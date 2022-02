Tavallisessa toimisto­talossa piilee ainut­laatuinen aarre: HS kurkisti kiehtovilla yksityis­kohdilla vuorattuun salonkiin, jonka lattiakin on tarkoituksella vinossa

John Nurmisen säätiössä on täydellisesti säilynyt höyrylaivan salonki 130 vuoden takaa. Mitä ihmettä salonki tekee harmaanruskean toimistotalon sisällä?

Juha Nurminen kuvattuna kapteenin salongissa, joka on peräisin 1800-luvun lopun höyrylaivasta. Kädessään Nurmisella on antiikkinen öljykannu.

Länsi-Pasilan toimistotalot eivät ole tunnettuja arkkitehtuuristaan tai kauneudestaan, eikä Huolintatalo tee poikkeusta. Suuren harmaanruskean rakennuksen sisällä on kuitenkin jotakin, mitä alueen muista toimistotaloista puuttuu: historiallinen aarre.

Aarteen löytääkseen täytyy kävellä John Nurmisen säätiön tilojen läpi.

Aulassa vierailija ohittaa joukon meriaiheisia maalauksia ja esineitä merenkulun menneiltä vuosikymmeniltä. Edessä on ruokala, jonka vieressä näkyy harmaa toimistonovi, jossa lukee ”Inkeri”. Yrityksissä kun on tapana antaa kokoushuoneille nimiä.

Kun oven avaa ja astuu sisään, siirtyy yhtäkkiä ajassa 130 vuotta taaksepäin. Vierailija huomaa seisovansa vanhan laivan kapteeninsalongissa.

Huolintatalona tunnettu rakennus Pasilankatu 2:ssa oli yksi Länsi-Pasilan ensimmäisistä toimistorakennuksista. Se valmistui vuonna 1982.

Aluksi tuntuu siltä kuin olisi keinuvassa laivassa. Lattia on vanhojen alusten tapaan vinossa, ja aivoilla kestää hetken tottua kaltevaan pintaan.

Sitten katse kiertää salongin seiniä, jotka on päällystetty käsinmaalatuilla puupaneeleilla. Huonekalut ovat jalopuuta, ikkunat eli venttiilit ovat pyöreät, ja katon valoikkunaa kiertää kaunis sininen ornamentti.

”Tämä on täysin alkuperäisessä kunnossa ja ainutlaatuinen Suomessa ja Pohjoismaissa”, esittelee merenkulkuneuvos Juha Nurminen salonkia.

S/S Inkeri Nurmisen salonki on alkuperäisessä asussaan John Nurmisen säätiön tiloissa Huolintatalon ensimmäisessä kerroksessa.

Vastaava löytyy Suomessa vain Maarianhaminan merimuseosta, jonne on säilötty Englannin kanaaliin vuonna 1936 uponneen purjealus Herzogin Cecilien päällystötilat.

”Herzogin Cecilie oli kaunis alus, mutta sen päällystökabinetti on aika persoonaton ja tylsä. Tämä salonki taas on peräisin karusta rahtilaivasta, mutta on todella hieno.”

Karu rahtilaiva oli nimeltään Inkeri Nurminen. Juha Nurmisen isä Matti Nurminen oli laivanvarustaja, joka hankki käytettyjä höyrylaivoja, joilla haettiin rahteja pitkin maailmaa.

Useimmin lastina oli menomatkalla puutavaraa, jota kuskattiin Välimerelle ja Mustallemerelle. Takaisin tuotiin yleensä kivihiiltä.

”Aluksia oli enimmillään kahdeksan, ja isä nimesi ne suvun naisten mukaan. Siellä oli sisariani ja tätejäni. Inkeri Nurminen oli yksi tädeistäni.”

Inkeri Nurminen rakennettiin Englannissa vuonna 1892, ja se seilasi aluksi nimellä Marie.

Kun Marie oli pitkällä merimatkalla, aluksen ruotsalaisen kapteenin tytär tappoi aikaansa maalaamalla kabinetin seinäpaneeleihin kukka- ja lintuaiheita, jotka tuovat sisustukseen itämaisen tunnelman.

Matti Nurminen osti aluksen ennen sotaa, ja sillä ajettiin rahtia runsas vuosikymmen.

Inkeri Nurminen -alus ikuistettuna maalaukseen.

Ajat olivat vaikeat. Rahtia oli haettava sieltä, mistä sitä sai, ja hinnat poukkoilivat ylös ja alas.

