Tällaista on opiskella eliittikoulussa: Sakari Pirkkalainen, 25, kertoo kokemuksensa paikasta, jossa on koulutettu tulevia presidenttejä

Ranska on Helsingin yliopiston suosituin vaihtokohde, ilmenee HS:n selvityksestä. Poliittisen historian opiskelija Sakari Pirkkalainen, 25, on nauttinut opinnoistaan poikkeusajan keskellä. Keski-Euroopassa asiat ovat kuitenkin toisin kuin Suomessa.

Kun koronaviruspandemia rysähti maapallolle maaliskuussa 2020, noin 40 prosenttia Helsingin yliopiston vaihto-opiskelijoista keskeytti opintonsa kohdemaassa. Keskeytykset koskivat yhtä lailla suomalaisia opiskelijoita ulkomailla kuin ulkomaalaisia Suomessakin.

Keskeytyksiin ja kotiinpaluupäätöksiin vaikuttivat ensisijaisesti yhteistyöyliopistojen ohjeistukset sekä maakohtaiset erot pandemia­tilanteessa, kertoo Helsingin yliopiston kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden päällikkö Minna Koutaniemi.

Maailmanmullistus vaikutti suoraan myös seuraaviin lukukausiin. Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 Helsinkiin saapui merkittävästi vähemmän vaihto-opiskelijoita kuin aiemmin. Samoin ulkomaille lähtijöiden määrä hupeni.

Koronavaikeudet eivät ole silti pysäyttäneet vaihto-opiskelijaliikennettä. Monelle vaihtojakso on yliopistotaipaleen kohokohta, jota ei mistään hinnasta haluta jättää väliin.

Parhaillaan vaihto-opiskelemassa on esimerkiksi Helsingin yliopiston poliittisen historian opiskelija Sakari Pirkkalainen, 25. Hän opiskelee Pariisissa Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris) -korkeakoulussa.

”Täällä on kunnianhimoinen ote”, Pirkkalainen kertoo.

Koulu on kovassa maineessa. Esimerkiksi Ranskan nykyinen presidentti Emmanuel Macron ja hänen edeltäjänsä François Hollande ovat opiskelleet siellä.

Pirkkalainen on itse kiinnostunut EU-asioista ja ulkopolitiikasta. Siksi hänelle pariisilais­korkeakoulu on ollut erityisen mieluisa vaihto-opiskelukohde.

”Proffat ovat kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet itse monissa EU-elimissä. Se tekee opiskelusta konkreettisempaa ja suorasukaisempaa. Suomessa usein nämä asiat tuntuvat etäisemmiltä.”

Pirkkalaisen mukaan opintojen haastavuus on samaa luokkaa kuin Helsingissäkin. Toki vieraat kielet tuovat oman mausteensa opiskeluun.

”Olen alkanut opetella täällä ranskaa. Pystyn jo vähän opiskelemaan ranskaksi.”

Viime vuosina Helsingin yliopiston suosituin vaihto-opiskelumaa on ollut nimenomaan Pirkkalaisenkin suosima Ranska.

HS:n selvityksen mukaan Ranskaan sekä lähdetään että sieltä tullaan eniten. Ranskan jälkeen Helsingin yliopiston opiskelijat ovat lähteneet eniten Ruotsiin, Australiaan ja Hollantiin.

Helsingissä opiskelevat vaihto-opiskelijat ovat puolestaan enimmäkseen ranskalaisia, saksalaisia, italialaisia ja espanjalaisia.

Vaihto-opiskeluiden järjestäminen on kova urakka myös yliopistoille. Onnistunut vaihtojakso edellyttää sekä koti- että kohdeyliopistojen ja opiskelijan kuin viranomaistenkin välistä yhteistyötä.

Erityishaasteen viime vuosina on tietysti tuonut myös epävarma koronavirustilanne.

Helsingin yliopistosta kerrotaan, että perinteisten vaihtojen rinnalla on toteutunut joitakin online-vaihto-opintoja esimerkiksi UNA Europa -yhteistyössä. Opiskelijoilta saatu palaute yliopiston päätöksistä, toiminnasta ja palveluista on ollut yliopiston mukaan kiittävää.

Erityisesti opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä vaihtoapuraha­maksatuksen, etäopintojen suorittamisen ja etäpalvelujen joustavuudesta. Tätä joustoa on kaivattu muuttuvissa koronatilanteissa.

Ranskassa opiskeleva Sakari Pirkkalainen sanoo, että hän on yllättynyt Ranskan koronavirus­tilanteesta. Korkeista tartuntamääristä huolimatta elämä vaihto-opiskelijana on nimittäin ollut melko normaalia.

”Kaikki opetus on ollut lähiopetusta. Se on raikasta.”

Pirkkalainen vieraili jouluna kotimaassa ja pani merkille, että suhtautuminen koronakriisiin on Suomessa aivan erilaista kuin Ranskassa. Pirkkalaisen mukaan Ranskassa jokaista koronakäännettä ei uutisoida eikä sen anneta vaikuttaa yhtä paljon päivittäiseen elämään.

”Täällä media on nyt ollut paljon kiinnostuneempi tulevista pressanvaaleista kuin koronasta.”

Pirkkalainen on myös pystynyt matkustelemaan ympäri Ranskaa peukalokyydeillä aivan kuin ennen pandemiaa tehtiin. Tosin retket muualle Eurooppaan eivät ole järjestyneet.

”Täällä hyödynnetään koronapassia ja kasvomaskeja täydellä teholla. Esimerkiksi metrossa ilman ’naamaria’ saa 130 euron sakon.”

Erityisen tyytyväinen Pirkkalainen on siihen, että vaihdon aikana hän on taas päässyt tutustumaan muihin ihmisiin. Se on vaihto-opiskelun ydintä.

Pirkkalainen on vaihto-opiskelijana osallistunut esimerkiksi viinikerhoon.

Pirkkalaisen mukaan vaihtoon kannattaa ehdottomasti lähteä, sillä se on uniikki mahdollisuus, joka sisältää useita hyötyjä.

Ensinnäkin opiskeluun saa ulkomailla aivan uudenlaisen näkökulman. Se syventää helposti omaa asiantuntemusta ja auttaa löytämään uusia kiinnostuksen kohteita.

Toisekseen vaihdossa tarjolla on kielikylpy, jota muualla ei tavoita. Kun koko ympäröivä arki täytyy hoitaa vieraalla kielellä, oppiminen tehostuu äärimmilleen.

Lisäksi ulkomailla asuminen jo itsessään on monelle kasvattava ja kiinnostava kokemus. Pirkkalainen halusi nimenomaan eurooppalaiseen metropoliin.

”Pariisi on todella hektinen paikka. Ranskassa myös jako pääkaupungin ja muun maan välillä on kiinnostava. Täällä on ’Stadi vs. lande’ -asetelma potenssiin sata.”

Kolmanneksi ja ehkä tärkeimmäksi asiaksi Pirkkalainen mainitsee ihmisiin tutustumisen. Ranskalaiset ovat osoittautuneet loistaviksi seuralaisiksi, vaikka suomalaiseen makuun he joskus vähän liikaa puhuvatkin.