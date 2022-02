Suurin osa Uudenmaan vaakunoista on peräisin 1950-luvulta. Testaa HS:n visassa, kuinka hyvin tunnistat Uudenmaan kuntien vaakunat.

Vaakunat kiinnostavat ja herättävät suuria tunteita. Se kävi ilmi, kun HS teki jutun harrastepohjalta Helsingin kaupunginosille tehdyistä vaakunoista.

Moni tuntee kotikuntansa vaakunan, mutta tiedätkö miltä ne näyttävät naapurikunnissa?

Testaa, tunnistatko Uudenmaan kaikki oikeat vaakunat!

Monet Uudenmaan kuntien vaakunoista on tehnyt suomalainen heraldikko Olof Eriksson (1911–1987), joka suunnitteli aikanaan toistasataa kunnanvaakunaa.

Myös Gustaf von Numers (1912–1978) ja Ahti Hammar (1911–1979) ovat suunnitelleet paljon suomalaisten kuntien vaakunoita, myös Uudellemaalle.

Olof Eriksson suunnitteli muun muassa kuvassa näkyvän Suomen vaakunan. Valokuva on vuodelta 1986.

Kolmikko von Numers–Eriksson–Hammar päätyi tekemään useita kuntien vaakunoita, koska he olivat itse aktiivisia suunnittelijoita ja vaakunoidensa markkinamiehiä.

Myös se vaikutti asiaan, että silloinen vaakunoita hyväksyvä Valtionarkisto suositteli näitä taitonsa jo osoittaneita heraldikkoja kunnille, koska he hallitsivat vaakunanteon kriteerit ja muodot.

”Näin tarkastajat pääsivät helpommalla, kun ei tarvinnut maallikkopiirtäjien kanssa vuositolkulla vääntää, kuinka vaakuna kuuluu tehdä”, kertoo taiteen lisensiaatti, heraldikko Tuomas Hyrsky.

Hyrsky toimii varapuheenjohtajana Kansallisarkiston heraldisessa lautakunnassa. Lautakunta ohjaa ja valvoo valtion, kuntien ja kirkon kuvallisia tunnuksia.

Joskus kuntapäättäjät epäilivät vaakunakilpailuissa syyttä suosittavan samojen heraldikkojen töitä. Hämmästys oli suuri, kun päättäjien itse vaakunakilpailussa valitsemien vaakunoiden suunnittelijoiksi paljastui nimimerkkikuorten avaamisen jälkeen tutun kolmikon työt.

”Varsinkin Eriksson ja von Numers vähän kisasivatkin keskenään ja pitivät kirjanpitoa, kumpi on tehnyt enemmän kunnanvaakunoita”, Hyrsky kertoo.

”He kävivät myös suoraan kunnissa kauppaamassa palveluksiaan kehuen, että ovat viettäneet kyseisessä kunnassa kesää tai vihjasivat, että ovat tehneet vaakunan jo naapurikuntaan.”

Joskus kolmikko saattoi lähettää saman vaakunan toiseen kilpailuun, jos palkintoa ei aiemmassa tullut ja jos se suunnittelijan omasta mielestä oli hyvä.

”Tähän oli syynä se, että kilpailuja oli samaan aikaan käynnissä useita, eivätkä suunnittelijat yksinkertaisesti ehtineet piirtämään uusia, joten sama vaakuna saattoi kiertää useammassa kisassa.”

Väritys on tärkeä osa vaakunaa. Suurimmassa osassa Uudenmaan vaakunoita on sinistä, eli Uudenmaan maakuntaväriä. Uudenmaan vaakunassakin on sinisellä pohjalla kultainen vene ja kaksi aaltoreunaista hopeanväristä kuviota, jotka kuvaavat jokia.

Uudemaan vaakuna

Kahdeksassa Uudenmaan kuntien vaakunassa on punaista väriä, joista kolmessa se on pääväri ja lopuissa korostaa yksityiskohtaa.

Yhden vaakunan värimaailma poikkeaa selvästi muista. Se johtuu siitä, että se on otettu käyttöön huomattavasti muita myöhemmin, kuntaliitoksissa muodostuneen uuden kunnan myötä vasta vuonna 2009.

Eläinaiheita löytyy viidestä Uudenmaan kunnan vaakunasta.

Pukkilan ja Myrskylän vaakunat, ovat niin sanottuja puhuvia vaakunoita, joissa tunnuskuva kuvaa vaakunan omistajan nimeä.