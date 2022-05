Lyhyet topit näkyvät nyt sosiaalisessa mediassa ja Helsingin kaduilla. Viisi 17-vuotiasta nuorta kertoo, mitä napapaidat heille merkitsevät.

Helsingin katukuvassa näkyy nyt paljaita vatsoja, kun napapaidat ovat taas muodissa. Asut muistuttavat 2000-luvun alun muodista sekä 1970-luvun hippi- ja punk-tyyleistä.

HS tapasi viisi 17-vuotiasta nuorta, jotka kertovat, mitä napapaidat heille merkitsevät.

Lumina Wood (vas.) ja Rocksy Harri kertovat elävänsä kuplassa, jossa suositaan vuosituhannen vaihteen tyyliä.

Tasa-arvo on vapauttanut pukeutumisen, mutta yhä löytyy ihmisiä jotka suhtautuvat vähiin vaatteisiin moralisoivasti. Pelätään, että miehet eivät pysty kontrolloimaan itseään nähdessään tyttöjen pukeutuvan paljastavasti.

”Jos he eivät pysty, mitä se meille kuuluu?” 17-vuotiaat Lumina Wood ja Rocksy Harri virnistävät.

”Turistit haluavat kuvata meitä ja perverssit huutavat perään ja ehdottelevat. Mutta koska tämä on se, mitä haluamme, niin ääni ei enää värise, kun niille näyttää henkistä keskisormea”, Wood sanoo.

”Olemme pukeutuneet vain itseämme varten ja ilmaisemme vaatteilla itseämme”, Harri sanoo.

Lumina Wood ja Rocksy Harri ovat tatuoineet vatsoihinsa pienet Playboy-puput. ”Haluaisimme ammattimaisiksi juhlijoiksi. Rakastamme tanssimista. Pystymme tanssimaan 12 tuntia putkeen.”

Wood ja Harri fanittavat 2000-luvun alun Paris Hiltonia ja pukeutuvat idoliaan jäljitellen. Tytöt korostavat, että he ihailevat nimenomaan Hiltonin vanhaa tyyliä. Aikaa on kulunut sen verran, että siitä on tullut retroa.

Paris Hilton on yhdysvaltalainen näyttelijä, laulaja ja malli. Hän tuli tunnetuksi muun muassa 2000-luvun alussa kuvatun Simple Life – Leidit landella -tositelevisiosarjan myötä. Kuva on Leidit landella -sarjan promokuva vuodelta 2005.

Harrin napapaita on lyhyt pinkki veluurihuppari, jonka alla on bikinien yläosa.

”Crop-toppi on kuulunut päivittäiseen pukeutumiseeni jo monta vuotta putkeen. Ensimmäisen kerran pukeuduin siihen nähtyäni Paris Hiltonin Simple Life tv-sarjan. Kaverini ja minä sidoimme t- paidat takaa solmuun, jotta ne lyhenivät”, Harri kertoo.

Hiltonissa tyttöjä viehättää ”hypernaisellisuus”.

”Paris ei ole feministi vaan niin nainen kuin voi olla. Hän elää parasta elämää ja tekee mitä haluaa. Kukapa ei haluaisi samanlaista arkea”, Harri sanoo.

Violet Chachki (Paul Jason Dardo) on yhdysvaltalainen drag queen -artisti ja malli. Hän on yksi Rocksy Harrin ja Lumina Woodin tyyli-idoleista.

Myös 2000-luvun alun tyylillä leikittelevät drag queenit kuuluvat Harrin ja Woodin idoleihin. Amerikkalainen 29-vuotias Violet Chachki on numero ykkönen.

”Miksi? Hän on yksinkertaisesti upea! Hän käyttää ihan liikaa koruja ja hänellä on ylimeikatut kasvot”, Harri sanoo.

Pukeutuminen on Lumina Woodille (vas.) ja Rocksy Harrille tärkeä osa identiteettiä.

Parhaat ystävät jakavat saman tyylin.

”Tykkäämme huomiosta. Tykkään näyttää vatsaani, jossa on napakoruja ja tatuointeja. Vähän vaatteita on mun mielestä kaunista”, Wood sanoo.

Hän on pukeutunut alusmekkoon.

