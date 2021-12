Helsinkiläinen perheenäiti kutsuu yksinäisiä kotiinsa jouluaterialle – Taustalla on hänen oma käänteentekevä kokemuksensa, joka palautti uskon ihmisiin

"Teen jouluruoat joka tapauksessa, miksei meille mahtuisi muitakin syömään”, sanoo munkkiniemeläinen äiti, joka haluaa tarjota yksinäisille jouluaterian.

Jos joskus, niin juuri jouluna yksinäisyys tekee erityisen kipeää.

Lähelleen kaipaisi sydämellisiä ihmisiä, joiden kanssa kokoontua yhteen. Kaikilla näin onnekkaasti ei ole.

Tämä kävi surettamaan Helsingin Munkkiniemessä asuvaa perheenäitiä Rita Kärkeä. Niinpä Kärki päätti raivata joulupöytäänsä tilaa ja esitti yksinäisille kutsun: tule meille aatoksi!

"Teen jouluruoat joka tapauksessa, miksei meille mahtuisi muitakin syömään”, Kärki sanoo.

Hän esitti kutsun Facebookin Munkkiniemi-ryhmässä. Varakas en ole, mutta kyllä ruokapöytään aina muutama ylimääräinen mahtuu, Kärki kirjoitti.

Postaus keräsi nopeasti yli 800 tykkäystä ja lukuisia arvostavia ja ylistäviä kommentteja. Kukaan ei kuitenkaan ilmoittautunut kylään Kärjen ja tämän 9-vuotiaan Ella-tyttären luo.

Onneksi Munkkivuoren seurakunnan diakoni, Kärjelle entuudestaan tuttu ihminen, otti yhteyttä. Alkoi tapahtua.

”Hän sanoi tuntevansa sopivat henkilöt, ja meille on tulossa aattona kaksi vanhempaa rouvaa läheisestä palvelutalosta”, Kärki iloitsee.

Kärkeä ei pelota kutsua luokseen tuntemattomia, sillä lähimmäisenrakkaus on tuttua jo lapsuudesta: Kärjen äiti työskenteli vanhusten hoivakodissa ja toi usein jouluisin yksinäisiä asukkaita perheen kotiin syömään.

"Olen oppinut mallin kotoa ja tiedän, mitä on tuntea yksinäisyyttä. Sitä en toivoisi kenellekään”, Kärki sanoo.

Koronaturvallisuus on huomioitu: Kärjellä on kolme rokotusta ja pöydässä pidetään turvavälit.

Kärkien kaksiossa on joulutunnelmaa luvassa muutenkin: tytär on askarrellut ja koristellut kotia, on joulukuusi ja piparit paistettu.

"Aamulla syömme perinteisen riisipuuron, käymme saunassa, laitamme jotain hienompaa päälle. Sitten on muutama lahja ja jouluateria”, Kärki kertoo.

Kaiken ystävällisyyden takana on Kärjen oma, raskas kokemus: vuonna 2014 hän menetti isosiskonsa ja 2015 pikkuveljensä henkirikoksen uhrina. Joulu oli tulossa, mutta mieli oli musta eikä yksinhuoltajaäidillä ollut energiaa jouluvalmisteluihin, ei rahaakaan.

”Perheestäni ei ollut jäljellä enää kuin äiti ja tytär. Voimat olivat ihan loppu, joulupöytä tyhjänä, surussa elin vahvasti.”

Joulua piti kuitenkin lapsen vuoksi viettää, joten Kärki laittoi Facebookiin eräälle sivustolle ilmoituksen, jossa kertoi vaikeasta tilanteestaan ja etsi jouluksi seuraa lapselleen. Kirkkonummella asuva, Kärjelle entuudestaan tuntematon mies näki viestin.

"Hän tuli vaimonsa kanssa ovelleni ja toi monta kassillista ruokaa. Sitten he veivät minut ja tyttäreni kotiinsa joulupöytään”, Kärki kertoo.

Tyttärelle oli hankittu yhtä monta lahjaa kuin perheen omalle, samanikäiselle pojalle. Joulupukkikin kävi. Kärki oli vaikuttunut vieraiden ihmisten avusta ja hyväsydämisyydestä.

”Olin otettu, kuinka he ottivat meidät osaksi perhettä. Lapseni sai nauraa ja iloita”, Kärki muistelee.

Vasta perillä Kirkkonummella Kärjelle selvisi, että hän istui Jaakko Rytsölän perheen joulupöydässä.

Lue myös: Jaakko Rytsölän it-huuma vaihtui raittiuteen – nyt hän ajaa Lamborghinin sijasta Nissanilla

Perheet lähentyivät niin, että lapsetkin ovat nykyään kavereita keskenään ja Rytsölöistä tuli Ella-tyttären kummeja.

Saamaansa joulumieltä Kärki haluaa välittää eteenpäin, kun voi itse jo paremmin.

”Olen vähävarainen, mutta ostan kinkun, ja kyllä siitä riittää”, Kärki sanoo.

Hän kannustaa muitakin vieraanvaraisuuteen, sillä oma kokemus osoittaa, mihin se voi johtaa.

”On harmillista, että moni mieltää joulun niin kapeasti perhejuhlaksi, ettei halua ventovieraita mukaan. Itse kuitenkin ajattelen, että jouluna ei kenenkään pitäisi joutua olemaan yksin.”

Myös Jaakko Rytsölä on iloinen kuullessaan, että Rita Kärki saa joulupöytäänsä kaksi yksinäisiä vanhusta.

”Hyvä lähtee kiertämään, miten ihana juttu!”