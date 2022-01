Meilahtelaista kahvilaa kampanjassa tukeneet ihmiset saavat rahansa takaisin. Taustalta paljastui monimutkainen juridinen kuvio.

Mesenaatti palauttaa joukkorahoituskampanjalla kahvila Cafe Bon Tempsin tukemiseksi kerätyt rahat niiden lahjoittajille, kertoo palvelun edustaja Pauliina Seppälä.

HS kertoi tiistaina joukkorahoituskampanjasta, jossa Meilahdessa sijaitseva kahvilayrittäjä pyysi apua vaikeassa taloustilanteessaan. Kampanjan avulla kerättiin noin 50 000 euroa.

Mesenaatti on vastikepohjainen joukkorahoitukseen tarkoitettu palvelu. Mesenaatissa julkaistussa ilmoituksessa ei kerrottu, että yritys on asetettu konkurssiin 12. tammikuuta.

Konkurssin myötä yrittäjän juridinen asema muuttuu ja yrityksen varallisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan. Tätä määräysvaltaa käyttää pesänhoitaja. Mesenaatissa julkaistussa kampanjailmoituksessa, jonka sisällön oli Seppälän mukaan laatinut yrittäjä itse, ei kerrottu siitä, että yritys oli jo asetettu konkurssiin.

”Palautamme rahat rahoittajille, ja näin ollen konkurssi sinetöitynee”, Seppälä kertoo.

”Ne rahat ovat rahoittajien väliaikaislompakoissa, ja sieltä saan ne yhdellä napilla kokonaisuudessaan takaisin.”

Seppälän mukaan Mesenaatti teki päätöksen rahojen palauttamisesta keskiviikkona noin kahden aikaan iltapäivällä.

"Konkurssipesä ei halua ottaa rahoja vastaan”, Seppälä toteaa.

”Kun alkoi näyttää siltä, että konkurssin peruuntuminen ei ole satavarmaa, niin halusimme varmistua siitä, että meidän kauttamme osallistuneet rahoittajat eivät menetä rahojaan.”

Mesenaatin näkökulmasta juridisesti hankala tilanne syntyi sen takia, että yrittäjä ei kertonut ennen kampanjaa ja kampanjailmoituksessaan konkurssiin asettamisesta.

”Me emme ole tehneet ilmoitusta”, Seppälä korostaa.

”Olemme alusta, jonne kaikki tekevät itse omat kampanjansa. Olemme ikään kuin kauppapaikka, jossa jokaisella on oma kauppa. Mutta totta kai me haluamme, että ihmiset kokevat meidät luotettavaksi kauppapaikaksi”, Seppälä sanoo.

”Juridisesti kampanjantekijä vastaa sisällöstä. Käytännössä haluamme tehdä enemmän kuin meidän juridisesti täytyisi, jotta ei tule ikäviä tilanteita. Meillä on ollut varmaan 2 000 kampanjaa ja mitään tällaista ei ole tähän mennessä tapahtunut”, Seppälä kertoo.

” ”Tätä ei tarkistettu, koska ei ole tullut vastaan tilannetta, jossa joku tietyllä tavalla johtaisi meitä harhaan.”

Seppälä toteaa, että hän tai muut Mesenaatissa eivät ole konkurssilainsäädännön asiantuntijoita, mutta yrityksen perustaloustiedot tämän tapauksen jälkeen aiotaan tarkistaa aina.

”Tästä lähtien me aiomme tietenkin myös tarkistaa, tuollaisenhan [konkurssin] näkee ihan Suomen Asiakastiedosta. Tätä ei tarkistettu, koska ei ole tullut vastaan tilannetta, jossa joku tietyllä tavalla johtaisi meitä harhaan. Nyt tästä lähtien, kun meille on tullut paljon yhteydenottoja ravintoloilta, me tarkistetaan."

Seppälän mukaan olisi ollut hyvä, että Mesenaatissa julkaistussa ilmoituksessa olisi lukenut esimerkiksi näin: tässä halutaan auttaa konkurssiin haettua toimijaa.

”Mutta me emme tienneet sitä, että se on konkurssissa ja eikä tullut mieleen, että oli. Olisi ollut kivempi, että tämä asia olisi ollut selvillä ennen kuin tätä kampanjaa tehdään.”

Seppälän mukaan asia olisi joka tapauksessa tullut ilmi viimeistään siinä vaiheessa, kun rahansiirtoa olisi alettu tekemään.

Hän toteaa, että tapauksesta tulee Mesenaatillekin kuluja, mutta ne jäävät oppirahoiksi.

”Eihän tämä ollut meiltä mitenkään järkevää. Mehän menetämme tässä rahaa, koska olemme maksaneet kaikki välityskulut, mutta emme ala nyt tässä tilanteessa niitä tältä yrittäjältä perimään.”

Vuosi sitten tammikuussa yrittäjä asetettiin konkurssiin työeläkeyhtiö Varman hakemuksesta. Tuolloin konkurssi kuitenkin viime hetkellä peruuntui, kun velallinen ja velkoja sopivat yhdessä maksusuunnitelmasta.

Tämän vuoden alussa yrittäjää haki konkurssiin verottaja. Velallisella on lain mukaan mahdollisuus hakea konkurssin peruuttamista tekemällä peruutushakemus käräjäoikeudelle kahdeksan päivän kuluessa velallisen konkurssiin asettamisesta.

Pesänhoitaja usein käytännössä auttaa peruutushakemuksen tekemisessä, jos sellaisen jättämiseen päädytään, koska sen laatimisessa tarvitaan lakipykälien osaamista.

Kun peruuttamisasiaa selvitellään, oikeus kuulee pesänhoitajaa ja suurimpia velkojia. Jos joku heistä vastustaa konkurssin perumista, se voi estää peruuntumisen. HS:n tietojen mukaan työeläkeyhtiö Varma halusi omia saataviaan maksettavaksi eikä puoltanut konkurssin peruuttamista.

HS selvitti, että konkurssihallinto tai pesänhoitaja ei ole tehnyt hakemusta Helsingin käräjäoikeudelle 12. tammikuuta asetetun konkurssin peruuttamisesta.

HS on yrittänyt tavoittaa yrittäjää lukuisia kertoja maanantaista lähtien, mutta hän ei ole halunnut kommentoida asiaa.