”Kyllä. Kouluun voin ihan hyvin mennä tällaisessa prinsessapuvussa. Elämme aika pitkälti omassa kuplassa.”

Jos Lotta Myyrinmaa, 17, saisi matkustaa ajassa, hän haluaisi elää 1990-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa. ”Silloin kaupoissa olisi niitä vaatteita, joita nyt löytää kirppareilta. Toisaalta on ilmastolle parempi, että ihmiset ovat muuttuneet entistä tietoisemmiksi vaatteiden hiilijalanjäljestä.”

Lotta Myyrinmaan, 17, jalka nousee kohti taivasta taidemuseo Amos Rexin sisäpihalla. Myyrinmaan Adidas-toppi venyy asennon mukana.

”Ostin tämän Uffilta. Pidän sen vintage-fiiliksestä. Minulle vintage tarkoittaa käytettynä ostettuja vaatteita, jotka on tehty ysärin lopulla tai 2000-luvun alussa”, Myyrinmaa sanoo.

Hänen ja napapaidan suhde alkoi vuosi sitten hankitusta vihreästä napakorusta.

”Aloin miettiä, että haluan näyttää koruani, joten hankin napapaidan. Se oli kiva lisä pukeutumiseen. Pidän siitä, miltä napapaidat näyttävät. Niihin liittyy lämmin kesäinen tunnelma ja vapaus.”

Ylpeys omasta kehosta on olennaista napapaidan käyttäjälle.

”Napapaitaa on voitava rohkeasti käyttää ilman, että kukaan ymmärtää sitä väärin. Jos näytän omasta mielestäni hyvältä napapaidassa, se ei tarkoita, että olen pukeutunut muita varten tai jotenkin tarjolla.”

Napa saa näkyä Lotta Myyrinmaan asussa. Myyrinmaa otti napakorun vuosi sitten.

Se, että tytöt panostaisivat ulkonäköön seuranhaku mielessään, kuulostaa Myyrinmaan mielestä hyvin oudolta.

”Olen ollut feministi 13-vuotiaasta alkaen. Feminismi tulee äidiltä, joka on tukenut ajatuksiani itsenäisyydestä pukeutumisen suhteen.”

Vaatteet eivät ole Myyrinmaalle pelkästään lämmikkeitä vaan parhaimmillaan keskustelun herättäjiä.

”Musta tuntuu, että sukupolveni iso juttu on itseilmaisu vaatteiden kautta. Vaatteista juttelemalla voi löytää samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, hengenheimolaisia arvojen suhteen.”

Jotkut käyttävät kommunikoimiseen brändejä, mutta keskustelu voi lähteä vaikka koruista.

”Monet tytöt käyttävät kivikoruja. Minullakin on niitä, ja ne voivat esimerkiksi avata keskustelun.”

Lotta Myyrinmaa on ollut 13- vuotiaasta asti feministi. “Se tulee äidiltä.”

Myyrinmaa sanoo olevansa tyypillinen Z-sukupolven pukeutuja. Z-sukupolvella viitataan yleensä 1990-luvun puolenvälin jälkeen tai 2000-luvun alussa syntyneisiin.

Myyrinmaa kokee, että hänen sukupolvelleen on tyypillistä, ettei esimerkiksi yrityksiin luoteta, elleivät ne kanna vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Pikamuotiketjut edustavat Myyrinmaalle pahuutta. Kirpputorit ovat hänestä Z-sukupolven Zara, H&M ja Bikbok.

”Mallistoja tulee pikamuotiketjuilta niin usein, että muotia on enää tosi vaikea seurata. Tuntuu, että vaatteiden laatu on huonontunut ja ne on tehty kestämään pari viikkoa. Kirppareilta voi löytää kymmeniä vuosia vanhoja farkkuja, jotka ovat yhä hyvässä kunnossa. Jos ostaa uudet farkut, ne ovat parin viikon päästä pilalla.”

Vilja Nieminen (vas.) ja Lea Gonzalez Eskola kertovat hankkivansa vaatteita erityisesti kierrätyskeskuksista. ”Uffissa on nykyään vain merkkivaatteita. Sinne kannattaa mennä vain tasarahapäivinä.”

