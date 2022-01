Jalkapalloa harrastavien vanhempien vastuulle on jäänyt jalkapallokentän talvikunnossapito Arabianrannassa. Kaupungilla ei ole resursseja.

Helsingin Arabianrannassa on monena iltana nähty erikoinen näky: uudella tekonurmikentällä on rehkinyt lauma vanhempia lumikolien ja lapioiden varressa.

Miksi?

Jotta jalkapalloa harrastavat lapset voisivat harjoitella lajia turvallisesti sille suunnitellulla kentällä.

”Eilen saatiin kolattua vain pieni pläntti, kun kenttä oli aivan jäässä”, kertoo Susanna Siitonen, jalkapalloa harrastavan pojan äiti.

”Kun pojat pelasivat lumessa, pari nilkkaa nyrjähti.”

Arabianrantaan avattiin reilu vuosi sitten uusi tekonurmikenttä.

Tekonurmikenttä sijaitsee koulun, päiväkodin ja nuorisotalon välittömässä läheisyydessä, ja lisäksi paikallinen urheiluseura Toukolan Teräs käyttää kenttää aktiivisesti.

Tekonurmikenttä alueella saatiin osana osallistavaa budjetointia eli Oma Stadi -hanketta, jossa helsinkiläiset saivat äänestää tärkeäksi kokemiaan kohteita.

Suunnittelussa tärkeinä arvoina pidettiin sitä, että tekonurmikentästä tulee asukkaille, koululaisille, päiväkodin lapsille sekä urheiluseuroille yhteinen olohuone, joka voisi olla ympärivuotisessa käytössä.

435 000 euron budjetilla alueelle rakennettiinkin tekonurmikenttä, led-valot sekä kentän ympärille uudet aidat. Talvikunnossapitoa sillä hinnalla ei saanut.

Toukolan Teräksessä kahta jalkapallojoukkuetta luotsaavaa joukkueenjohtaja Jan-Christian Söderholmia harmittaa.

Miksi kaupunki rakentaa kalliin ja hienon kentän paikalle, jossa asuu paljon nuoria jalkapalloilijoita, mutta sitten kenttää ei pidetä talvella kunnossa?

”Kenttää rakentaessahan kaupunki päätyi siihen ratkaisuun, että kenttä olisi ympärivuotisessa käytössä jalkapallon pelaamiselle”, Söderholm sanoo.

Toukolan Teräksen jalkapallojoukkueet ovat harjoitelleet ympärivuotisesti Arabianrannan kentällä. Se on ollut mahdollista siksi, että innokkaat vanhemmat ovat olleet apuna kolaamassa kenttää.

Tiistaina ennen treenejä kentällä lumitöitä oli tekemässä valmentajan ja joukkueenjohtajan lisäksi ainoastaan Susanna Siitonen. Ratkaisu ei siis ole kestävä.

"Mietittiinkin, että saataisiinko joku tuttava aura-auton kanssa auttamaan. Mutta kaupunki on lukinnut portin, eli aura-autolla ei pääse paikalle”, Siitonen ihmettelee.

Jan-Christian Söderholm on T2010- ja P2007-joukkueiden joukkueenjohtaja. Hänen tehtävänään on myös ollut tehdä lumitöitä tekonurmikentällä.

Arabianrannan tekonurmikenttä on Söderholmin mukaan erityinen, sillä se on päällystetty biorouheella. Juuri biorouheella kaupunki onkin perustellut kentän auraamatta jättämistä: Söderholmille on kerrottu, että kenttää ei voi aurata, sillä lunta, jossa on kallista rouhetta, ei saa viedä muualle.

”Kun tuossa nyt on kenttä, niin tuntuu turhalta, että sitä ei voi käyttää. Luulisi, että koulutkin olisivat kiinnostuneita. Maallikosta ei tunnu niin vaikealta asialta aurata sitä”, Söderholm pohtii.

Toukolan Teräs on juuri tehnyt päätöksen, että lopputalven ajan jalkapalloilijat treenaavat lämmitetyllä kentällä Töölössä. Harjoittelu Arabianrannassa kävi lopulta mahdottomaksi.

”Lasten vanhemmat sitten kuljettavat pelaajia Arabianrannasta Töölöön. Se ei ole kovin ekologista”, Söderholm miettii.

MikSI kaupunki siis ei auraa Arabianrannan tekonurmikenttää?

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg tietää vastauksen.

”Kaupunki ei pysty kaikkia kenttiä auraamaan, ei meillä ole resursseja”, hän sanoo.

Fröbergin mukaan kaupungilla katsotaan jalkapallon talviharjoittelun tilannetta kokonaisuutena yhdessä urheiluseurojen kanssa. Tällä hetkellä moni jalkapalloseura ylläpitää itse kenttiään tai hallejaan.

”Meillä ei kaupungilla ole mahdollisuuksia aurata jokaista kenttää. Kun Arabianrantaan tuli uusi tekonurmikenttä, ylimääräisiä resursseja auraamiseen ei tullut”, Fröberg sanoo.