Kaiken lisäksi John Nurminen -yhtiön laivoista tuhoutui kaksi: Aina Maria Nurminen ajoi miinaan Kielissä 1953, ja Leena Nurminen yksinkertaisesti katosi vuonna 1946.

”Vain pelastusrengas löytyi Gotlannin vesiltä. Alus ei ehtinyt lähettää edes hätämerkkiä. Laiva ajoi todennäköisesti miinaan, joita oli meressä sodan jälkeen runsaasti.”

Vuonna 1953 Inkeri Nurminen -alus oli jo toivottoman vanhanaikainen, joten Nurminen myi sen Englantiin romutettavaksi.

”Isäni istui tässä salongissa ostajan kanssa, kun alusta purettiin jo toisesta päästä. Yhtäkkiä hänelle tuli mieleen, että sisustuksen voisi säilyttää”, Juha Nurminen kertoo.

”Isä kysäisi ostajalta, voisiko hän ostaa salongin. Tämä myöntyi ja tiedusteli, paljonko isäni maksaisi siitä. Faijalla oli lompakossaan vain viiden punnan seteli, ja sillä kaupat tehtiin.”

Salonki oli tarkoitus asentaa John Nurmisen pääkonttoriin, joka sijaitsi tuolloin Katajanokalla. Sinne se ei kuitenkaan mahtunut, eikä myöskään varustamon tiloihin.

Salonki oli vuosia osiksi purettuna laatikoissa katon valoikkunaa lukuun ottamatta. Suurikokoinen ja kupera ikkunarakennelma, skailetti, täytyi viedä suvun kesäpaikkaan.

Vanhoissa aluksissa oli valoikkuna eli skailetti, joka nousi esiin takakannesta.

”Se oli metsässä matalien pukkien päällä ja laivapressun alla. Tein sinne lapsena salamajan, jossa leikin sota- ja salapoliisileikkejä”, Juha Nurminen muistelee.

Kun John Nurminen muutti 1950-luvulla Snellmaninkadulle rakennettuun toimistotaloon, laivasalonki koottiin uuteen pääkonttoriin. Kookas skailetti nostettiin sisään keskeneräisen katon kautta.

Historiallinen salonki osoittautui kuitenkin haastavaksi kokoustilaksi. Tupakointi sisätiloissa oli vielä tuolloin maan tapa, ja pieni ilmastoimaton huone oli äkkiä savua täynnä.

Vino lattia taas aiheutti sen, että kokoustajien piti istua koko ajan toisella kankullaan.

”Enimmäkseen salonkia käytti kaksi osastopäällikköä, jotka pelasivat täällä šakkia ja tupakoivat ankarasti”, Nurminen muistelee.

Salongin käsinmaalatuissa seinäpaneeleissa toistuvat kukka- ja lintuaiheet.

Salonki oli kapteenin valtakunta. Siellä hän söi ajan merimiestavan mukaan yleensä yksin. Salongin vieressä oli myös kapteenin hytti.

John Nurminen -yhtiö päätti muuttaa 1970-luvun lopulla Länsi-Pasilaan, nykyiseen osoitteeseensa. Vuonna 1982 vanhassa pääkonttorissa syttyi kuitenkin tulipalo juuri ennen muuttoa.

”Olin silloin jo yrityksen toimitusjohtaja ja neuvottelin logistiikkabisneksistä Neuvostoliitossa. Sain Moskovaan tiedon, että tuli oli tuhonnut useita maalauksia ja karttakokoelman”, Nurminen kertoo.

”Salonki oli kuitenkin ehditty purkaa juuri ennen paloa, joten se säästyi.”

Ennen kuin kapteeninsalonki asennettiin nykyiselle paikalleen, kaupunginmuseo ehdotti sen konservointia. Niin myös tehtiin.

”Työ kesti kauan. Käsinmaalattuja paneeleja entisöitiin peräti puolitoista vuotta.”

Salongin kunnostuksella oli kuitenkin myös merkittävä seuraus: se sai Juha Nurmisen ajattelemaan merihistorian ja -kulttuurin säilyttämistä myös laajemmin. Ajatus johti John Nurmisen säätiön perustamiseen vuonna 1992.

Pian Nurmiselle selvisi kuitenkin Itämeren huono kunto, ja säätiö sai uuden tehtävän: merensuojelun.

John Nurmisen säätiö on johtanut ja rahoittanut useita kansainvälisiä hankkeita, joilla Itämeren vesiä on saatu kirkkaammiksi ja puhtaammiksi.

”Tajusimme, ettei ole järkeä vaalia merihistoriaa ja -kulttuuria, jos itse meri kuolee.”