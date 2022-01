Annika Grof ohjasi dokumenttielokuvan, joka käsittelee yliopistolain uudistusta. Elokuvan päähenkilöksi nousee oikeushistorioitsija ja professori Jukka Kekkonen.

Voiko yliopistolain muutoksesta tehdä kiinnostavan elokuvan?

Myönteiseen vastaukseen uskoo ainakin elokuvaohjaaja Annika Grof, jonka dokumentti Toiset äänet (2022) julkaistaan yleisön katseltavaksi tammi–helmikuun vaihteessa.

Elokuvassa seurataan neljän yliopistolaisen taivalta vuoden 2009 yliopistolain uudistuksen jälkimainingeissa. Lakiuudistuksen jälkeen seurasi leikkauksia, ja sitä kautta Helsingin yliopistossa toteutettiin massiiviset irtisanomiset. Samalla monen mukaan kaventui akateeminen vapaus.

Elokuvan päähenkilöksi nousee oikeushistorioitsija ja professori Jukka Kekkonen, jonka missiona on päästä eduskuntaan Sdp:n riveistä ja muuttaa yliopistolakia.

Kekkosen tarinan ohella elokuvassa seurataan irtisanomisensa käräjäoikeudessa riitauttanutta ranskan lehtori Gaela Keryelliä, ”turhan tiedon” puolestapuhujaa Taina Saarikiveä ja tieteen ammattilaista, sosiologi Lena Närettä.

Kekkosen kampanjoinnin seuraaminen ruohonjuuritasolla tarjoaa katsojalle mielenkiintoisen kurkistusaukon politiikan maailmaan: vaalityö on ajoittain melkoista nyhräämistä, mutta usko hyvään tulokseen ei juurikaan horju. Grof on päässyt seuraamaan kaikkea niin läheltä, että välillä katsoja joutuu jopa kiemurtelemaan tuolissaan.

Lopulta elokuvassa kaikki punoutuu yhteen, kun eduskuntavaalien tulos julkaistaan keväällä 2019. Kekkosta ei valita kansanedustajaksi.

HS kuvasi Annika Grofin, kun hän täytti 50 vuotta keväällä 2021.

Elokuvaohjaaja Annika Grof, mistä sait idean yliopistoaiheiseen dokumenttiin?

”Olen itse Helsingin yliopistosta valmistunut vuonna 2000. Vuonna 2018 juttelin tutun professorin kanssa ja hän sanoi, ettet voisi uskoa, millaiseksi yliopisto on muuttunut.

Aloin selvittää, mistä on kyse ja kävi ilmi, että taustalla on lakimuutos, joka aloitti oudon kehityskulun. Sitten ajattelin, että tästä pitää tehdä leffa. Olen tehnyt aiemminkin elokuvia niin sanotuista ’epäseksikkäistä’ aiheista.”

Mitä halusit elokuvalla kertoa?

”Olen aina arvostanut korkealle tutkimusta ja sitä, mitä se tarkoittaa yksilöille ja yhteiskunnalle. Tein itse graduni Mao Tse-tungin kasvatusfilosofiasta eli tällaisesta hyvin marginaalisesta aiheesta. Joskus kuitenkin tällaiset tutkimukset paljastuvat niiksi kaikkein hyödyllisimmiksi. Yliopistouudistukset ovat kaventaneet tutkimuksen kenttää.

Elokuvalla halusin kertoa, että yliopistoilla on tapahtunut valtavia muutoksia, joiden vaikutukset näkyvät vasta pitkän ajan päästä ja ne tulevat vaikuttamaan meihin kaikkiin.”

Millaista elokuvan teko oli?

”Tuotanto oli nainen ja kamera -tyyppistä. Painelin vain ympäri yliopistoa kameran kanssa. Kamera oli todella painava, ja talvikeli hyvin haastava.

Tiesin teemasta aluksi niin vähän, että lähdin ikään kuin ’paljaana’ ottamaan selvää ilman ennakkokäsityksiä. Otin katsojan vain kyytiin.

En yleensä halua olla osa elokuvieni tarinaa, mutta tässä se oli luontevaa.”

Jäikö jokin hetki elokuvan teosta erityisesti mieleen?

”Isosti jäi mieleen vaali-ilta keväällä 2019. Siihen latautui valtavasti toiveita. Elokuvan kannalta siinä purkautui hirveä jännite.

Siihen iltaan tiivistyi myös omia yhteiskunnallisia pelkojani: millaista suomalainen vallankäyttö on tulevaisuudessa, ja voivatko kaikki oikeasti asettua tasavertaisesti ehdolle vaaleissa. Mielestäni kaikilla suomalaisilla ei ole oikeasti mahdollisuutta tehdä hyvää kampanjaa. Se vaatii rahaa sekä monenlaista kyvykkyyttä ja osaamista. Puoluekaan ei välttämättä aina tue yksittäistä ehdokasta riittävästi.

Itseäni säväytti se, kuinka suurella sydämellä ja pelkäämättä Jukka asetti itsensä alttiiksi kaikelle. Olosuhteet toivat mukaan tragikomiikkaa.”

Jukka Kekkosen vaalikampanjassa oli mukana pieni ydintiimi.

Nyt kun olet aihepiiriin perehtynyt, miten yliopistoja pitäisi mielestäsi kehittää?

”Yliopistodemokratia pitäisi palauttaa. Ennen yliopistolain uudistusta yliopistolaiset saivat itse päättää omista asioistaan oman yhteisönsä sisällä.

Nyt heitä ei kuunnella, ja he joutuvat pelkäämään työtään tehdessä, että he menettävät työnsä. Tällä on suora vaikutus siihen, millaista tietoa me kaikki saamme, ja onko akateeminen maailma poliittisen vallan vastavoimana.”

Toiset äänet -dokumenttielokuva saa ensi-iltansa Docpoint-elokuvafestivaaleilla 31.1.–6.2.2022. Festivaalit järjestetään vain verkossa, sillä vallitsevien koronarajoitusten puitteissa yleisöfestivaalin toteuttaminen ei ole mahdollista.

