Saako päärautatie­asemalta enää nostettua käteistä? Auto­maatteja on yhä Helsingin ytimessä, mutta yhden sijainti on ovelassa paikassa

Päärautatieaseman keskushallista käteisautomaatteja on enää turha etsiä. Minne Otto-automaatit on siirretty?

Jos et ole hetkeen käynyt Helsingin päärautatieasemalla – kuten moni ei pandemian myötä ole – käteisen tarpeessa on syytä varautua etsiskelyyn. Nimittäin asemarakennuksen keskushallissa ei ole enää kolmen Otto-käteisautomaatin riviä, vaikka aika moni niitä sieltä etsiskelee.

”Jouduimme poistamaan automaatit keskushallista”, kertoo Otto-automaateista vastaavan Automatian johtaja Jyri Marviala.

Automatia joutui siirtämään ne asemarakennusta hallinnoivan VR:n pyynnöstä keskushallin remontin vuoksi. Tämän jälkeen osa seteleitä tarvitsevista on harhaillut asemarakennusta ristiin rastiin.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että käteisautomaatit siirrettiin nykyiseen sijaintiinsa noin 1,5 vuotta sitten.

Samalla asemarakennuksen sisällä olevien automaattien määrä väheni kolmesta kahteen.

”He ohjasivat, mihin automaatit voi laittaa ja kuinka monta”, Marviala sanoo.

No, mistä käteisautomaatit sitten löytyvät, jos käteisen rahan tarve juna-asemalla tulee?

Päärautatieasemalla on tällä hetkellä kaksi käteisautomaattia. Otto-automaatit sijaitsevat asemarakennuksen länsisiivestä eli Elielinaukion puoleisella kauppakujalla HSL:n palvelupisteen vieressä.

”Jos kauppakujan löytää, niin kyllä sitten automaatinkin löytää. Ne ovat suunnilleen puolivälissä kujaa”, opastaa Marviala.

Marvialan mukaan Automatia olisi mielellään pitänyt automaatit vanhalla paikallaan keskushallissa.

”Käyttäjiä riitti, eikä juuri siinä kohteessa olisi haluttu lähteä automaatteja siirtämään tai vähentämään.”

Marviala kertoo, että rautatieaseman käteisautomaatit ovat yhä edelleen Suomen eniten käytettyjen joukossa. Ennen Kampin keskuksen rakentamista ne olivat vilkkaimmin käytetyt Otto-pisteet.

Marvialan mukaan asiakkaat ovat ”ihan hyvin” löytäneet automaattien uuden paikan.

”Ihan suoraan on vaikea verrata, koska korona on vaikuttanut käteisautomaattien käyttöön kautta linjan, mutta on rautatieasemalla edelleen trafiikkia. Vakikäyttäjät, jotka sitä kautta kulkevat, ovat automaatit löytäneet.”

Esimerkiksi asematunnelia lähin Otto-automaatti piilottelee rullaportaikon alla Citycenterin puolella. Tämän jutun alussa oleva video näyttää miten se löydetään, sillä automaatti on ovelassa paikassa.

Marviala vinkkaa, että automaattien etsinnässä auttaa Otto-mobiilisovellus.

Kaiken kaikkiaan käteisautomaatteja on runsaasti Helsingin päärautatieaseman tuntumassa.

Alla olevassa kartassa ovat Helsingin päärautatieasemalla tai sen välittömässä ympäristössä olevat Otto- ja Nosto-automaatit, jotka ovat yleisissä tiloissa. Tarkemmat tiedot kaikista Otto-automaateista löytyvät täältä ja Nosto-automaateista täältä.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että Helsingin päärautatieaseman automaattien määrään ja sijaintiin ei ole tarkoitus tehdä muutoksia lähiaikoina.