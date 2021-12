Humanistisen tiedekunnan dekaanin Pirjo Hiidenmaan mukaan vuoden 2016 yliopistojen jättileikkaukset ovat johtaneet siihen tosiasiaan, ettei ulkopuolisen tuntiopetuksen varassa pyöriviä pieniä aineita voida enää jatkaa samaan malliin kuin aiemmin.

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa alkoi keskustelu, jossa suunnitellaan pienimpien opintosuuntien muuttamista opintokokonaisuuksiksi. Samalla ulkopuolelta tuleva tuntiopetus vähennettäisiin minimiin.

Erityisesti suunnitelma vaikuttaisi opintosuuntiin, joissa on vain vähän vakituista henkilökuntaa. Näitä 1–3 hengen aloja on humanistisessa tiedekunnassa paljon.

Liikehdintää on havaittu teatteritieteen opintosuunnassa, jossa työskentelee vakituisesti yksi professori ja yksi lehtori. Opetusta on hankittu paljon ulkopuolelta.

Suomalainen teatterikenttä on noussut vastarintaan muutossuunnitelmaa vastaan. Teatteriväen pelkona on, että Suomen viimeinen teatteritieteen opintosuunta kuihtuisi kokonaan, jos siitä tehtäisiin opintokokonaisuus.

Aiemmin teatterin ja draaman tutkinto-opetusta pystyi opiskella Helsingin lisäksi myös Tampereen yliopistossa, mutta kyseinen opetus Tampereella ajettiin alas vuonna 2019. Täten suomalainen teatteritiede lepää tällä hetkellä vain Helsingin yliopiston teatteritieteen opintosuunnan harteilla.

Teatterin tiedotuskeskus Tinfo on alkanut kerätä Helsingin yliopiston teatteritieteen ja muiden pienten taiteiden tutkimuksen aseman puolustamiseksi on adressia, jossa on jo yli 1 800 nimeä. Vetoomus on määrä luovuttaa Helsingin yliopiston johdolle tammikuussa 2022.

Adressin on allekirjoittanut 24 teatterivaikuttajaa ympäri Suomen.

Helsingin yliopiston teatteritieteen professori Hanna Korsberg sanoo, että tilanne on tällä hetkellä hänen näkökulmastaan epämääräinen, sillä tarkkaa tietoa tulevaisuudesta ei ole. Hän kuitenkin pelkää, että muutoksista koituisi ”katastrofi suomalaiselle teatteritieteelle”. Hänen mukaansa teatterintutkimukselle on tällä hetkellä paljon kysyntää ja tarvetta.

”Suomi on aktiivinen 5,5 miljoonan ihmisen teatterimaa, jossa esittävän taiteen näytöksiin on myyty vuosittain yli neljä miljoonaa lippua. Ei voi olla niin, että teatterin tutkimus Suomessa lakkaisi”, Korsberg sanoo.

Korsberg on erityisesti huolissaan siitä, että jos teatteritieteen opintopistemäärää supistetaan, se johtaa vääjäämättä myös teatteritieteen gradujen määrän laskuun. Se taas johtaisi siihen, että teatteritieteen jatko-opintoihin siirtyisi vähemmän väkeä. Lopulta se surkastaisi koko tieteenalan.

”Tällä hetkellä tieteenalamme on vireä ja teemme kansainvälistä tutkimusta. Toivottavasti jatkossakin.”

Humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidemaa sanoo, että päätöksiä asiassa tehdään tammikuussa 2022. Hiidenmaa sanoo, ettei teatterintutkimus ole missään tapauksessa katoamassa yliopistolta, eikä alan tutkimus lakkaa.

”Teatteritiede ei kuihdu, sillä siellä on professori ja lehtori. Alalla voi valmistua maisteriksi, tehdä gradun, väitellä tohtoriksi.”

Tilanne on kuitenkin Hiidenmaan mukaan se, että vuoden 2016 yliopistojen jättileikkaukset ovat johtaneet siihen tosiasiaan, ettei ulkopuolisen tuntiopetuksen varassa pyöriviä pieniä aineita voida enää jatkaa samaan malliin kuin aiemmin. Siihen ei ole varaa.

”Enää ei ole rahoja tuntiopetukseen”, Hiidenmaa sanoo.

”Humanistisen tiedekunnan tuntiopetukseen kuluu kaikkinensa vuosittain yli 500 000 euroa rahaa. Emme voi valitettavasti valita vain yhtä opintosuuntaa, jolle tuntiopetusta voitaisiin tarjota.”

Dekaani Hiidenmaa korostaa, ettei tässä yhteydessä vakinaisen henkilökunnan määrää olla vähentämässä eikä mitään ainetta olla lakkauttamassa. Opiskelijat voivat opiskella myös jatkossa teatteritutkimusta, vaikka kurssitarjonta todennäköisesti kapenee.

Hiidenmaa myös sanoo, että taloustilanne on vaikea ja kompromisseja on tehtävä, mutta myös pienten aineiden opetusta halutaan jatkaa Helsingin yliopistossa. Esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa tilanne on toinen, ja pieniä aloja on lopetettu.

”Me tarjoamme Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa myös näitä pienempiä aloja, vaikka ne eivät tuota niin paljon maistereita. Mielestäni siitä saa olla ylpeä”, Hiidenmaa sanoo.

Asia on ollut esillä myös Helsingin yliopiston hallituksessa, jossa professori Thomas Wallgren teki esityksen, jonka mukaan Helsingin yliopisto selvittää mahdollisuuksia vaalia pienten aineiden tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen jatkuvuutta.

Humanistisen tiedekunnan suunnitelmista on uutisoinut aiemmin myös HBL.