokeila osoittaa kuitenkin usein hieman väärään paikkaan, Halonen arvioi.

”Yksittäiset asiat nähdään hyvin tärkeinä, mutta aina ei osata kiinnittää huomiota taustalla oleviin rakenteisiin.”

Vahvimmin viime aikoina esiin noussut yksittäinen tasa-arvoasia on niin sanottu Afrikan tähti -kohu.

Kohun alkupisteenä olivat fuksiaiset, joissa tuoreet maantieteen opiskelijat pukeutuivat lautapeliteeman mukaan. Eräs vaihto-oppilas, joka ei ollut paikalla, nosti Instagramissa kärkkäästi keskusteluun Afrikan tähden kolonialistiset taustavaikuttimet.

Kohu sai pian valtavat kierrokset, eikä keskustelu keskittynyt kolonialismin historiaan. Pian Helsingin yliopisto kertoi virallisissa kanavissaan selvittävänsä ”konkreettisia toimenpiteitä, jotta kukaan meistä ei enää olisi luomassa rasistisia tilanteita yliopistoyhteisössämme”. Yliopisto myös järjesti kriisiapua myrskyn silmään joutuneille opiskelijoille.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta pyysi tapahtumia julkisesti anteeksi. Samoin teki fuksiaiset järjestänyt ainejärjestö.

Halonen ymmärtää reaktioita. ”Käsittääkseni lopulta tapaus perustui hieman väärinymmärrykseen. Eivät opiskelijat halunneet loukata. Anteeksi pyytäminen on tämän päivän tapa selviytyä asioista”, hän sanoo.

”Itse kuitenkin suhtaudun melko varovaisesti näihin anteeksipyyntöihin. Omassa perhepiirissäni on sanottu, että paras anteeksipyyntö on se, että muuttaa tapansa.”

Rouva presidentti, nyt kun kerran Piirustussalissa olemme, haluaisitteko piirtää jotakin?

Tarja Halonen torjuu toimittajan ehdotuksen tiukasti. Siihen on myös perustelut.

”Mielestäni nykyinen julkisuus on niin intensiivistä, että silloin kun se on edes säällisesti mahdollista, pidän yksityiselämäni itselläni.”

Vaikka presidentti ei piirrä julkisesti, rakkaasta harrastuksestaan hän puhuu mieluusti.

Haloselle piirtäminen on aina ollut tärkeä henkireikä. Piirtely on seurannut Halosen mukana alaluokkien oppitunneilta aina EU-huippukokouksiin asti. Piirrellessä jaksaa kuunnella paremmin. Ja kun jaksaa kuunnella, tietoa on helpompi omaksua.

Viime aikoina Halonen on käynyt piirtämässä Töölössä Taidehallin croquis-illoissa. Niissä piirretään nopealla tempolla hahmotelmia ihmismallista. Malleilla ei ole päällään muuta kuin ajanmukaisesti kasvomaskit.

”Piirtäminen on minulle lapsuudestani tullut rakkaus. Harrastus, joka on häirinnyt muita hyvin vähän.”

Nyt Halosen harrastuksen kotipesä siirtyy takaisin yliopistolle Piirustussaliin, kun kaksoisrooli piirtäjänä ja puheenjohtajana päättyy. Lähtö on siis tavallaan myös paluu.

Presidentti Tarja Halonen käyttää nykyisin aikaansa esimerkiksi Kansallisgallerian hallituksen puheenjohtajana ja Sitran hallituksen jäsenenä.

Lopuksi täytyy kysyä vielä siitä, pysyykö yliopisto mukana maailman ennen­näkemättömässä kehityksessä. Halosen mielestä pysyy varsin hyvin. Presidentti kehuu Helsingin yliopiston uteliaan innostunutta otetta.

Tosin Halonenkin on kiinnittänyt huomiota siihen, että nykypäivän elämänmeno kiihtyy koko ajan hektisemmäksi. Psykologian tutkimuksessa ilmiötä nimitetään intensifikaatioksi.

Yliopiston opetushenkilöstöstä on jo noussut puheenvuoroja, joiden mukaan korkeakouluopiskelijoiden syvällinen ymmärrys on toisinaan jäämässä tuloskeskeisen pänttäämisen jalkoihin. Se on osin Halosen sukupolven kehittämän opinto­tuki­järjestelmän peruja, mutta syitä on hänen mukaansa muuallakin. Niitä löytyy esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja internetin välittömyydestä.

”Kaupungistuminen ja digitalisaatio suosivat ihmisiä, joilla on nopeat reaktiot”, Halonen sanoo.

Nopeus on tärkeä valtti, ja siinä suomalaiset ovat koko ajan parempia, mutta Halonen korostaa kolikon toista puolta.

”Välillä täytyisi ajatellakin. Välillä pitää pysähtyä, pohtia ja seestyä, jotta asiat voi ymmärtää oikeasti. Eikä se tarkoita aina vain käsi poskella filosofointia.”

Halonen suosittelee omaa harrastustaan kaikille. Mikä tahansa käsillä tekeminen saa ihmisen pysähtymään, hän perustelee. Silloin ajattelu voi alkaa.