Opiskelijat Vilja Nieminen, 17, ja Lea Gonzalez Eskola, 17, kieltävät seuraavansa trendejä.

”Me olemme aina muotia, koska me luomme muotia”, Katariinankadulla paleleva Gonzalez Eskola nauraa.

”Minulla on kylmä, mutta kauneuden takia kuuluu kärsiä. Jos päällä on useita toppatakkeja en näytä ehkä yhtä hyvältä kuin napapaidassa.”

Hän miettii, että napapaitoja voisi nimittää positiiviseksi teinikapinaksi.

”Niihin ei liity huumeita eikä muita tuhoisia sivuvaikutuksia.”

Lea Gonzalez Eskolan maihareissa eli maihinnousukengissä on persoonalliset nauhat.

Napapaitaa Gonzalez Eskola alkoi käyttää vuoden 2021 alussa, kun hänen tyylinsä muuttui provosoivammaksi.

”Olin aiemmin käyttänyt peittävämpiä vaatteita, mutta itsevarmuuden kasvaessa aloin miettiä, mikä minua on pidätellyt. Kapinointiin ja provosointiin liittyvät kaksoisstandardit suututtavat: miesnännejä saa näyttää, naisnännejä ei.”

Gonzalez Eskola kuvailee tyyliään naiselliseksi ja provosoivaksi.

”Pukeudun vaatteisiin, joista tykkään, välittämättä yhteneväisestä tyylistä tai hetken muodista.”

”Pidän paljon archive fashionista ja vanhoista tyyleistä, esimerkiksi hippi- ja punk- tyyleistä, mutta archive fashion on itsessään melko uusi ilmiö. Pidän siitä, että sen ideologian mukaan vaatteita käytetään epäsymmetrisesti ja siten, miten niitä ei kuuluisi käyttää, esimerkiksi mekkoa topiksi sidottuna.”

Vilja Nieminen vetää takkia enemmän auki, jos hänen napapaitaansa tuijotetaan.

Vilja Niemisen napa näkyy hyvin tummien housujen ja lyhyen topin välissä. Hänen tyylinsä leikittelee maskuliinisilla ja feminiinisillä elementeillä.

”Suomessa pystyy aika pitkälle pukeutumaan niin kuin haluaa ja olemaan tyylin suhteen oma itsensä. Ehkä se johtuu siitä, että täällä ei ylipäätään kommunikoida kovin paljon muiden ihmisten kanssa”, Nieminen sanoo, mutta jatkaa:

”Vanhemmat ihmiset katsovat todella paheksuvasti. Jos joku keski-ikäinen nainen tuijottaa minua metrossa tosi ilkeästi, niin avaan vielä vähän enemmän takkia, jotta hänen inhonsa napani kohtaan lisääntyisi.”

Niemisen mielestä on erinomaista että suomalaisissa kouluissa ei käytetä koulupukuja.

”Uskon, että kauhean monessa maailman maassa ei voisi mennä kouluun napapaidassa. Vain yhden kerran mulle on huomautettu napapaidasta koulussa ja sekin johtui kylmästä ilmasta.”

Gonzalez Eskola muistuttaa, että erilaisissa kulttuureissa eri asiat ovat epäsopivia.

”Jossain ei saa paljastaa olkapäitä, toisaalla määritellään paidan avoimuuden aste tai hameen pituus.”

Tasa-arvo on Vilja Niemiselle (vas.) ja Lea Gonzalez Eskolalle tärkeä osa pukeutumista. ”Tasa-arvon ei pitäisi enä olla mikään asia, koska kaikkien kuuluisi olla feministejä”, Nieminen sanoo.

Gonzalez Eskolan luovuus pääsee valloilleen esimerkiksi hakaneulojen käyttämisessä.

”Hakaneuloilla saa minkä tahansa vaatteen istumaan upeasti. Nännien korostaminen hakaneuloilla herättää ihmetystä ja jopa provosoitumista. On terveellistä kapinaa herätellä omalla pukeutumisella muiden tunteita suuttumukseen asti.”

Nieminen tuunaa hänkin vaatteita.

”Esimerkki olkoon tämä napapaita joka ei enää äidin mielestä ole enää paita, koska se on niin revitty. Kaikista vaatteista saa kivoja kun käyttää vähän luovuutta.”