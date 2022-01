Nykyinen rehtori Jari Niemelä luopuu tehtävästään. Hän on kärsinyt aivokasvaimesta.

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä luopuu rehtorin tehtävistä 1.2.2022 terveydellisten syiden vuoksi. Hän on kärsinyt aivokasvaimesta ja käynyt läpi syöpähoitoja.

Niemelä siirtyy tutkimusvapaalle ja johdon asiantuntijatehtäviin rehtorikauden loppuun 31.7.2023 asti. Hän on ollut viime ajat sairauslomakierteessä.

Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun sanoo HS:lle, että uusi rehtori valitaan ”mahdollisimman pian”. Yliopiston hallintosääntöä noudattelevan prosessin alkupiste on yliopistokollegion kokouksessa helmikuussa.

”Hallituksella on vastuu siitä, että yliopistolla on toimiva johto. Nyt kuitenkin vakiinnutamme tilanteen niin, että toistaiseksi rehtori on Sari Lindblom ja muu vararehtorijoukkue tukee häntä.”

Yliopiston tiedotteessa kerrotaankin, että rehtorin tehtäviä Niemelän sairauslomien aikana hoitanut Sari Lindblom on nimitetty hoitamaan rehtorin tehtäviä toistaiseksi. Samoin vararehtorit Tom Böhling, Paula Eerola ja Hanna Snellman on nimitetty toistaiseksi hoitamaan vararehtoreiden tehtäviä rehtoraatin nykyisen työnjaon mukaisesti.

Helsingin yliopiston lähettämässä tiedotteessa hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun jakaa kiitoksensa Niemelälle runsassanaisesti.

”Jari Niemelän aikana Helsingin yliopistossa on tehty merkittäviä avauksia vastuullisuuden ja kestävyyden saralla. Tähän on antanut suuntaviivat Jarin johdolla ja koko yhteisön yhteistyöllä tehty yliopiston kymmenvuotinen strategia ja visio ’Tieteen voimalla – maailman parhaaksi’. Jari on ollut myös tärkeä yhteisöllisyyden ja yhteisen arvopohjan vahvistaja yliopistossa sekä aktiivinen kestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden puolestapuhuja ja vaikuttaja”, Bruun kirjoittaa tiedotteessa.

”Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Jaria lämpimästi hyvin tehdystä rehtorin työstä ja toivottaa rauhaa toipumiselle”.

HS HAASTATTELI Niemelää viime syksynä. Tuolloin rehtori kertoi ensi kertaa julkisesti munuaissyövästään ja sitä seuranneesta aivokasvaimesta. Niemelä käytti itse termiä ”aivovamma”.

Terveyshuolistaan hän kertoi, etteivät ne jää vain työpaikalle, vaan vaikuttavat kaikkeen elämään ja lähipiiriin. Niemelän mukaan hän oli joutunut ”suurien asioiden äärelle”.

Niemelä kertoi myös, ettei ole lainkaan varmaa, voiko kasvain vielä uusiutua. Aivokasvain leikattiin syksyllä 2020.

”Tällä hetkellä menee ihan hyvin. Mutta tilanne voi mennä hyvään tai huonoon suuntaan”, Niemelä sanoi neljä päivää ennen sairauslomalle jääntiään.

Jari Niemelä antoi HS:lle haastattelun syksyllä 2021 neljä päivää ennen sairauslomalle jääntiään.

HELSINGIN yliopiston rehtorina Niemelä aloitti elokuussa 2018.

Tuolloin hän nimesi ensimmäiseksi tehtäväkseen yliopiston romahtaneen ilmapiirin parantamisen. Työssään rehtori on korostanut yliopiston rahoituksen turvaamista ja monipuolisen tieteellisen tutkimuksen merkitystä.

Taustaltaan Niemelä on hyönteistutkija ja kaupunkiekologian professori.

