Lentokoneet laskeutuivat Helsinki-Vantaan lentoasemalle viime viikolla poikkeuksellisesti Helsingin itäosien yli.

Itä-Helsingissä oli viime viikolla yllättävän paljon lentomelua. Lentokoneet laskeutuivat Helsinki-Vantaan lentoasemalle kovan pohjoistuulen vuoksi poikkeuksellisesti Helsingin itä- ja pohjoisosien ja Vantaan eteläosan ylitse.

Facebookin Kontula-ryhmässä ihmeteltiin, että alueella oli kuulunut toistuvasti lentomelua.

Eräitä alueen asukkaita lentomelu häiritsi, yksi heistä on Vartiokylässä asuva Satu Alavalkama.

Hän kertoo HS:lle lentomelua olleen yhtäjaksoisesti kahden vuorokauden ajan torstaista perjantai-iltaan.

”Melu oli yhtäjaksoista, se häiritsi etätyöntekoa kotona ja nukkumista”, Alavalkama kertoo.

Alavalkama perheineen on asunut Vartiokylässä kaksi vuotta, ja tämä oli hänen mukaansa ensimmäinen kerta kun alueella oli lentomelua.

”Lentomelu Vartiokylässä oli iso yllätys. Muutimme Vartiokylään Pohjois-Espoosta. Siellä oli sama tilanne lentomelun suhteen, kun koneet lentävät matalalla.”

Lentokoneiden laskeutuminen Itä-Helsingin yli johtui Finavian mukaan kovasta pohjoistuulesta.

”Erityisesti talvisin kova pohjoistuuli voi edellyttää sitä, että Fintrafficin lennonvarmistus ohjaa laskeutumiset Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotielle kaksi etelän puolelta eli kiitotiesuuntaan 33. Tällöin laskeutuvat koneet ja niiden melu suuntautuvat ensisijaisesti Itä- ja Pohjois-Helsingin ja Vantaan eteläosan yli”, Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen toteaa HS:lle sähköpostitse.

Viinikainen kertoo, että lentoturvallisuus on kiitotien valinnassa tärkein tekijä. Kiitotien valinnan tekee Fintrafficin lennonvarmistus.

”Lentomelun suuntautuminen Itä-Helsinkiin on epätavallista. Vuonna 2021 ei tilastojen mukaan ollut yhtään päivää, jolloin pääosa laskeutumisista olisi suuntautunut näin. Tänä vuonna on hyvin poikkeuksellisesti ollut useita päiviä yhden viikon aikana, jolloin kiitotiesuuntaa 33 on jouduttu käyttämään”, Viinikainen sanoo.

Ensisijaisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeudutaan luoteesta eli Nurmijärven suunnasta ja lähdetään lentoon lounaaseen Länsi-Vantaan sekä Espoon suuntaan.

Pohjois-itätuulilla kentälle laskeudutaan yleensä Länsi-Vantaan ja Espoon suunnasta ja lähdetään koilliseen Keravan suuntaan.

Satu Alavalkama kerää parhaillaan nimiä adressiin, jossa vaaditaan lentoliikennettä pois Itä-Helsingistä. Hän aikoo toimittaa adressin Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaaville päättäjille.

Kaikki alueen asukkaat eivät kuitenkaan jaa Alavalkaman harmia lentomelusta.

”Jotkut Itä-Helsingin alueella asuvat ovat sitä mieltä, että lentokoneet ovat hyvä asia. Heidän mielestään on kiva seurata lentoliikennettä”, Alavalkama sanoo.

