Kun ravintolat suljettiin, alkoi kokki Miro Banik valmistaa ruokaa ihmisten kodeissa – Nyt hän kertoo, millaista on laittaa ruokaa ventovieraille saunatiloissa, joista puuttuu liesi

Ravintolakulttuuriin on tullut viime vuosina täysin uusi ilmiö: kokin voi tilata kotiin, jossa hän loihtii pöytään vaikkapa viiden ruokalajin illallisen.

Miro Banikin työtä on valmistaa ihmisille ravintolaruokaa heidän kodeissaan.

Kokki Miro Banik, 39, herää niin varhain, että muu Helsinki nukkuu vielä sikeästi.

Sen jälkeen hän ajaa hankkimaan raaka-aineita iltaa varten.

”Joskus ajan jonkin tietyn asiakkaan haluaman tuotteen takia vaikka kaksi tuntia, jotta saan sen, mitä haen”, Banik kertoo.

Kierroksen jälkeen hän ajaa yrityksensä keittiölle Oulunkylään ja aloittaa ruoan esivalmistelut.

Banik on kokki, jolla on keittiö mutta ei ravintolaa. Hän valmistaa ateriat asiakkaiden kotona, tai tarvittaessa veneessä tai saunatiloissa.

Vastaavaa toimintaa harjoittavat muutkin kokit ympäri Suomea. Suurista kaupungeista kokin voi tilata kotiin ainakin Espoossa, Tampereella, Turussa ja Lahdessa.

”Toimintaa on monella paikkakunnalla, ja se on mielestäni hienoa. Se kertoo myös siitä, että ravintolakulttuuri on muuttumassa”, sanoo Banik.

Aluksi kodeissa kokkaaminen oli Miro Banikille sivutyö. Nykyään hän tekee sitä päätoimisesti.

Kun Banik aloitti kokkaamisen kodeissa, hän työskenteli päätyönään vielä ravintolassa. Idea lähti siitä, kun Banik järjesti silloisella työpaikallaan lapsille tarkoitetun pitsakoulun.

Eräs lapsista oli vahvasti sitä mieltä, että hän haluaa oman kokin kotiinsa. Kun Patentti- ja rekisterihallituksesta kerrottiin, että Banikin ehdottama Omakokki-nimi oli vapaana, hän aloitti pienimuotoisen yritystoiminnan.

”Lapsi sai kuin saikin kotiinsa oman kokin. Se kerta meni tosin enemmän imuroinnin kuin kokkaamisen puolelle, mutta kaikilla oli hauskaa”, Banik naurahtaa.

Banik sanoo valmistavansa konstailematonta ravintolaruokaa.

Keikka poiki toisen, kolmannen ja neljännen. Banikilla oli työpaikka, joten hän oli ajatellut, että kyseessä on ennemminkin harrastus kuin varsinainen työ, vaikka keikkoja olikin erityisesti viikonloppuisin.

Koronapandemia muutti asioita. Banik lomautettiin työpaikaltaan. Hän päätti, ettei halua istua kotona. Banik halusi tehdä töitä ja hankkia uusia asiakkaita.

Koska Banikilla ei aluksi ollut omaa keittiötä, hän valmisti ruoan asiakkaiden omissa tiloissa.

”Se oli hauskaa. Menin asiakkaan kotiin jopa kolme tai neljä tuntia aikaisemmin, jotta sain ruoat valmiiksi ajoissa. Lopulta hankin kuitenkin oman keittiön, koska esivalmisteluihin menee aikaa. Se helpotti keikoille lähtemistä huomattavasi”, hän kertoo.

Tyypillisimpiä asiakkaita ovat pienet seurueet ja pariskunnat, jotka haluavat nauttia ravintolatason illallisen omassa kodissaan. Korona-aikana moni ravintola on ollut suljettuna, ja kynnys lähteä ravintolaan rajoitusten hellittäessä on ollut monelle korkea.

Asiakkaalle ehdotetaan useampaa menua, joista hän voi valita mieleisensä. Osa tilaa grilliruokaa, osa esimerkiksi burgereita. Sisäfilee on yksi kestosuosikeista.

Slovakiasta 16 vuotta sitten Suomeen muuttanut Banik ehdottaa asiakkailleen toisinaan myös oman kotimaansa ruokalajeja.

Kotiin tilattava kokki hoitaa ruokapuolen, ja asiakas ostaa juomat. Myös viinisuosituslistat kuuluvat menuihin.

Useimmat asiakkaat tilaavat kolmen ruokalajin illallisen. Se maksaa kahdelle hengelle noin 250 euroa. Jos asiakkaita on kuusi tai useampi, hinta on 85 euroa henkilöltä.

Moni asiakas on jäänyt Banikin mieleen. Eräs asiakas saapui sovittuun paikkaan helikopterilla. Toinen asiakas taas halusi avotulella tehtyä ruokaa ja salaattibuffetin 40:lle henkilölle. Ongelmaksi muodostui se, että juhlapaikalle piti kävellä 3,5 kilometrin matka.

”Silloin käytin luovuutta. Otin lastenvaunuista kopan pois ja kuljetin ruoat niiden avulla perille”, hän kertoo.

Kerran hänelle soitettiin veneestä, jossa järjestettiin juhlat. Asiakas kysyi, voisiko Banik huolehtia ruokapuolesta.

”Kysyin, milloin juhlat ovat, ja hän vastasi, että kahden tunnin kuluttua. Sekin keikka onnistui hyvin kiireestä huolimatta.”

Koska ruoka esivalmistetaan yrittäjän keittiössä, asiakkaalla ei tarvitse olla muuta kuin toimiva liesi. Aina sitä ei ole, mutta sellaisissakin tilanteissa luovuudella pärjää pitkälle.

Banik kertoo juhlista, joihin oli tilattu hampurilaisia 17:lle hengelle.

”Siinä oli vain se ongelma, että juhlat järjestettiin saunatiloissa, eikä siellä ollut lainkaan keittiötä. Paikalle tilattiin verkkokaupasta keittolevy, jolla paistelin pihvit.”

Banik on kutsumustyössään. Hän ei voisi kuvitellakaan tekevänsä muuta.

”Tässä työssä pitää olla sosiaalinen, ja pitää osata lukea tilannetta. Sovimme yhdessä esimerkiksi siitä, miten pöytä katetaan. Kerron, miten ruoka on valmistettu. Useimmat haluavat illan aikana jutella kokin kanssa, mutta eivät kaikki. Sekin on ihan ok.”

Suomi on Banikin mukaan ”ihana”, paitsi silloin, kun puheeksi tulee jääkiekko.

”Se on minulle tiukka paikka, koska Slovakia häviää Suomelle aina!”