Kaisaniemen neljässä olutravintolassa on yhteensä liki sata oluthanaa ja yli 700 asiakaspaikkaa. Tuorein tulokas, Sortavala, avasi ovensa marraskuussa.

Kaisaniemenkadun yläpäähän on vaivihkaa syntynyt melkoinen olutravintoloiden keskittymä. Muutaman kymmenen metrin säteellä on neljä ulko-ovea, joista sisään käymällä pääsee maistelemaan yhteensä noin sataa hanaolutta.

Asiakaspaikkoja neljässä ravintolassa on yli 700.

Ravintoloista vanhin ja suurin on Kaisla. Sen vieressä on Sori Taproom, joka oli tänä vuonna muutaman kuukauden suljettuna mutta on jälleen auki.

Kaisaniemenkadun toisella puolella sijaitsevat seitsemän pienpanimon yhteinen Hanahuone Juova ja tuorein tulokas, marraskuun lopulla avattu Sortavala.

Vaikka Sortavalan 12 oluthanaa on pyhitetty pienpanimo-oluille, ei ravintola ole olutravintola sanan varsinaisessa merkityksessä. Baaritiskillä on tarjolla myös laaja kattaus viinejä, cocktaileja ja vahvempia alkoholijuomia.

Ravintolan sisustuskin muistuttaa enemmän trendikästä cocktail-baaria kuin perinteistä pubia. Tunnelmaa korostaa nurkassa nököttävä esiintymislava, jossa on dj-laitteisto värivaloineen.

Tarjonnan monimuotoisuutta selittää se, että Sortavala palvelee myös yläkerran hotellin vieraita.

”Minua kiinnosti rakennuksessa myynnissä oleva hotelli. Sain sen ostetuksi, joten piti miettiä, mitä tähän tilaan tulee. Asiaa pohdittiin isolla porukalla”, sanoo omistaja Tuukka Heinäsmäki.

Heinäsmäki päätyi alakerran liikeideaa miettiessään katsomaan, mitä naapurissa oli.

”Siinä oli olutravintolakeskittymä, joten päätin käyttää sitä hyödyksi ja saada synergiaa”, hän kertoo.

Fakta Kaislalla on sisäänkäynti myös Kaisaniemenkadun suuntaan. Sori Taproom sijaitsee sen vieressä. Kaisaniemenkadun neljä olutravintolaa ■ Ravintola Kaisla (Vilhonkatu 4). HOK-Elannon ravintola on perustettu vuonna 1997. Oluthanoja on 39, pullo-oluita parisataa ja asiakaspaikkoja 385. ■ Sori Taproom (Vuorikatu 16). Avattu vuonna 2016. Oluthanoja on 24, pullo-oluita sata ja asiakaspaikkoja 70. ■ Hanahuone Juova (Kaisaniemenkatu 3). Avattu toukokuussa 2021. Juovassa on 24 oluthanaa sekä hana siiderille ja viskille. Asiakaspaikkoja on sisätiloissa 160. ■ Sortavala (Kaisaniemenkatu 3). Avattu marraskuussa 2021. Oluthanoja on 12 oluthanaa, pullo- ja tölkkioluita 90 ja asiakaspaikkoja 100.

Hotellinomistaja päätti perustaa muiden ravintoloiden tarjontaa täydentävän olutpaikan ja tuoda Kaisaniemenkadun mutkaan lisää tarjontaa ja houkuttelevuutta.

”Kaisla on ketjupaikka, jossa on runsaasti ulkomaalaisia oluita. Taproomilla on oman panimon tuotteita, ja Juovassa on paljon pääkaupunkiseudun pienpanimo-oluita”, Heinäsmäki sanoo.

”Niinpä me keskitymme maakuntien oluisiin, jotka vaihtuvat hanoissa säännöllisesti. Tuolla Kehä III:n takana on valtava määrä pienpanimoita, joiden tuotteita Helsingissä saa heikosti.”

Tuukka Heinäsmäki on Sortavalan isäntä. Taustalla istuu ravintolan dj Mikko Saari.

Tuoreella hotellinomistajalla ei kuitenkaan ollut aiempaa kokemusta olutravintolasta. Niinpä hän kutsui alalla kokeneen ystävänsä paikalle antamaan neuvoja.

Tämä kiinnitti huomionsa Sortavalan sisustuksen takorautaisiin koristeisiin.

”Kaveri alkoi muistella isoisoisäänsä, joka oli ollut seppänä Sortavalassa. Siitä Sortavala-nimi jäi mieleen ja päätin antaa sen ravintolalle nimeksi”, Heinäsmäki sanoo.

”Seurauksena ravintolassa on käynyt vanhoja karjalaisia kyselemässä, että mistä nimi on peräisin ja kertomassa omista juuristaan. Itselläni ei ole Sortavalaan siteitä, olen kotoisin Töölöstä.”

Sortavala tarjoaa oluiden lisäksi viinejä, cocktaileja ja suomalaista ruokaa.

Heinäsmäellä on pitkä kokemus ravintola-alalta. Hänellä on ollut henkilöstövuokrausfirma sekä ravintoloita Lappeenrannassa, Lohjalla, Riihimäellä ja Helsingissä. Pääkaupungissa hänen ravintoloitaan ovat olleet Aitta ja Laulumiehet.

Midpoint on kuitenkin Heinäsmäen ensimmäinen hotelli. Hän on tosin työskennellyt nuorempana hotellissa.

”Ala on sitä kautta tuttu. Ja on tässä opittu paljon myös kantapään kautta, kuten tähän bisnekseen kuuluukin.”

Pandemia-aika on ollut haastava aika aloittaa uusi yritys. Etenkin koronaviruksen omikronmuunnoksen leviäminen hiljensi joulukuussa ravintolat.

Hanahuone Juova ja Sortavala sijaitsevat samassa talossa. Juovan ovi näkyy etualalla.

Koronan tuomista haasteista huolimatta Heinäsmäki ei ole mennyt siitä, mistä aita on matalin.

Juomavalikoiman lisäksi Sortavala tarjoaa erityisesti turisteille suunnitellun listan suomalaisruokia.

Jos pandemia suo, torstaisin ja lauantaisin yleisö pääsee kuuntelemaan Meet the Music -klubilla elävää musiikkia. Perjantaisin tiskijukka Mikko Saari pyörittää vanhoja seitsemän tuuman vinyylisinkkuja.

”Sellaista oldies but goldies -kamaa”, Saari määrittelee musiikillisen linjansa.

Tuukka Heinäsmäen mukaan Sortavalasta rakennettiin tietoisesti hybridiravintola, jonne olisi helppo tulla ja jossa olisi tarjolla jokaiselle jotakin.

”Haluttiin, että kaikki viihtyvät. Siksi esimerkiksi televisiot sijoitettiin kahteen kabinettiin, jottei urheilu häiritse niitä asiakkaita, joita matsit eivät kiinnosta.”

Hallitus päätti viime viikolla, että baarien ja muiden sellaisten ravintoloiden, joiden pääasiallista toimintaa on alkoholin anniskelu, on 28.12. lähtien lopetettava anniskelu kello 17 ja suljettava ovensa kello 18. Asiakkaita ne saavat ottaa sisään puolet normaalisti sallitusta määrästä.