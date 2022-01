Herttoniemeen rakennettiin kerros­talo, jossa on vain kourallinen auto­paikkoja – Nyt asukkaiden autot tukkivat lähistön kadut

Uuden opiskelijatalon asukkaiden ympäriinsä jätetyt autot raastavat asukkaiden hermoja Herttoniemessä. Itse talossa on vain 10 autopaikkaa.

Herttoniemen Kettutielle vuonna 2020 rakennetussa opiskelijatalossa on 130 asuntoa mutta vain 10 pysäköintipaikkaa.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö eli Hoas rakensi vuonna 2020 Herttoniemen Kettutielle opiskelijatalon, jossa on 130 asuntoa: 117 yksiötä ja 13 perheasuntoa.

Pysäköintipaikkoja on kuitenkin vain kymmenen.

Se ärsyttää paitsi naapurikatujen asukkaita myös talon asukkaita.

Naapurustoa närkästyttää erityisesti se, että viereisen Näätätien vieras- ja asiointipysäköintiin tarkoitetut kadunvarsipaikat ovat aina täynnä viimeistä paikkaa myöten, kellonajasta riippumatta.

Ensimmäisenä asiasta kertoi Helsingin Uutiset.

Kritiikki pysäköintipaikkojen määrästä on kantautunut Hoasin toimitusjohtajan Matti Tarhion korviin.

”Metroasemalle on Kettutien kohteesta noin 400 metrin matka. Kohde onkin suunniteltu siten, että autojen tarve on poikkeuksellisen vähäinen juuri metroaseman läheisyyden vuoksi. Ja 90 prosenttia asunnoista on yksiöitä”, Tarhio kertoo.

Uudet opiskelija-asuntokohteet pyritään Hoasin mukaan muutoinkin sijoittamaan sellaisille paikoille, joista pääsee liikkumaan julkisilla liikennevälineille useammalle kampukselle.

”Hoasilla on rakenteilla kohteita Kalasatamaan metroaseman viereen, Myllypuron ja Myyrmäen kampusten läheisyyteen ja Perkkaalle jokerilinjan viereen. Viime vuonna valmistui kohteita Tapiolan ja Tikkurilan keskustaan”, Tarhio sanoo.

Kettutie 19:n asukkaiden odotetaan käyttävän julkisia kulkuvälineitä, sillä metroasema sijaitsee vain noin 400 metrin päässä.

”Jos mietitään opiskelijan taloutta, auto tuskin on ensimmäinen prioriteetti, johon rajalliset eurot halutaan sijoittaa. Nuoret ovat monin tavoin tietoisempia ympäristöstään kuin vanhemmat ikäluokat. Jos nuori tarvitsee autoa yksittäiseen tarpeeseen, hän yleensä vuokraa sen ennemmin kuin ostaa oman.”

Kuinka paljon opiskelijat sitten kulkevat autolla?

”Eivät merkittävästi”, Tarhio sanoo.

Hän viittaa Opiskelijakaupunki 2019 -tutkimukseen. Sen mukaan 43 prosenttia tutkimukseen vastanneista opiskelijoista käyttää mieluiten HSL:n joukkoliikennettä, 27 prosenttia polkupyörää ja 14 prosenttia kulkee jalan. Autolla kulkee mieluiten 11 prosenttia vastanneista. Muiden liikkumismuotojen osuus oli viisi prosenttia.

Autolla kulkevien osuus muodostuu paitsi henkilöautolla kulkemisesta, myös taksin ja kimppakyytien käyttämisestä.

Tutkimuksen mukaan Hoasin asukkaista vain vajaat kymmenen prosenttia käyttää omaa autoa.

On toki niitäkin opiskelijoita, Kettutielläkin, joilla on oma auto. Sillä kuljetaan esimerkiksi työharjoitteluun, tai taustalla voi olla vaikkapa lapsiperheiden tarpeet lasten kuljettamiseksi päivähoitoon.

”Tilastot kertovat, että Hoasin opiskelija-asunnossa asutaan keskimäärin 1,5 vuotta. Opiskelija-asunnot on rakennettu nimenomaan opiskeluaikaa ja opintojen etenemistä silmällä pitäen, ei työssäkäyntiä”, Tarhio kertoo.

Tarhio on huomannut, että Kettutie 19:ää koskevassa pysäköintipaikkakeskustelussa erityisesti opiskelijat on nostettu tikunnokkaan, vaikka alueella on varmasti muitakin Näätätien varrelle pysäköiviä autoilijoita.

Kaikki Hoasin Kettutien kohteen kymmenen paikkaa ovat tällä hetkellä varattuja. Hoasilla on kuitenkin myös useita kohteita, joissa autopaikkoja on tyhjillään.

Tarhion mukaan monilla on mielikuva, jonka mukaan monella opiskelijalla on auto.

”Ehkä se ajatus on jäänyt aiemmilta vuosikymmeniltä, jolloin niin olikin”, Tarhio sanoo.