Ullanlinnalle ja Rastilalle tehdyt vaakunat ovat asiantuntijan mukaan epäonnistuneita. Kehuja Suomen heraldisen seuran puheenjohtaja antaa vaakunoiden värityksestä.

Arttu Rintanen teki harrastepohjalta Helsingin kaupunginosille 61 vaakunaa. HS kertoi vaakunoista lauantaina, ja sosiaalisessa mediassa alkoi vilkas keskustelu vaakunoiden sisällöstä.

Suomen heraldisen seuran tarkoituksena on vaakunataiteen, -tieteen ja -oikeuden vaaliminen, heraldiikan tutkimuksen edistäminen, tuntemuksen laajentaminen, harrastuksen kehittäminen ja heraldiikan yleisen arvostuksen sekä heraldisten tunnusten käytön edistäminen.

Mitä seurassa ajatellaan näistä Rintasen tekemistä vaakunoista, puheenjohtaja Anton Eskola?

”Seura suhtautuu kannustavasti siihen, että tällaiset on tehty ja että vaakunat kiinnostavat”, Eskola toteaa.

Helsingin kaupunginosavaakunoiden sisältöä hän luonnehtii lyhyesti näin: ”Osa on opillisesti kelvollisia, osa opillisesti vähemmän kelvollisia ja osa on eettisesti väärin eli on ryöstökalasteltu.”

Ryöstökalastelulla Eskola viittaa siihen, että tunnus muistuttaa liian paljon toista käytössä olevaa vaakunaa.

”Pahimpana esimerkkinä Ullanlinna, jossa on sinisellä kilvellä kolme kruunua ja lakio. Sehän on melkein Ruotsin vaakuna. Vaakuna ei saa olla liian lähellä toista, ja tätä hän ei ole ihan oivaltanut”, Eskola sanoo.

Arttu Rintanen piirsi Ullanlinnan vaakunaan kolme kruunua.

”Alppilan pitäisi olla Alppiharju, ja yksi vaakuna puuttuu kokonaan eli Ulkosaaret, joka usein unohdetaan, se kun on virallisen aluejaon listan viimeisenä”, Helsingin nimistötoimikunnan varajäsenenäkin toimiva Eskola huomasi.

Myös Rastilan kohdalla on Eskolan mielestä väärinymmärrys.

”Siinähän on niitä rasteja, mutta Rastilan nimi on ruotsiksi Rastböle eli lepopaikka. Rast on ruotsiksi ja varsinkin riikinruotsiksi lepo. Meillä kun sanotaan kaffepaus ja heillä sanotaan fikarast.”

Arttu Rintanen piirsi Rastilan vaakunaan rasteja.

Muutamista epäkohdista huolimatta Rintanen on tehnyt Eskolan mielestä valtavan urakan suunnitellessaan näin monta vaakunaa ilman, että kokoelmaa on häneltä kukaan tilannut.

Eskolalla on tapana tarkastella erityisen tarkasti uusien vaakunoiden värejä ja etsiä niistä mahdollisia värivirheitä, koska ne ovat tyypillisiä aloitteleville suunnittelijoille.

”Henkilökohtaisena kehuna voin sanoa, että värivirheitä ei ole. Tästä huomaa, että Rintanen on selvästi tehnyt pohjatöitä”, heraldisen seuran puheenjohtaja kehaisee.

Kuka tahansa voi suunnitella vaakunan, vaikkapa itselleen.

Kun vaakuna on valmis, Suomen heraldisesta seurasta voi hakea vaakunansa rekisteröintiä. Seura kertoo nettisivuillaan, että rekisteröinti suojaa vaakunaa siltä, ettei toista liian samantyyppistä vaakunaa oteta rekisteriin.

Seuran rekisterissä on Eskolan mukaan noin 2 100 vaakunaa. Oman vaakunan rekisteröijissä on yksittäisiä henkilöitä, sukuja, sukuseuroja ja ainakin yksi koululuokka.

Hakemuksessa täytyy olla vaakunaselitys eli vaakunan sisällöllisen sommitelman sanallinen selostus, jonka perusteella sen pystyy toteuttamaan sen oikein. Selitysosaa moni vaakunoita tuntematon ei miellä tärkeäksi ja usein sitä pyydetäänkin paranneltavaksi.

Esimerkiksi laissa Suomen vaakunasta ei ole kuvaa, vaan siinä on sanallinen selitys siitä, millainen vaakuna on.

Onko jotakin, mikä ei vaakunaan sovi?

”Ei liian uudenaikaisia esineitä, tästä on välillä käyty rajaa.”

Myöskään kirjaimia, numeroita ja typografisia ei pidä Eskolan mukaan vaakunaan panna.

”No kaikki tiedämme, että Rauman vaakunassa on neljä r-kirjainta, mutta se on niin vanha, että siihen ei pysty enää puuttumaan.”

Seuralla ei ole viranomaisen toimivaltaa, mutta Eskolan mukaan monet isot yhdistykset ja valtakunnalliset liitot käyttävät seuran asiantuntemusta vaakuna-asioissa.

Vaakuna-asioissa voi kääntyä myös Kansallisarkiston yhteydessä toimivan lautakunnan puoleen. Se neuvoo viranomaisia, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä heraldisissa kysymyksissä.

”Vaakunat ovat aiemmin olleet suosittuja 50- ja 60-vuotislahjoja. Sukuvaakunoita on tehty myös häälahjoiksi.”

Arttu Rintasen suunnittelemalle Helsingin kaupunginosien vaakunakokoelmalle ei ole haettu rekisteröintiä Suomen heraldisesta seurasta.

”Kaupunginosalla ei ole omaa hallintokoneistoa. Hakemuksen pitäisi tulla kaupunginhallitukselta tai valtuustolta, eikä tällaista ole saapunut. Toki esimerkiksi kaupunginosayhdistys voisi hakea vaakunan rekisteröintiä”, Eskola toteaa.

”Rekisteriin liittymisellä ei ole mitään juridisia vaikutuksia. Takaamme vain sen, että emme ota rekisteriimme kuvaa, joka on liian lähellä toista.”

Vaakunakuvia voi toki käyttää ilman rekisteröimistä. Rintanen kertoi viikonloppuna HS:n jutussa, että hän toivoo näkevänsä suunnittelemansa vaakunat monenlaisessa käytössä: kaupunginosaseurat voivat hyödyntää niitä dokumenteissaan ja nettisivuillaan tai niistä voi teettää matkamuistoja, kuten mukeja tai paitoja.