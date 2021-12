Tämä ammattikunta sanoo kaikki päivän asiat parissa sekunnissa – Ratikkakuskeilla on harvojen hoksaama rituaali, jota voi todistaa kahdella pysäkillä

Ratikkakuskit eivät vaihdossa turhia pulise. ”Kaikki hyvin”, sanoo kuski kollegalle, ja taas mennään.

Helsingissä on kaksi paikkaa, joissa tapaa vähäpuheisia ammattilaisia: Hakaniemen ja Töölön hallien ratikkapysäkit. On ratikkakuskien vuoronvaihdon aika.

Edellinen on tuskin ehtinyt vaunusta ulos, kun toinen jo tuppaa sisään, istuu hyttiin, vetää oven kiinni, ja lähtee ajamaan. Välissä ei turhia pulista.

”Kaikki hyvin”, sanoo yksi, ja toinen saattaa vastata ”asia selvä”.

Aikaa vaihtoon kuluu vain sekunteja: ”Kaikki kunnossa”, liikennemestari Markus Polttila Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta (HKL) esittelee vaihtoehtoisen ilmaisun.

Entä jos kaikki ei olekaan kunnossa?

”Kuljettaja tuo vaunun vaihtoon ja kertoo kaverille oleelliset tiedot. Onko liikennehäiriöitä, poikkeusreitti tai vaunussa teknistä vikaa. Pitääkö ajaa vaunu varikolle?”

Reiteillä on liikennetyönjohtajan mukaan suhteellisen harvoin ongelmia. Poikkeamia normaalista voivat aiheuttaa väärin pysäköidyt autot tai vaikkapa mielenosoitukset tai muut kulkueet.

”Syystä tai toisesta ajojohtimiin ei saada virtaa. Kuormuri tai joku muu katkaisee langat keskeiseltä paikalta, mikä aiheuttaa laajan virtahäiriön. Kaupungissa sattuu ja tapahtuu”, Polttila kuvailee.

Helsingissä on ratikkakuskeja noin 400. Vuoroja on noin 80 vuorokaudessa. Kuskin päivään kuuluu ruokatauko ja vähintään yksi kahvitauko. Vaihtoja on paljon, useimmat Hakaniemessä ja Töölön halleilla Mannerheimintiellä.

Entä jos seuraava kuski ei olekaan pysäkillä odottamassa? Kuski ei saa jättää vaunua yksin seisomaan.

”Toimitaan niin kuin tilanteeseen sopii. Taukotilassa on yleensä varahenkilö. Joskus sama kuljettaja jatkaa”, Polttila kertoo.

Kuskin penkiltä työnjohtoon 2003 siirtyneellä Teija Nissisellä on pitkä ura HKL:ssä. Kokemuksia on kertynyt paljon: ”Joskus kuljettaja voi löytyä odottamasta laiturin toiselta puolelta. Hän on menossa väärään suuntaan”, liikennehenkilökunnan va. päällikkö kertoo.

Sanat vaihdossa saattavat olla työpäivän ainoat. Jotkut eivät sano niitäkään. Kuskeja on moneen junaan: ”Eivät he kaikki hirveästi puhu. Jotkut ovat taukotilassakin omissa oloissaan, ja katselevat vain kännykkäänsä”, Nissinen sanoo.

”Meillä tuleva kuljettaja ei esimerkiksi tervehdi matkustajia. Toimimme niin, ettei matkustaja välttämättä edes huomaa vaihtoa. Korona-aikana kun ei ole asiakaspalvelua, kuskit menee koppiin ja tulee ulos.”