Vuonna 1929 valmistunut Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen peruskorjaus on alkanut, ja koulua tyhjennetään. Roskalavalle päätyi klassinen soitin.

Väinölän jätelavalle on kannettu tiistain aikana tavaraa kunnostustöiden tieltä.

Vanha urkuharmoni päätyi roskalavalle Käpylässä.

Tomas De Rita huomasi kahden miehen kärräävän vanhaa soitinta lavalle Käpylän peruskoulun kupeessa. Väinölä-rakennuksen perusparannus on alkamassa, minkä takia koulun tiloja tyhjennetään.

De Rita kertoi hylätystä soittimesta Facebookin Käpylä kierrättää -ryhmässä.

”Pienellä kokeilulla ääntäkin tuli. Pelastakaa joku!” De Rita kirjoittaa.

Poljettava harmoni on saanut osakseen ihastelua, mutta toistaiseksi kukaan ei ole käynyt noutamassa painavaa soitinta.

Harmoni on luultavasti peräisin 1950-luvulta.

Poljettava harmoni on todennäköisesti peräisin 1950-luvulta. Sen valmistaja on Yrjö T. Pilvinen.

Rahallista arvoa harmonilla ei luultavasti ole juurikaan. Samanlaisia myydään vain muutamilla kymmenillä euroilla.

Harmonista on jaettu kuva myös Käpylä-ryhmään. Ryhmässä kerrotaan, että lavalta löytyy myös esimerkiksi paljon lastenkirjoja.

Käpylän peruskoulun vararehtori Jukka Tolvanen kertoo, että harmoneita on yhteensä kaksi. Molemmat ovat rikki.

”Joku opettajista selvitti jossain vaiheessa, voisiko niitä kunnostaa”, Tolvanen sanoo.

Kunnostamista ei kuitenkaan katsottu kannattavaksi.

”Niille ei ole nykykäyttöä eikä ottajaa. Ohjeistus oli, että ne pistetään pois.”

Harmonin polkimessa lukee valmistajan nimi.

Käpylän peruskoulun Väinölä on valmistunut vuonna 1929, eikä sitä ole sen jälkeen peruskorjattu.

Rakennus on ollut pitkään huonossa kunnossa. Pohjakerroksessa on kosteusvaurioita, julkisivurappaus on huonossa kunnossa, eikä sisäilmanvaihto toimi kunnolla.

Väinölän lisäksi Käpylän peruskouluun kuuluu kaksi muuta rakennusta: vuonna 1955 valmistunut Hykkylä ja vuonna 1950 valmistunut Untamo.

Hykkylän peruskorjaus valmistui vuonna 2014. Untamon rakennuksen peruskorjauksen on määrä alkaa vuonna 2024.