HSL:n viestinnän asiantuntija: ”Harva matkustaja on niin perehtynyt linjoihin, että voisi edes tietää, mistä lähtöpaikasta jokin bussi on tulossa.”

Herkät kielet väittävät, että kun Helsingissä nousee pysäkiltä seutuliikenteen bussiin matkalla keskustaan, kauempaa tulevat matkustajat mulkoilevat paheksuvasti.

Helsinkiläisille on omat bussit, väitetään sanotun.

Pitäneekö paikkansa, viestinnän asiantuntija Tapio Tolmunen, Helsingin seudun liikenteestä (HSL)?

”En ole tuollaisesta koskaan kuullutkaan. Vähän kuulostaa siltä, että ajatus jaosta on vanhanmallinen”, Tolmunen arvelee.

HSL on Helsingin seudun joukkoliikenteestä vastaava kuntayhtymä. Yhtymän järjestelmään kuuluvat Helsingin seudun bussit, metrot, raitiovaunut, lähijunat, kaupunkipyörät ja Suomenlinnan lautta.

HSL suunnittelee toimialueensa liikenteen. Yhtymässä on jäsenenä pääkaupunkiseudun kaupungit ja viisi muuta kuntaa. Jos siis astuu vaikkapa Mannerheimintien tai Hämeentien varren pysäkiltä bussiin, joka kantaa otsataulussaan vähän suurempinumeroista lukua, ei tee mitään väärää.

”Nykyisinhän tariffi on jaettu vyöhykkeisiin, eivätkä vyöhykkeet noudata kuntarajoja. Tuollainen ajattelu alkaa olla menneestä maailmasta”, Tolmunen sanoo.

Ainakaan hänen korviinsa ei ole kuulunut, että HSL:ään olisi valitettu helsinkiläisten tunkevan kauempaa tulevien busseihin. Toki se voi päivittäistä työmatkalaista harmittaa, kun jokaiselta pysäkiltä noustaan sisään ja hidastetaan reissua.

Mutta niin kauan kuin matkalipun ABCD-vyöhykeasia on kunnossa, kyytiin saa nousta vaikkapa A-vyöhykkeeltä, oli bussi tulossa mistä hyvänsä.

HSL:n seutuliikenteen busseja tulee Helsinginniemelle lännestä, idästä ja pohjoisesta. Isonumeroiset linjat kulkevat Tolmusen mukaan niin isoja lähestymisväyliä kuin pienempiä tie- ja katuosuuksia pitkin.

Matkustaja voi siis rauhallisin mielin, pelotta ja oikeutetusti nousta Kirkkonummelta tulevaan bussiin Porkkalankadulta tai Keravalta tulevaan bussiin vaikka Hakaniemestä, vaikka bussin taulussa olisi mikä luku.

”Busseissa ei enää ole seutubussimerkintää, on vain bussiyhtiön merkki. On jo vuosikymmenten takaista maailmaa, kun oli YTV:n ja HKL:n logot. Harva matkustaja on niin perehtynyt linjoihin, että voisi edes tietää, mistä lähtöpaikasta jokin bussi on tulossa”, Tolmunen sanoo.

Toisin päin voisi hassusti ajatella, että saman logiikan mukaan seutubussilla Helsingistä pois naapurikuntiin pyrkivät eivät saisi nousta Helsingin puolelta kyytiin?

”Joo, joo. Joskus rajat ovat olleet hyvinkin tarkkoja. Itsekin muistan, että 1980-luvulla kävi niin, että bussi pysähtyi kaupungin rajalle ja kääntyi takaisin”, Tolmunen kertoo.

”Tämmöistä taktiikkaa harrastettiin paljonkin, että Helsingin tariffilla matkustettiin kaupungin ulkorajalle, ja jatkettiin kävellen loppumatka Vantaalle.”