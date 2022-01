Talvipyöräily Helsingissä vaatii pitkää pinnaa. Helsingin keskustassa sulaa parhaillaan kasa, johon ongelmat tiivistyvät.

Helsingin keskustassa on kasa, johon talvipyöräilijöiden ongelmat tiivistyvät. Kasa on lunta, ja se on keskellä pyörätietä. Paikalle tuleva pyöräilijä vilkaisee kasaa ja lähtee ylittämään tietä kävelijöiden keskeltä.

Kunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller vahvistaa, ettei kasan pitäisi olla siinä.

”Tästä näkee, että kyllä Helsinki toimii parhaiten kesäkaupunkina. Lunta on aurattu ratikkakiskoilta väärään paikkaan”, Myller sanoo.

Ongelma on siinä, että niin sanottuja oikeita paikkoja on vaikea löytää Helsingin keskustasta.

”Lumille, jotka on aurattu raitiotieltä, ajoradoilta, pyöräteiltä ja jalkakäytävältä, ei yksinkertaisesti löydy kasaustilaa katuympäristössä.”

Vastuu lumen aurauksesta ja poiskuljetuksesta jakautuu Helsingissä monen eri vastuutahon kesken. Tämä kasa kuuluu Helsingin kaupungin liikennelaitoksen vastuulle, ja se luvataan poistaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Pyöräteiden auraus tulee kaupungin laatuvaatimusten mukaan olla tehtynä lumisateen jälkeen kohteesta riippuen seuraavana aamuna kello 7–12 välillä. Ajoratojen tasossa olevat pyöräkaistat aurataan samalla kuin ajoradat.

”Pyörän renkaat eivät kuitenkaan samaan tapaan avaa väylän pintaa kuin autojen renkaat ajoradalla, ja lisäksi ajoradan roiskeita päätyy pyöräkaistalle. Tästä johtuen pyöräkaista on lumiseen aikaan usein huonommassa kunnossa. Lisäksi jos jalkakäytävä on kapea, saattaa jalkakäytävän ja pyöräkaistan väliin aurattava lumivalli kaventaa pyöräkaistan”, Myller sanoo.

Helsinkiläisten talvipyöräilyä hankaloittavat myös pysäköintiruutuihin tai jalkakäytäville pysäköivät autot, jotka siirtävät liikkuessaan lunta pyöräteille. Toisinaan pyöräteille pysäköidään autoja, mikä estää aurauksen täysin.

”Kiinteistön jalkakäytävän reunaan auraamat lumet päätyvät välillä pyöräväylälle tai ajoradalle ja kiinteistöt saattavat tuoda pihalumiaan katualueelle, vaikka tämä on ehdottomasti kiellettyä. Vain tilapäinen kasaus kuljetusta varten on sallittua”, Myller sanoo.

