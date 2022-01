Arttu Rintanen, 26, teki valtavan heraldisen ihme­teon: Hän piirsi huvikseen vaakunat kaikille Helsingin kaupungin­osille – Katso, millainen on oman asuin­alueesi juhlallinen tunnus

Tamperelainen Arttu Rintanen piirsi syksyn aikana Helsingin kaupunginosille 61 vaakunaa.

Huh, mikä urakka!

26-vuotias Arttu Rintanen piirsi syksyn aikana Helsingin kaupunginosille kaikkiaan 61 vaakunaa. Se vei kolme kuukautta.

”Helsingissä on kaupunginosia hieman vähemmän kuin 61, mutta koska etenkin lähiöissä viralliset kaupunginosat ovat kooltaan suuria ja sisältävät useita osa-alueita, pilkoin osan kaupunginosista pienemmiksi”, Rintanen kertoo.

Rintanen perehtyi Helsingin kaupunginosien historiaan ja ideoi vaakunat. Varsinainen vaakunoiden piirtäminen sujui tietokoneella lopulta melko nopeasti.

Läntinen kantakaupunki

Itäinen kantakaupunki

Pohjois-Helsinki

Itä-Helsinki

On pakko kysyä, miksi Rintanen ryhtyi projektiin.

”Erilaiset vaakunat ja liput ovat aina kiehtoneet minua. Pidän eniten vanhoista, yksinkertaisista vaakunoista. Niistä huokuu heraldiikan perusperiaate: vaakunat ovat olleet taistelukentillä keino, jonka avulla omat joukot tunnistettiin muista joukoista”, hän kertoo.

Rintanen kiinnostui vaakunataiteesta toden teolla muutama vuosi sitten, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät.

Hän oli tuolloin ainejärjestönsä, politiikan tutkimuksen ainejärjestön Iltakoulun hallituksessa. Järjestön opiskelijahaalareissa oli vanhan yliopiston sinetti. Vanhaa sinettiä, jossa oli soihtu ja laakeri, ei voinut enää käyttää.

Ainejärjestö ei halunnut painattaa haalareihinsa yliopiston uutta logoa: se oli monen mielestä ulkoasultaan turhan moderni.

”Silloin ajattelin, että entä jos yrittäisin piirtää vaakunan itse. Aloin tutustua niiden suunnitteluun, piirsin ainejärjestölle vaakunan, ja se päätyi haalareiden selkään”, Rintanen sanoo.

Arttu Rintanen piirsi syksyn aikana 61 vaakunaa Helsingin kaupunginosille. Projektissa kesti kaikkiaan kolme kuukautta.

Viime keväänä Rintanen piirsi kotikaupungilleen Tampereelle kaupunginosavaakunat.

Vaakunoille on hänen mukaansa lukuisia käyttötapoja. Esimerkiksi kaupunginosaseurat voivat hyödyntää niitä dokumenteissaan tai nettisivuillaan tai niistä voi teettää matkamuistoja, kuten mukeja tai paitoja.

”Juuri sellaista käyttöä toivoisin näkevänikin. Että ihmiset ottaisivat ne omakseen.”

Rintasella ei ole graafisen alan koulutusta. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri valtio-opista.

”Heraldiikka on itselleni puhtaasti vain harrastus. Olen itse opetellut tekemään ja piirtämään vaakunoita Adobe Illustrator -ohjelmalla.”

Rintasen Tampereelle ja Helsingille piirtämät kaupunginosavaakunat ovat saaneet asukkailta paljon palautetta – laidasta laitaan.

”Eräs henkilö teetti kotinsa lippusalkoon viirin tekemästäni vaakunasta, kun taas toinen henkilö viestitti, että ’onpa muuten ruma vaakuna eikä meidän asuinalueelle kaivata tällaista’”, Rintanen hymähtää.

Entä miksi tamperelainen nuorukainen halusi tehdä kaupunginosavaakunat juuri Helsinkiin?

”Kun olin saanut kotikaupungin vaakunat tehtyä, Helsinki oli tavallaan luonnollinen valinta. Kyseessä on kuitenkin Suomen pääkaupunki. Suomen kaupungeista minulla on Tampereen lisäksi paljon yhteyksiä Helsinkiin, ja minulla on jonkin verran tietoa Helsingin historiastakin.”

Kaikista 61 piirtämästään Helsingin kaupunginosavaakunasta Rintasen suosikki on Kalasataman vaakuna. Siinä on kolme kalanpyrstöistä leijonaa, ja kuvion katkaisee aalto.

”Se oli viimeisiä vaakunoita, joita piirsin. En oikein meinannut keksiä siihen aihetta, mutta en tahtonut siihen mitään tylsää ankkuria tai vastaavaakaan”, hän kertoo.

Siispä Rintanen perehtyi Kalasataman historiaan. Kävi ilmi, että Sörnäistenniemellä, nykyisen Kalasataman alueella, sijaitsi aikoinaan Englantilaiskallio. Se oli saanut nimensä englantilaisista laivoista, joihin lastattiin ulkomaille paljon puutavaraa 1800-luvun lopulla.

Suuri osa kalliosta räjäytettiin, kun Itäväylää rakennettiin. Kalasataman rakentamisen jälkeen kalliosta ei ollut käytännössä enää mitään jäljellä.

”Heraldiikka on vanha taidelaji, ja usein inspiraatio tulee juuri menneisyydestä, joten otin Englantilaiskallion idean lähteeksi. Vaakunassa on kolme leijonaa kuten Englannin vaakunassakin. Kalanpyrstöt taas viittaavat satamaan ja alueen nimeen”, Rintanen kertoo.

Entä voisiko paljasjalkainen tamperelainen Rintanen kuvitella muuttavansa vielä joskus Helsinkiin?

Kyllä, ja mahdollisesti jopa lähiaikoina, sillä monet oman alan töistä sijaitsevat Helsingissä, hän vastaa.

”Vaikka sydämeni on Tampereella, uskon, että Helsinkikin mahtuu siihen mukaan”, Rintanen sanoo.

Helsingissä Rintasta viehättää kaupunkikulttuuri ja erityisesti arkkitehtuuri.

”Helsingissä on mahdollista elää ja olla suomalaisittain suhteellisen harvinaisessa urbaanissa ympäristössä. Voi kävellä kilometrejä, ja vastaan tulee pelkästään umpikortteleita ja kivijalkakauppoja. Tampereella taas ei kovin pitkiä matkoja tarvitse kävellä, kun vastaan tulee elementtipistetaloja ja 1960–70-lukujen kaupunkisuunnittelua.”

Rintanen on toistaiseksi vieraillut Helsingissä ikään kuin turistina. Siitä näkökulmasta katsottuna kaupunki vaikuttaa kauniilta, historialliselta, arvokkaaltakin.

”Varmasti Helsingissäkin on negatiivisia puolia, jotka huomaa siinä vaiheessa, kun siellä asuu ja niin kutsuttu kuherruskuukausi on ohi”, hän kertoo.

ArttU RINTANEN on pohtinut jo seuraavaa vaakunaprojektia, mutta sitä hän ei ole vielä aloittanut.

Kohteena olisivat mahdollisesti Turun kaupunginosat.

”Projekti on vielä ajatuksen tasolla. Olen miettinyt, miten turkulaiset suhtautuvat siihen, jos tamperelainen alkaa piirtää heille vaakunoita. Vastaanotto ei välttämättä ole ihan niin lämmin kuin muualla”, Rintanen naurahtaa.